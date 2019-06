Jorge Bernal: ‘Cuando nacieron mis hijos descubrí cuál era mi verdadero propósito en esta vida’

Jorge Bernal anuncia dónde pasará el Día de los Padres Jorge Bernal, el presentador de ‘Suelta la Sopa', anuncia dónde pasará el Día de los Padres en compañía de sus hijos. Up Next × SHARE COPY LINK Jorge Bernal, el presentador de ‘Suelta la Sopa', anuncia dónde pasará el Día de los Padres en compañía de sus hijos.

Después de una intensa semana frente a las cámaras de Suelta la sopa, el programa de noticias de farándula que presenta desde hace cinco años en Telemundo, Jorge Bernal decidió que la mejor manera de desconectarse del trabajo y celebrar el Día de los Padres es tomando un crucero.

“Este año la pasaré en altamar junto a mis hijos Lucas y Kylie, mi esposa Karla y mis padres. Estoy seguro de que será un viaje espectacular”, expresó Bernal a el Nuevo Herald desde su casa de Doral.

Con el sentido del humor que lo caracteriza, el presentador cubano de 43 años confesó que no sospecha qué le regalarán, aunque si le dieran a escoger prefería algo “práctico”.

“Soy muy difícil para que me hagan regalos. Al menos eso dice mi esposa, a quien le gusta hacerme presentes muy sofisticados. En cuanto a los niños, siempre suelen regalarme una postal o algo creado por ellos. Recuerdo que en alguna ocasión Lucas Daniel, que ya tiene nueve años, me escribió una nota en la que expresaba todo lo que sentía (por mí). Otra vez Kyle Rose, que cumplió cuatro, me sorprendió con unas figuritas de plastilina que aún conservo”, evocó.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Sobre sus memorias del día en que nacieron sus hijos, en el South Miami Hospital, el presentador dijo que todo lo tiene registrado en videos.

“Cada vez que veo esos imágenes me derrito. Recuerdo que cuando nació Lucas estaba nerviosísimo. Sobre todo porque nunca había grabado una cesárea. Y como soy tan impresionable, decidí que la cámara grabara ‘sola’ sin que yo tuviera que mirar (por el visor). Tampoco se me olvida cuando le corté el cordón umbilical sin parar de llorar de agradecimiento porque había nacido saludable”, agregó Bernal, tras añadir que con Kylie todo fue diferente porque al tener la experiencia del nacimiento del niño se sentía más tranquilo.

“Pero eso no impidió que llorara muchísimo de emoción. Recuerdo cómo me sonreía y lo asustado que yo estaba al ver [con la brusquedad] que las enfermeras la agarraban para limpiarla”.

El presentador Jorge Bernal pasará el Día de los Padres con su familia en altamar. En la foto con sus hijos Lucas Daniel y Kylie Rose, y su esposa Karla. / Cortesía J. Bernal

Para Bernal ser padre es más que un sueño hecho realidad. La posibilidad de dejar un legado.

“Cuando nacieron mis hijos descubrí cuál era mi verdadero propósito en esta vida. A partir de ese momento me di cuenta de que no importaba nada más que ellos. Aunque suene cursi, sentí que tenía un norte”, dijo el presentador, feliz porque su primogénito es varón, tal como se lo pidió a Dios, “para que cuide a su hermanita”.

Al referirse a los retos que enfrenta en la educación de sus hijos, el presentador confesó que el mayor es repetir la manera en que sus padres lo educaron, que incluye valores tan importantes como el respeto a las personas mayores, a las creencias de los demás y no juzgar a nadie por su forma de vestir, ni por su manera de hablar.

“A diferencia de cuando yo crecí, ahora existe el peligro de las redes sociales, donde lo niños encuentran de todo. Y aunque no niego el beneficio que proporcionan, pienso que hacen más daño que bien”, enfatizó Bernal, tras comparar a las redes “con una cloaca imposible de bloquear su negatividad”.

El presentador aclaró que no va solo en su cruzada. Junto él está Karla Birbragher, su compañera desde hace 11 años, a quien describe como “la madre ideal”. Birbragher, de origen panameño, es vestuarista de Telemundo.

