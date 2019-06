Cada año el punto de encuentro en Coral Gables es el histórico Hotel Biltmore que organiza este evento gratuito al aire libre para disfrutar de mucha comida y bebida, desde las 5 p.m.

Cada 4 de julio Miami sabe muy bien cómo celebrar el cumpleaños de Estados Unidos con todo tipo de entretenimientos. La tradición dicta que las barbacoas y los perritos calientes son los reyes de las ferias, pero hay muchos conciertos al aire libre, desfiles e impresionantes espectáculos pirotécnicos por todo el sur de la Florida. El cielo de Miami se ilumina de norte a sur en las aguas de las playas más concurridas. Les presentamos los cinco mejores lugares para celebrar el 4 de julio en Miami.





Fuegos artificiales en Miami, Coral Gables y Coconut Grove

En Downtown Miami, el lugar más tradicional es Bayfront Park y Bayside Marketplace, donde se organizan uno de los fuegos artificiales más grandes del sur de la Florida. Aquí se puede disgrutar de la fiesta de cumpleaños America’s Birthday Bash, un evento gratuito durante todo el día que empieza a las 10 a.m. hasta la medianoche, con música en vivo y una zona de juegos para niños. Los fuegos artificiales empiezan a las 9 p.m.





Cada año el punto de encuentro en Coral Gables es el histórico Hotel Biltmore que organiza este evento gratuito al aire libre para disfrutar de mucha comida y bebida, desde las 5 p.m., un concierto en vivo a las 7 p.m. y, por supuesto, un montón de fuegos artificiales, a las 9 p.m. Y en Coconut Grove es típico en este día el tradicional picnic familiar en el histórico parque estatal de Barnacle, de 11 a.m. a 4 p.m., con música en vivo y muchas actividades para niños. Los fuegos son frente al mar en el Regatta Park, a partir de las 9 p.m.

Miami Beach y la Parada de Key Biscayne

La fiesta de la playa más tradicional es la organizada por la Ciudad de Miami Beach en North Shore Park Bandshell, en la Calle 73 y Collins Avenue, de11 a.m. a 9 p.m. En el Fire on the Fourth Festival hay de todo: camiones de comida, yoga, fuegos artificiales y, sobre todo, mucha música en vivo. También puedes ver los fuegos que empiezan a las 9 p.m. desde cualquiera de las espectaculares terrazas de Ocean Drive, entre las calles 5 y 15. Otra cita muy popular el Día de la Independencia es el “Desfile de Key Biscayne”, un día lleno de bandas de música, carritos de golf decorados, vuelo de aviones, entre otras actividades. El desfile arranca a las 11 a.m. y recorre Crandon Boulevard desde Harbor Drive hasta West Enid Drive. Después del desfile, el popular picnic Kiwanis es en Village Green y por la noche la gran exhibición de fuegos artificiales desde una barcaza en la costa de la playa.





Un 4 de julio en los Everglades con la tribu de los Miccosukke

En los Miccosukke celebraban de una forma muy especial el 4 de julio. Cada año, y desde 1992, Miccosukee Resort & Gaming organiza el conocido como Freedom Festival /Festival de la Libertad con mucha música en vivo, varios tipos de juegos, también los juegos de carnaval, emocionantes paseos en bote de aire, toboganes de agua, espectáculos de lucha de caimanes, comida, fuegos artificiales, entre otras muchas actividades. Pero si en algo destacan es su espectacular exhibición de fuegos artificiales que ilumina el amplio y tranquilo cielo del conocido como el Río de Hierbas, Everglades. Los fuegos empiezan a las 9 p.m. Este es un evento gratuito que comienza a las 10 a.m. Como siempre hay vendedores de comida, bebidas, artesanías nativas americanas especialmente seleccionadas para mostrar los talentos únicos y especiales de la tribu Miccosukke. Miccosukee Resort & Gaming está ubicado en el 500 SW y la avenida 177, Miami. Más información: https://mrg.miccosukee.com





Fiesta del Día de la Independencia en The Wharf Miami

The Wharf Miami, situado en el histórico Río Miami, presenta una fiesta espectacular para celebrar el cumpleaños de EE.UU., organizada por Indulge Magazine. En este muelle de Miami se ha preparado una celebración ideal al aire libre para acudir en familia o con amigos. Garantiza mucha diversión, comida de calidad, cócteles y fuegos artificiales. La fiesta empieza a las 12 p.m. del 4 de julio y finaliza el viernes 5 de julio a las 3 a.m. Entre las ofertas destaca que al comprar un trago de whisky americano te regalan una cerveza gratis. Puedes conseguir entrada gratuita a través de evenbrite, pero has de llegar antes de la 3 p.m. La música en vivo corre a cargo de “Cardi & Friends” y la comida es de Lung Yai Thai Tapas, Cracked by Chef Adrianne, Spris Artisan Pizza, Mojo Donuts, La Santa Taquería, OG Ceviche & Seafood Shack, y Sweet Melody Crafted Ice Cream. The Wharf es un lugar para mayores de 21 años. Los niños acompañados por padres y perros con correa son bienvenidos antes de las 6 p.m. Especifican que se requiere vestimenta adecuada y que reservan el derecho de denegar la entrada a discreción del portero.

Crucero de fuegos artificiales

Celebrar el 4 de julio en un bote siempre es muy especial en la bahía de Biscayne. El evento en crucero “Fireworks Cruise”, de la compañía Island Queen Cruises, ofrece ver los espectáculos pirotécnicos desde el agua a bordo de un fabuloso yate que cuenta con asientos confortables. El pasaje cuesta $35. El bote cuenta con una barra de bebida y música de dj. El embarque comienza a las 8 p.m. y dura hasta las 10 p.m. aproximadamente. El punto de encuentro es el 4 de julio en Bayside Marketplace, 401 Biscayne Boulevard. Más: www.islandqueencruises.com

