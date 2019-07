¿Qué hacer en Miami? Arte y entretenimiento

Qué hacer en Miami: Los vecindarios y actividades más populares Miami es sinónimo de sol y playa, pero también de cultura, arte y diseño. Sigue este recorrido de las actividades y los rinconcitos más populares de Miami. Up Next × SHARE COPY LINK Miami es sinónimo de sol y playa, pero también de cultura, arte y diseño. Sigue este recorrido de las actividades y los rinconcitos más populares de Miami.

VIERNES

Historia latina para los imbéciles, de John Leguizamo





John Leguizamo en su unipersonal ‘Latin History for Morons, de Broadway, recorre tres mil años de historia latina con mucho humor y sufrimiento para ayudar a su hijo frente al acoso escolar. $41.50 - $82.

Detalles: 12, 8 p.m., Adrienne Arsht Center - Ziff Ballet Opera House, 1300 Biscayne Blvd., Miami, FL. 33132, (305) 949-6722.

La gala de Miami Nice

El grupo Miami Nice, compuesto por estudiantes del programa Executive MBA de The Kellogg School of Management, no ha escatimado detalles para la primera gala anual. El objetivo es recaudar suficiente dinero para tener un impacto sustancial en la Miami Learning Experience School. El exclusivo evento de gala contará con los juegos de casino, música en vivo, una subasta, y más.

Detalles: 12, 8 p.m. a 12:30 a.m., Bloom Ballroom de Jungle Island, 1111 Parrot Jungle Trail, Miami, FL. 33132.

Caribean City es una fiesta

Wynwood se convierte en el Caribe con la actuación de Dancehall Recto y Vibes de Soca y la producción de DJ Fergie & EccenTrix Sound.

Detalles: 12, 10 p.m., Barter Wyndwood, 255 NW 27 Terrace, Miami, FL. 33127.

SÁBADO

El Circo de las Palabras

La Fundación Cuatrogatos y Downtown Doral Pop Up X Mind Body Social presentan El Circo de las Palabras, un performance para niños con cuentos, poemas y canciones. Participan el escritor Antonio Orlando Rodríguez y el músico Pepo Herrera. Entrada gratuita.

Detalles: 13, 11:30 a.m., Downtown Doral Pop Up X Mind Body Social, 5241 NW 87th Ave., D109, Doral, FL. 33178; (305) 471-4965.

An Evening of Premiere Ballets

South Miami Dade Cultural Art Center será el escenario donde Dimensions presentarán su programa de este mes de julio, ‘An Evening of Premiere Ballet’s. Dos estrenos mundiales serán parte de este programa: ‘Bolero’, con la música de Ravel, de Yanis Pikieris, y ‘Eqqus’, de Ariel Rose, con la música de Phillip Glass. Otras obras serán nuevas para esta compañía.

Detalles: 13, 8 p.m., y 14 , 3 p.m. South Miami Dade Cultural Art Center, 10950 SW 211 St, Cutler Bay, FL 33189 (786) 573-5316, o al (305) 665-5617.

Concierto de Ana Bárbara

Altagracia Ugalde Motta, conocida como Ana Bárbara, es una cantante del género regional mexicano, compositora, actriz, coreógrafa y productora mexicana. Ha publicado 30 sencillos oficiales, compuesto 60 canciones, y realizado presentaciones en 15 países durante los últimos 25 años.

Detalles: 13, 7:30 p.m., Jackie Gleason Theater, 1700 Washington Ave. Miami Beach, FL. 33139; 305-284-4273, www.fillmoremb.com

Festival Internacional del Mango en Fairchild

El evento de verano favorito de Miami. Celebración del mango, con viejos y nuevos giros. Ahora son los mangos de la republica dominicana. Cata de mango, demostraciones de cocción, venta de árboles y frutas tropicales.

Detalles: 13 – 14, 9:30 a.m. a 4:30 p.m. Fairchild Tropical Botanic Garden, 10901 Old Cutler Road, Coral Gables, FL. 33156; (305) 667–1651.

Evento mensual del Caribe en Wynwood

WYNCARIB # 1, el festival de la música del caribe como evento número uno, nos trae este mes al excéntrico sonido de DR. Esan, y Disco Neil. Damas gratis todas las noches con RSVP. Chicos $10 con RSVP.

Detalles: 13, 10 p.m., Gro Wynwood, 2700 Northwest 2nd Ave. Miami, FL. 33127, (754) 204-3753, (786) 315-8774.

Zarzuela en las noches de verano

Uno de los grandes subgéneros de la forma artística operística es la zarzuela. Cada temporada los vocalistas seleccionados del Instituto de Ópera de MMF, traen las melodías en una serie de conciertos con canciones como ‘María la O’, ‘Granada’, etc.