El presentador Jorge Bernal dijo que mantiene tiene una excelente relación con su padre, Jorge Bernal Sr. En la foto con sus hijos Lucas Daniel y Kylie Rose. / Cortesía J. Bernal

“Cuando los niños eran pequeñitos nos turnabamos para cambiarle los pañales y darles la leche. Ahora yo llevo a Lucas a la escuela y a la natación, mientras que ella se ocupa de Kylie”, comentó Jorge, luego de revelar que el niño se la pasa grabando y editando videos con su celular – “como yo con la primera cámara que me regaló mi padre cuando tenía 10 de años”– y a la niña le encanta cantar y bailar.

¿Que si me gustaría que siguieran mis pasos? Claro que sí. En mi caso, nunca he pasado por momentos difíciles en la televisión. Si hay algo lindo en mi trabajo es la posibilidad de emocionar a otras personas a través del entretenimiento. Y si ellos quisieran entrar a la industria sería algo muy bueno”, expresó Bernal, quien recuerda que “al principio” los pequeños no entendían muy bien su labor. Pero cuando han tenido la oportunidad de conocer en el estudio a celebridades como Luis Fonsi, se convierte en una especie de héroe que trabaja con las estrellas.

Sobre los rasgos de su carácter que heredaron dijo que ambos son maniáticos del orden.

Bernal, nacido en Guanabacoa, salió de la isla con sus padres a través del Éxodo del Mariel, a los cuatro años de edad. No ha regresado.

“Me muero por oler la tierra de Cuba, por mojar mis pies en sus playas y caminar por sus calles. Pero no lo haré hasta que aquello no cambie y por respeto a mis padres y a tantos familiares que sufrieron allí”, confesó Bernal, quien tiene una excelente relación con su padre, “que llegó a este país sin un centavo y logró sacarnos adelante”.

El pesentador Jorge Bernal junto con sus colegas de ‘Suelta la sopa” (desde la izq.): Juan Manuel Cortés, Verónica Bastos, Carolina Sandoval y Luis Alfonso Borrego. / Alexander Tamargo Telemundo

Sobre sus comienzos en la televisión el presentador recordó su paso por el Canal 41, donde aprendió el oficio en el programa A oscuras pero encendidos mientras estudiaba broadcasting en el Miami Dade College, en 1996. Tampoco olvida los segmentos que condujo en los espacios de Telemundo Cotorreando y Ritmo y sabor, a principios de la década del 2000, donde presentaba videos musicales y entrevistaba cantantes.

“Fui de los primeros en presentar en televisión a Daddy Yankee, Don Omar, Tito El Bambino y otros reguetoneros talentosos”, dijo con orgullo.

Tras conducir Ritmo y... durante dos años, Bernal recibió una invitación de María Celeste Arrarás para que se encargara de los temas de entretenimiento de Al rojo vivo con María Celeste. Con el tiempo se convertiría en presentador líder de Suelta la sopa.

“Mis entrevistas siempre parten del respeto hacia el artista. No se debe perder de vista que son seres humanos que pueden cometer errores como cualquiera”, afirmó Bernal, cuyos modelos a seguir son Mario Kreutzberger, Don Francisco, y la propia Arrarás.

En la trayectoria de Bernal sobresalen La Voz Kids, las alfombras rojas de Premios Billboard a la Música Latina y La Voz, entre otras producciones de la cadena.

Acerca de Suelta la sopa, que conduce junto con Juan Manuel Cortés, Verónica Bastos, Carolina Sandoval y Luis Alfonso Borrego, Bernal afirmó que la clave para alcanzar el éxito radica en ganarle la batalla a las redes sociales.

“Antes era muy fácil hacer un programa de entretenimiento. Pero como ahora el artista tiene contacto con sus fanáticos, nos vemos obligados a monitorear un sinnúmero de cuentas para comprobar si realmente (el origen de las noticias partió) de ellos”, señaló. “Porque no se trata de decir que tal artista es un borracho. Lo difícil es atar todos los cabos que nos lleven a la información correcta. Y para eso hay que investigar a fondo”.

¿Te imaginas presentando un espacio que no sea de chismes de farándula?

“Me apasionan los autos y la tecnología, al extremo de que me gustaría hacer un programa sobre esos temas. Pero también quisiera tener un talk show como el de Ellen Degeneres. En fin, no dejo de soñar”, concluyó.