¿Quién es el actor que está ‘rivalizando’ con Ozuna?

El actor boliviano Reynaldo Pacheco se sumó al elenco de la comedia ‘Los Leones’. Cortesía

Tras darse conocer ante el gran público junto a Sandra Bullock y Billy Bob Thornton en la película Our Brand is Crisis, el actor boliviano Reynaldo Pacheco se unió al elenco de Los Leones, una comedia romántica en la que interpreta al rival de Ozuna, que comenzó a filmarse hace unas semanas en Nueva York y República Dominicana.

Los Leones, dirigida por Frank Perozo, sigue a los personajes de Qué León, un taquillazo que el año pasado fue visto por más 900,000 espectadores en 22 países.

Cuenta la historia de Nicole (Clarissa Molina) y José Miguel (Ozuna), quienes ven amenazada la paz de su nueva vida de recién casados luego de la llegada de Enrique (Pacheco), un sujeto sofisticado, solvente y cautivador que trata de seducir a la muchacha y alejarla de su esposo, al extremo de que éste lo ve como un temible rival desde el primer momento.

“Compartir créditos con Ozuna es algo trascendental en mi carrera porque se ha convertido en un ícono de la música a nivel internacional. Además, ya demostró ser muy buen actor en Qué León, dijo Pacheco a el Nuevo Herald durante una pausa del rodaje en Santo Domingo. “Tanto él como yo estamos muy emocionados de poder combinar el mercado de la música con el del talento latino [que se abre paso en] Hollywood, y así unir las audiencias por medio de esta nueva película”.

En la comedia ‘Los Leones’ Ozuna comparte el rol estelar con el actor boliviano Reynaldo Pacheco. / Ethan Miller Getty Images

El triángulo está respaldado por Geraldine Bazán y María Elisa Camargo y la participación especial de DJ Luian, Mariluz Acosta, Giancarlo Chersich y Casper Smart. Se espera que el filme se exhiba en Estados Unidos a principios del 2020.





Pacheco comenzó su carrera haciendo teatro en las calles de La Paz, su ciudad natal.

Luego de establecerse en Los Ángeles, hace una década, logró integrar los repartos de la serie CSI:NY y los largometrajes Without Men, con Eva Longoria y Kate del Castillo; The Man Who Shook the Hand of Vicente Fernández, junto al legendario Ernest Borgnine y Carla Ortiz; Beginners, donde alternó con Ewan McGregor y Christopher Plummer, y Fuertes, de próximo estreno, una historia sobre los jugadores de fútbol del Club The Strongest que pelearon en la Guerra del Chaco durante la década de 1930.

Aparte de su trabajo frente a las cámaras, el joven es fundador de Hollywood Academy of Performing Arts (HAPA), cuya franquicia abrió sus puertas en Bolivia en el 2013 con un programa de actuación para jóvenes y adultos.

“Aparte del talento, se necesita mucha, mucha perseverancia y constancia para triunfar en Hollywood. Pero también es importante la preparación. Muchas veces te llegan oportunidades inesperadas y es importante estar preparado al ciento por ciento ya sea en el canto, el baile, o en algún acento que requiera el personaje”, señaló Pacheco. “Por eso siempre recomiendo a los que quieran seguir esta profesión que tomen el teatro como algo muy serio, ya que este es el gimnasio del actor”.