¿Quién se quedará con la herencia de Juan Gabriel?

“Juan Gabriel está vivo, quien murió fue Alberto Aguilera” Los representantes legales de la familia de Alberto Aguilera Valadez mejor conocido como Juan Gabriel hablan en una rueda de prensa en las oficinas de Shutts & Bowen el miércoles 22 de mayo de 2019 en Miami. Up Next × SHARE COPY LINK Los representantes legales de la familia de Alberto Aguilera Valadez mejor conocido como Juan Gabriel hablan en una rueda de prensa en las oficinas de Shutts & Bowen el miércoles 22 de mayo de 2019 en Miami.

A casi tres años de su muerte el cantante mexicano Juan Gabriel sigue siendo noticia.

Guillermo Pous Fernández, abogado y albacea de Alberto Aguilera Valadez, conocido internacionalmente como Juan Gabriel, dijo el miércoles 22 de mayo en una conferencia de prensa que “Juan Gabriel sigue vivo. Quien está muerto es Alberto Aguilera Valadez”.

La afirmación se produjo durante el encuentro con los medios en el downtown de Miami, donde también estuvieron presentes los abogados Francis E. Rodríguez y Steven M. Ebner, quienes igualmente asesoran a Iván Gabriel Aguilera Salas, hijo mayor del intérprete y heredero universal.





El equipo confirmó que “con excepción de un par de diligencias”, consideran cerradas todas las demandas para impugnar el testamento del cantante, incluyendo la de Joao Rosales, quien asegura ser uno de sus hijos.

No se aclaró a cuánto asciende la fortuna. Pero si se dijo que la herencia que recibirá Iván Gabriel incluye “todo el acervo cultural y legal relacionado con Juan Gabriel”, que abarca sus canciones, sus propiedades, sus manuscritos, fotografías y los nombres “Juan Gabriel” y “Noa Noa”.

Los representantes legales de la familia de Juan Gabriel durante la conferencia de prensa en el downtown de Miami. (Desde la izq): los abogados Steven M. Ebner, Francis E. Rodriguez y Guillermo Pous Fernández. / David Santiago dsantiago@miamiherald.com

Por otra parte, Pous Fernández hizo un llamado a la cordura en relación a todos los que afirman que el artista no ha muerto. En cuanto a Joaquín Muñoz, ex manager de la estrella, que afirma lo contrario, los abogados no descartaron demandarlo por daños morales.

“El tema de Joaquín Muñoz (pertenece al campo) psquiátrico y yo no soy experto en el tema”, aseveró Pous Fernández, tras afirmar que la cenizas del cantante están con su hijo mayor en La Florida y que si la incineración fue tan rápida obedeció a un deseo del propio cantante y de su familia “para evitar el espectáculo” que seguramente se produciría.

Durante la conferencia se dio a conocer un mensaje del heredero, enviado a través de su publicista, donde éste confiesa que desde la muerte de su padre ha vivido un proceso de saturación mediática “duro de entender, pero más duro de aprender”.

“Hoy es un día importante para mí, pero no lo es solo por la batalla legal que las instancias judiciales ratifican a mi favor. También lo es porque dan crédito al deseo de la persona que más admiré”, expresó Iván Gabriel.

También se anunció que la casa de Ciudad Juárez, hogar del cantautor, será habilitada como un museo que atesorará su legado. Y que continuarán con los procesos para recuperar las propiedades que aún están en manos de terceros, que incluyen un departamento en Nueva York.

Ante la pregunta de si Iván destinará parte de herencia para ayudar a los niños desamparados de Michoacán, tal como lo hacía su padre, Pous Fernández respondió que desconoce cuáles son sus intenciones.

A partir de la muerte de Juan Gabriel, el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, una avalancha de especulaciones y noticias relacionadas con su partida vienen ocupando los titulares de los medios de comunicación alrededor del mundo. Que si está vivo, que si pronto reaparecerá en los escenarios o que si le envió una carta al mismísimo presidente de México, Manuel López Obrador, son algunos de los miles de rumores que corren alrededor del Divo de Juárez, quien, sin lugar a dudas, es una de las figuras más sentidas por sus paisanos, tal como lo fueron en su momento Jorge Negrete y Pedro Infante.

¿Será que el público no se resigna a la idea de su deceso, y a falta de un ídolo que lo sustituya necesita tenerlo de vuelta del más allá?