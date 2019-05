El reguetón invade nueva serie con música de Carlos Vives y Gente de Zona La serie ‘La reina soy’ se transmitirá por Univisión a partir del lunes 13 de mayo. Up Next × SHARE COPY LINK La serie ‘La reina soy’ se transmitirá por Univisión a partir del lunes 13 de mayo.

Una historia de amor repleta de venganzas y mucha música llega a las pantallas de Univisión la próxima semana.

Se trata de la serie La reina soy yo, drama urbano ambientado en el mundo del reguetón, que saldrá al aire a partir del lunes 19 mayo con Michelle Renaud a la cabeza del elenco.

La serie narra la vida de Yamelí Montoya, una bella y talentosa compositora y productora musical, quien luego de ser traicionada por el hombre al que ama, es condenada injustamente a cumplir prisión.

Durante su estancia en la cárcel la muchacha es víctima de un ataque que supuestamente le arrebata la vida, una situación que la DEA aprovecha para otorgarle una nueva identidad e infiltrarla en un grupo de criminales. A partir de ese momento, la joven pondrá en práctica una brillante estrategia para vengarse de quienes le arruinaron la vida.

Según cuenta la protagonista, al principio estaba renuente a participar en la serie, pero cuando conoció a fondo todos los detalles, no tardó en aceptar el papel, que califica como el más complejo de su carrera.

“No quería hacerlo porque siendo mamá de un niño no me agradaba la idea de tener que estar promocionando las letras del reguetón, que suelen ser de puro sexo y de perversión”, confesó Renaud a People en Español. “(Sin embargo), el día que me enseñaron las canciones y vi que eran tan buenas y me contaron la historia dije ‘tengo que hacerla’ y casi, casi di mi vida en el casting para poder quedarme”.

La actriz mexicana de 33 años debutó cuando apenas era una niña en la telenovela Ángeles sin paraíso. Tras pasar con éxito la prueba de fuego, integró los elencos de Rebelde, Camaleones, Ni contigo ni sin ti, Historia de la luna, Pasión y poder y El color de la pasión, entre una docena de producciones. A lo largo de su trayectoria ha alternado con galanes tan conocidos como Fernando Colunga, Jorge Salinas y Danilo Carrera.

En su nuevo trabajo tiene como compañeros de reparto a Mané de la Parra (Corona de lágrimas), Lambda García (Paquita, la del barrio) y Polo Morín (Mi corazón es tuyo), además de un desfile de celebridades invitadas que incluye a Carlos Vives y a Gente de Zona.

La reina soy yo, coproducida por Teleset y Sony Pictures para Televisa, es una adaptación de la telenovela colombiana La reina del Flow, con Carolina Ramírez en el papel principal.

Al referirse a la historia original, la actriz aseveró a la mencionada publicación que no quiso verla.

“No (vi) absolutamente nada, jamás he visto nada para no casarme con ideas y poder crear a mi propia Yamelí. Son dos personajes completamente distintos, aunque vivan la misma situación”, afirmó.