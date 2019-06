Willy Chirino le canta a los padres en su día El salsero cubano Willy Chirino ofrecerá un concierto por el Día de los Padres en The Fillmore Theater Miami Beach el sábado 15 de junio. Up Next × SHARE COPY LINK El salsero cubano Willy Chirino ofrecerá un concierto por el Día de los Padres en The Fillmore Theater Miami Beach el sábado 15 de junio.

Con un tema dedicado a su progenitor, sus éxitos de siempre y un grupo de invitados especiales el salsero cubano Willy Chirino se presentará en The Fillmore Theater Miami Beach para celebrar el Día de los Padres este sábado 15 de junio.

“Lo venimos festejando desde hace cuatro o cinco años, y en esta ocasión incluí Para mi viejo, un tema que dediqué a la memoria de mi padre en el que manfiesto todo el amor que siento por él. A pesar de que no está entre nosotros, desde 1980, para mí sigue siendo quien que me inculcó la importancia de la disciplina, un arma que me ha servido para seguir adelante en mi carrera musical desde hace casi medio siglo”, expresó Chirino, que recuerda a su padre como un hombre atento a todos los aspectos de su vida que le sugirió estudiar publicidad y mercadeo en el Miami Dade College para que tuviera una profesión segura.

Durante la descarga musical, “que ya se ha convertido en una tradición”, se escucharán Pa’lante, Medias negras, Soy guajiro y Ya viene llegando, además de un grupo de canciones que decidió desempolvar, tales como Demasiado, Rumbera y Hábleme de Jatibonico.

Entre otras novedades, el salsero anunció su versión de Esos locos bajitos, un tema de Joan Manuel Serrat, que dedicará a sus cinco nietos.

Willy es padre de Angie, Olgui, Jessica, Nicole, Alana y Gianfranco. A excepción de los dos últimos, el resto lo acompañará en un segmento acústico en el que repasarán Aquellos ojos verdes, Inolvidable, Nosotros y una larga lista de clásicos del cancionero romántico cubano.

“El nacimiento de mis hijos es uno de los acontecimientos más importantes que me han ocurrido en mi vida. Ellos hacen que mantenga los pies en la tierra porque me dicen las cosas sin tapujos”, afirmó el cantante, tras confesar que los llama varias veces al día para decirle cuánto los ama.

“Me satisface verlos cómo se quieren a pesar de que tienen madres diferentes. Pienso que la música nos mantiene más unidos”.

El programa se completa con la participación de la cantante cubana Aymée Nuviola, “una artista con un talento extraordinario y muy querida por el público con quien he compartido el escenario en otras ocasiones”.





“Para mí es un gran honor cantar junto a Willy. Y aunque no es la primera vez que lo hago siempre resulta un gran reto. Él es un gran cubanazo con una trayectoria impresionante de quien siempre se aprende mucho sin dejar de disfrutar”, expresó Nuviola, quien interpretará Lágrimas negras y Canto a La Habana a dúo con el salsero.

En su actuación en solitario, la ganadora de Latin GRAMMY 2018 en la categoría de Mejor Álbum Fusión, ofrecerá un miniconcierto con temas tan conocidos con Chan chán, La gota fría, Vete mí y un popurrí de éxitos de Celia Cruz. “Tengo la dicha de que tendré en el público a mi padre, quien junto a mi madre me inspiró el amor por la música”, dijo la cantante.