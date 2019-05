Las cinco mejores fiestas gratis para chicas en restaurantes de Miami y Miami Beach

La fiesta de Villa Azur, el elegante restaurante al estilo Mediterráneo, es una de las más elegantes de La Playa, especialmente la fiesta de los jueves, caracterizada por tener una temática diferente cada semana.

En Miami las fiestas para damas siempre han estado de moda en clubs nocturnos, discotecas, after hours, discotecas que abren durante la madrugada, y también en los mejores restaurantes, donde todas son de entrada gratuita para ellas. Además, suelen ofrecerles bebida gratis. Les presentamos las cinco mejores fiestas para damas en Miami, Miami Beach y South Miami.





Los jueves más glamurosos de La Playa

La fiesta de Villa Azur, elegante restaurante al estilo Mediterráneo, con un menú gourmet del sur de Francia con acentos italianos, y con un bar de extraordinarios vinos y cócteles especiales, es una de las más elegantes de La Playa, especialmente la fiesta de los jueves, caracterizada por tener una temática diferente cada semana. En los últimos siete años, es la fiesta que nadie quiere perderse. Villa Azur, que cumplió su séptimo aniversario a finales de marzo, se consolida como uno de los lugares que no pasa de moda por su excelente combinación de buena comida, cócteles especiales, excelente música y mucha diversión. Su original fiesta del jueves cuenta con entretenimiento en vivo. Cada jueves las mujeres entran gratis, pero si no te das prisa, el lugar se llena pronto. Villa Azur acaba de presentar su nueva programación semanal, que arranca con la fiesta de los lunes denominada “Villa Azur for Her”, donde ellas tienen un 50 por ciento de descuento en toda la comida y los cócteles. La fiesta de los martes es “Wine Lover’s”, con un 50 por ciento de descuento en vino y todas las botellas de champagne que cuesten menos de $400. Y durante el happy hour, todos los días excepto el jueves, de 6:30 p.m. a 8:30 p.m., hay un descuento del 30 por ciento en todos los cócteles. Más información: www.villaazurmiami.com., 309 23rd St., Miami Beach, (305) 763-8688.

Diez años cumplió a finales de abril la gran fiesta semanal de chicas My boyfriend is out of town, en el restaurante Bâoli, en Miami Beach, Cortesía/Bâoli, Miami Beach

“My Boyfriend is out of town”

Diez años cumplió a finales de abril la gran fiesta semanal de chicas My boyfriend is out of town, en el restaurante Bâoli, en Miami Beach, que destaca por su cocina con sabores únicos de inspiración asiática. Esta fiesta es más que conocida cada miércoles del año por su música, por la transformación nocturna del local, que pasa de ser elegante restaurante a un fabuloso club nocturno que atrae tanto a locales como a la gente guapa de la “alta sociedad” en el mismo corazón de Miami Beach. Pero, sobre todo, esta fiesta es conocida por tener las mujeres más sexys de la Playa. Por aquí han pasado los artistas más famosos del mundo, celebridades y populares DJ. Bâoli Miami es un restaurante, lounge y club nocturno, ubicado en Collins Avenue, que reina sobre la escena culinaria y la vida nocturna porque ha sabido cómo importar el estilo europeo de fiesta a South Beach. Información: 1906 Collins Ave, Miami Beach. Abierto de martes a sábado, a partir de la 7 p.m. hasta la madrugada,(305) 674-8822. www.baolimiami.com.

Todos los miércoles las margaritas son las grandes protagonistas en la barra del bar de Cantina La Veinte, en Brickell. Archivo

Margaritas grátis en Brickell

Todos los miércoles las margaritas son las grandes protagonistas en la barra del bar de Cantina La Veinte, en Brickell. Una barra que, desde las cinco de la tarde y hasta pasadas las diez de la noche, está siempre llena de chicas y de margaritas gratis para ellas. Este elegante punto de encuentro mexicano de Brickell, ubicado en el 495 Brickell Avenue, ofrece a las damas cinco horas de coco, maracuyá, tamarindo e incluso margaritas doradas gratis. Hay un dj en vivo que pincha su música frente al Río de Miami a partir de las 7:30 p.m., con música en el patio de la planta baja hasta la madrugada. Los mariachis también hacen su aparición, lo que ofrece a la noche momentos especiales. Si decides cenar, es mejor reservar porque es un lugar muy popular, especialmente los miércoles. Información: (786) 623-6135 y www.cantinala20.com.





Desde hace más de 10 años Blue Martini Lounge celebra los miércoles con Girls night out en South Miami ANNIE VAZQUEZ WEST KENDALL TODAY

La fiesta de chicas más multitudinaria de South Beach

Desde hace más de 10 años Blue Martini Lounge celebra los miércoles con Girls night out en South Miami, una fiesta muy concurrida porque esta es la ciudad más cercana para los residentes de Kendall y West Kendall, una zona muy poblada del condado de Miami-Dade. Y aunque la noche de las chicas de Brickell ha adquirido fuerza no llega a ser tan popular y concurrida como la de South Miami. Esta fiesta, celebrada los miércoles, tiene ofertas muy especiales como la barra abierta para las damas de 9 p.m. a 11 p.m., y después de esta hora hay un descuento del 50 por ciento y los cócteles de Titos son a $5 para todos. En Blue Martini Lounge entran gratis las mujeres, pero también los hombres. Y en Brickell, los miércoles el happy hour empieza a las 4 p.m. hasta las 8 p.m., y después las mujeres tiene un descuento del 50 por ciento. Aquí los cócteles del Titos son a $6 para todos. Además, hay una barra libre para las damas, que incluye vodka, ginebra, ron, champagne de casa y vino. La banda de música en vivo empieza a partir de las 8 p.m. y las mujeres no pagan entrada, los hombre sí. Información: 8405 Mills Drive #205, Miami, FL, 33813 y 900 South Miami Ave. # 250, Miami, FL, 33130.





Noche especial para damas más un invitado especial

Si ya de por sí las noches de chicas son especiales en El Tucán, la fiesta de los miércoles “Tipsy Tucán” le añade un ingrediente más a este tipo de veladas de mujeres que tan de moda están en Miami: presentan a un “invitado especial”. A principio de mes el rapero, cantante y compositor, nacido en Miami, Flo Rida hizo su aparición en esta seductora noche de damas. En abril, los invitados especiales fueron el famoso cantante, compositor y bailarín americano Jason Derulo y el actor y pintor español Jordi Mollá, quienes presentaron un espectáculo muy original y creativo en el que fusionaban con proyecciones las artes plásticas y musicales. Para los próximos eventos están previstos más invitados especiales. Por su puesto, cada miércoles las damas entran gratis a El Tucán y los hombre pagan $20. En la noche especial de “Tipsy Tucán” este restaurante y salón ofrece de cortesía champán rosado, de 7 a 9 p.m. También hay entretenimiento en vivo con artistas burlescos, aéreos, cantantes y bailarines. Esta fiesta sensual arranca a las 8 p.m. y se mantiene hasta altas horas de la noche. Información: 1111 SW 1st Ave, Miami, (305) 535-0065.





