Javier Ceriani a las puertas de Hollywood de la mano de Evita Perón

Javier Ceriani decidió marcharse de Miami hacia Los Ángeles buscando nuevos horizontes.

Desde hace un año Javier Ceriani decidió marcharse de Miami hacia Los Ángeles buscando nuevos horizontes. Durante los primeros meses hizo decenas de audiciones y no se cansó de tocar puertas hasta encontrar un nicho donde se sintiera cómodo para reiniciar esta nueva etapa de su carrera. Y parece que lo logró.

Hoy por hoy, el controversial presentador y actor argentino, quien hace unos años acaparó la atención de la audiencia de Miami con sus comentarios mordaces en los programas de televisión La cosa nostra, Paparazzi TV, el espacio radial Zona cero y su trabajo en la obra de teatro Bajo terapia, se siente la persona más afortunada de la tierra por empezar a recoger los frutos, después de tanto esfuerzo, en un lugar que no deja de sorprenderlo cada día.

A partir del 8 de junio Ceriani subirá a la escena de The Hudson Theatres, de Hollywood, para encarnar a Evita Perón en el drama de humor negro Eva Perón, original del escritor argentino Raúl Damonte Botana, conocido como Copi, que se mantendrá en cartelera durante el resto mes, y en el que comparte créditos con el actor mexicano Micky García y la española Licia Alonso.

Javier Ceriani se identifica con Evita Perón por su obsesión por el glamour y su afán por mercadear su imagen.

“Quería crecer como actor y reportero, y llegó un momento en que me di cuenta de que en Miami lo había hecho todo y que ya era hora de apostar por otras plazas”, dijo Ceriani a el Nuevo Herald. “Para mi sorpresa, cuando fui a pedir trabajo como periodista en el canal Estrella TV, el director de noticias, Pedro Ferriz, me ofreció un personaje en el espacio Cierre de edición, un noticiero que sale al aire a nivel nacional, donde protagonizo Las aventuras del Güero, un segmento humorístico sobre un rubio argentino que se empeña en hacer trabajos propios de inmigrantes y nunca lo logra”.

Ceriani también conduce el programa de radio Malas lenguas en la emisora Qué buena 105.5 FM, “una de las más populares en la costa Oeste del país”. Por si fuera poco, abrió su propio canal online Chismes no Like (YouTube), donde comenta noticias de farándula y aquellos temas del ámbito político que acaparan titulares.

“Parece que me hacía falta un cambio, porque desde que me estabilicé en Los Ángeles no tengo tiempo para nada. Aquí he aumentado mis conocimientos del mundo digital y los puedo aplicar en mi canal”, afirmó.

Cuando retoma el tema de Eva Perón, el actor confesó que no sale del asombro ante la complejidad del personaje.

“Aqui Evita es una especie de monstruo poderoso, dominante y manipulador a quien todo el mundo le desea la muerte. Pero yo la justifico porque, tanto ella como yo, hemos sido juzgados y criticados injustamente, al extremo que, en algunos casos hemos apelado a cualquier recurso para defender nuestra verdad”, señaló el actor, tras admitir que se identifica con la legendaria primera dama argentina “por su obsesión por el glamour y su afán por mercadear su imagen”.

“Estoy feliz. Siento que he recuperado la pasión de cuando comencé en la televisión de Miami hace 20 años. Escribo más que nunca y hasta me gané el premio al mejor actor en el Short and Sweet Hollywood Latino Festival, por mi interpretación de Virginia Vallejo, la amante de Pablo Escobar, en mi monólogo Blanca palomilla”, confesó Ceriani. “Sin embargo, eso no quiere decir que haya dejado de pensar en Miami. Lo que más extraño de allá es cuando la gente me gritaba en la calle ‘¡estás acabando!’”, pero en la vida no se puede tener todo al mismo tiempo”.