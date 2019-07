¿Amante del teatro? festival internacional en Miami le tiene varias propuestas

La compañía española Nueve de Nueve abrirá el 34 Festival Inrenacional de Teatro Hispano de Miami con ‘La extinta poética’. Cortesía Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami

Con siete espectáculos de Argentina, Chile, España y Estados Unidos, la trigésima cuarta edición del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami volverá a ser noticia entre los aficionados a las artes escénicas desde el 11 hasta el 28 de julio.

Como ya es tradicional, el evento ocupará el Carnival Studio Theater del Adrienne Arsht Center, el On.Stage Black Box Theatre del Miami-Dade County Auditorium y el Key Biscayne Community Center.

En esta ocasión estará celebrando el 40 aniversario de Teatro Avante, la compañía fundadora.

“Nuestro sello más significativo es el de la supervivencia, porque hemos llegado a la trigésima cuarta edición con los mismos deseos, las mismas ilusiones y los mismos problemas con los que comenzamos en 1986. Pese todos los obstáculos, estamos muy satisfechos con los grupos que hemos invitado este año, con la esperanza de que desaparecerá el estigma de que Miami es ‘un desierto cultural’”, expresó Mario Ernesto Sánchez, fundador y director del festival.

La función inaugural corresponde a la compañía española Nueve de Nueve con La extinta poética, una reflexión sobre el sentido de la poesía en los tiempos que corren, original de Eusebio Calonge, bajo dirección de Paco de la Zaranda.

“Es una experiencia que aglutina artistas de distintas procedencias, disciplinas y tendencias. Gracias a la cooperación del Centro Cultural Español Miami logramos que abriera el festival”, explicó el director. (Carnival Studio Theater, Adrienne Arsht Center. 11, 12 y 13 de julio, 8:30 p.m. Domingo 14, 5 p.m.).

El afiche del festival fue diseñado por el artista plástico chileno Manuel Tricallotis.

El Programa Educativo estará conducido por la investigadora Beatriz J. Rizk. Incluye debates después de cada estreno.

‘Cartas de Jenny- La intrascendente epopeya de Jenny Masterson’. Teatro Imagen. Chile / Iván Arenas Cortesía 34 Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami

Desde Chile llega Teatro Imagen con Cartas de Jenny- La intrascendente epopeya de Jenny Masterson, drama escrito y dirigido por Gustavo Meza sobre una madre dominante, un hijo sobreprotegido y una muchacha que entra a romper el círculo familiar con su encanto y desfachatez. (On.Stage Black Box del MDCA. 12 y 13 de julio, 8:30 p.m. Domingo 14, 5 p.m.).

‘El bululú. Antología endiablada’. Treatro Fugaz. Argentina. / Federico Fazzari Cortesía 34 Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami

La semana siguiente, y en la misma sala, la compañía argentina Teatro Fugaz presentará El bululú. Antología endiablada, un espectáculo escrito y dirigido por Leticia González de Lellis y Osqui Guzmán a partir de textos del Siglo de Oro español y de la cultura popular boliviana. (On.Stage Black Box dekl MDCA. Viernes. 18, 19 y 20, 8:30 p.m.)

Por su parte, el viernes 19, a las 8: 30 p.m., el grupo Albanta, de España, estrenará Bendita Gloria en el Carnival Studio Theater del AAC.

‘Bendita Gloria’ . Grupo Albanta. España. / Gerardo Sanz Cortesía 34 Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami.

La obra Juan G. Larrondo narra la historia de una mujer que tras la muerte de su padre se recluye en su casa, convirtiéndose así en usurpadora, dueña y esclava de una cárcel en la que también conviven fantasmas. Está dirigida por Pepe Bablé, quien recibirá el Premio a Una Vida de Dedicación a las Artes Escénicas 2019. La función se repetirá el 20 (8:30 p.m.) y el 21 (5 p.m.).

“Bablé es un actor, autor y director de escena con una trayectoria impresionante dentro y fuera de España”, destacó Mario Ernesto. “Hay que resaltar que el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, que él dirige desde 1993, se dedica a abrirle las puertas de Europa a los mejores grupos artísticos de Latinoamérica”.

‘Siete cabritillos’. Grupo Los Claveles. España. / Abiceto Roca Cortesía 34 Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami

Desde España también llega Los Claveles para presentar Siete cabritillos, un texto dirigido a los pequeños de la familia, original de Paca García y Aniceto Roca, bajo la conducción de este.

En la trama, los animalitos dejan entrar a un lobo a su casa. Pero gracias a Mamá Cabra y a la astucia del menor de los hermanos el feroz depredador recibirá su merecido (Key Biscayne Community Center (sábado 20, 5 p.m. Entrada y estacionamiento gratis).

La función se repetirá el domingo 21 con motivo de El Día Internacional del Niño, un fiestón para toda la familia que incluye manualidades, talleres de pintura, música y meriendas. (On.Stage Black Box del MDCA, 2-6 p.m. Entrada y estacionamiento gratis).

El cartel del evento fue diseñado por Julissa, una paciente de siete años del Nicklaus Children’s Hospital.

‘Bayamesa’. Teatro Avante. Estados Unidos. / Asela Torres Cortesía Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami

Para la última semana el festival prepara el estreno mundial de Bayamesa, una producción de Teatro Avante bajo la dirección del propio Mario Ernesto.

En el drama de Abel González Melo, una compañía de teatro decide montar un espectáculo inspirado en la poeta cubana María Luisa Milanés (1893-1919), una ardiente feminista y patriota. En lo que avanza el proceso, el grupo descubrirá una historia fascinante sobre su peligroso enfrentamiento a la tiranía patriarcal. (Carnival Studio Theater del AAC. 25, 26 y 27, 8:30 p.m. 22, 5 p.m.).

‘Millones de segundos’. El Principio Producciones. Argentina. / Juan Borraspardo Cortesís 34 Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami.

Entretanto, la compañía argentina El Principio Producciones se alista para presentar Millones de segundos, un texto escrito y dirigido por Diego Casado Rubio sobre un adolescente transexual que cuenta los segundos que le quedan para dejar de vivir en un cuerpo ajeno desde los cinco años.(On.Stage Black Box del MDCA. 26 y 27, 8:30 p.m. 28, 5 p.m.)

“Quisiéramos hacer mucho más, pero desgraciadamente el presupuesto no nos acompaña. Por ser un festival privado, no sabemos de antemano de cuántos fondos disponemos para realizarlo; aunque me gustaría agregar que después de que protestamos el año pasado, el Departamento de Asuntos Culturales del Estado de la Florida, regresó para apoyar las artes. Y esto hay que agradecerlo”, concluyó el Mario Ernesto.