¿Ya sabe a cuál teatro ir este fin de semana? Aquí van dos recomendaciones

Adrián J. Matos interpreta al médico y benefactor venezolano José Gregorio Hernández en el drama ‘El santo patriota’. Cortesía

El santo patriota/ Paseo Wynwood

La vida del legendario científico venezolano José Gregorio Hernández (1864-1919), conocido por sus seguidores como El médico de los pobres, centra la trama de un drama biográfico original de José Pérez que llega hasta Wynwood de la mano del propio autor y de Eloy Ganuza. La producción conmemora el centenario de la muerte de Hernández. Entre otros pasajes, la trama recrea la infancia del médico en Isnotú, su pueblo natal, sus tiempos de estudiante en París, su relación con sus padres y su hermana Isolina, considerada la mujer más importante de su vida, así como su lucha por el avance de la medina en su país y su trágica muerte en Caracas. La trama hace alusión, además, a la conexión espiritual que establecía con sus pacientes y a los poderes milagrosos que estos le atribuían. “José Gregorio fue una de las figuras más prominentes de su tiempo, un verdadero libertador y un luchador incansable por la salud del pueblo; al extremo de que hoy día es ejemplo de compasión, patriotismo y una enorme fuente de consuelo para el venezolano de a pie que añora un milagro para la sanación de su patria”, expresó el autor, quien confió las actuaciones a Adrián J. Matos, Indira Leal, Luis Carreño, Andrea Villaverde y Noah Rico.

¿Dónde?: 3000 N. Miami Ave. Wynwood. Funciones: viernes, sábados y domingo, 8 p.m. Informes: www.myticketon.com www.paseowynwood.com. A partir del 21 de junio.

Belén y Goyo are Involved in Tremendo Rollo/ The Miracle Theater

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Belén y Goyo están cumpliendo 50 años de casados y siguen tan felices como siempre. Y aunque ya no viajan por el mundo ni complacen sus antojos, porque el dinero no les alcanza, se conforman con estar juntos y compartir los buenos momentos que les depara el día a día. Pero la calma no dura tanto en el hogar. La llegada de una enfermera de manera sorpresiva los hará tomar conciencia de su situación económica y valiéndose de ella, urdirá un plan vivir como en los viejos tiempos. “A la gente le gustan las historias del diario vivir. Y si es en tono de comedia familiar, mucho mejor”, dijo la autora, directora y actriz Maribel González, quien tras el éxito del estreno en febrero decidió reponer obra en sala de Coral Gables. El elenco está integrado por Javier Checa, Luis Rivas Jr., Jorge Mirabal, Annia Pérez, Daniel González y los cantantes Gianfranco y Vikina.

¿Dónde?: 280 Miracle Mile, Coral Gables. Sábado 22 de junio, 8 p.m. y domingo 23, 3 p.m. Boletos: $30. Informes: 786-464-9513, 954-632-5422 y www.maribelgonzalez.net.