Detalles: 13, 8 p.m., The Betsy- South Beach Gallery, 1440 Ocean Dr. Miami Beach, FL. 33139.

Festival de arte y música de Overtown

Es un evento gratuito para el público en general. El festival incluye actuaciones en vivo de artistas conocidos a nivel nacional, vendedores locales que muestran obras de arte, cocina étnica, artesanías, joyas y una amplia gama de artículos que solo se encuentran en el sur de la Florida.

Detalles: 13, 11 a.m. a 6 p.m., NW 2nd & NW 3rd Ave. NW 8th NW 10th Streets. Miami, FL. 33136.

Presentación de la biografía del Moseñor Agustín Román

‘Biografía de un hombre de Dios: la vida de Monseñor Agustín Román’, del periodista Julio Estorino será presentado por Juan Manuel Salvat, Monseñor José Luis Hernando y Silvia Landa.

Detalles: 13, 3 p.m., Salón Varela de la Ermita de la Caridad, en el 3609 South Miami Ave.

DOMINGO

Mercadito en Bayside

Cada domingo los agricultores traen a este mercado productos locales. Compre sus vegetales y frutas frescas y de paso ayude a los que cultivan la tierra.

Detalles: 14, 11 a.m. a 6 p.m. Bayside Marketplace, 401 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33132.

Mantenerse en forma en el verano. Pilates 305





Tres días impulsados por el ejercicio físico. Estamos trayendo algunos de los entrenadores más populares de Miami, al Eden Roc Miami Beach, para divertirse en serio. Pilates en el Spa Garden. Disfrute de una bebida de cortesía en el bar Acuática, y una sorpresa especial de Malibu Farm. Acceso todo el día a la piscina. Espacio limitado,

Detalles: 14, 10 a 11:30 a.m., Eden Roc, Miami Beach, 4525 Collins Ave. Miami Beach, FL. 33140.

Concierto de New Kids On the Block y otros

New Kids on the Block anunció una gira por América del Norte en 2019. Los grupos pioneros de hip-hop, Salt-N-Pepa y Naughty by Nature, Debbie Gibson y Tiffany. Se unirán como actos de apoyo. La gira concluye en Hollywood, Florida.

Detalles: 14, 7 p.m., BB&T Center, 1 Panther Pkwy. Sunrise, FL. 33323, (954) 835-7000, www.thebbtcenter.com.

ENTRESEMANA

Presentación del libro Joshua Becker

Únete a Joshua Becker en su gira de la costa este, celebrando el lanzamiento de su nuevo libro, El hogar minimalista. Cada evento brindará la oportunidad de conocer a Joshua, escucharlo y participar en las preguntas y respuestas, y tiempo suficiente para conversar, tomar fotos y firmar. Este es el primer tour de Joshua por la costa este.

Detalles: 15, 7 a 8:30 p.m., Books and Books, 265 Aragón Ave. Coral Gables, FL. 33134.

Yoga de Luna llena, gratis

Usted y sus amigos están invitados a unirse a Equinox South Beach, para celebrar la próxima luna llena. El líder de la comunidad, Adrián Molina, fundador de Warrior Flow, nos guiará a través del Yoga de Luna llena y meditación en la playa.

Detalles: 16, 6:30 p.m., 520 Collins Ave., Miami Beach, FL. 33139.

El nuevo libro de Omar Claro

Relata 67 años de vivencias en la radio y la televisión, del mítico locutor cubano, Eduardo González Rubio, decano de los locutores cubanos en el exilio. La obra será presentada por, Alejandro Ríos, periodista, crítico de cine y presentador de televisión.

Detalles: 16,7 p.m., American Museum of the Cuban Diaspora. 1200 Coral Way. Miami, FL. 33145.

5to Aniversario de Drunken Dragon

Drunken Dragon, el restaurante de barbacoa coreano favorito de South Beach, y el bar de cócteles con temática tiki de inspiración asiática, celebra cinco años de éxito. Bar abierto y entremeses de cortesía. El restaurante ha recibido múltiples premios por su cocina y elementos de diseño.

Detalles: 17, 8 – 10 p.m., Drunken Dragon, 1424 Alton Road, Miami Beach, FL. 33139; (305) 397-8556.

Experience SOFI Culinary & Arts Tour

Se reunirá a más de 20 chefs, artistas de renombre mundial, licores, vinos, nuevos restaurantes y otros favoritos del vecindario. Las entradas son 100% todo incluido con comida y bebida en cada parada. Está de regreso para su 5to año, con una adquisición total del lujoso, South of Fifth Neighborhood. 21 años para asistir.

Detalles: 17, 6:30 – 9:30 p.m., South of Fifth Neighborhood, Washington Ave., Miami Beach, FL. 33139.