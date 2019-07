Leguizamo: ‘somos mucho más que lo que dicen el presidente y los libros de este país’

‘Latin History for Morons’ El actor colombiano John Leguizamo presentará el unipersonal ‘Latin History for Morons’ en el Ziff Ballet Opera House del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts desde 12 hasta el 14 de julio de 2019. Up Next × SHARE COPY LINK El actor colombiano John Leguizamo presentará el unipersonal ‘Latin History for Morons’ en el Ziff Ballet Opera House del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts desde 12 hasta el 14 de julio de 2019.

Impulsado por un acto de intimidación y racismo del cual fue víctima su hijo Lucas, el actor colombiano John Leguizamo se lanzó a una de las aventuras más fascinantes de su carrera: contar la verdadera historia de la contribución de los latinos al desarrollo de Estados Unidos y llamar la atención sobre su escasa presencia en los manuales escolares de este país.

El resultado fue Latin History for Morons, un unipersonal de poco más de una hora donde arremete contra la historia oficial, en clave de humor, al tiempo que insta al público latino a recuperar el lugar que se le ha usurpado a través de los siglos.

“Si lo titulé así, ‘la historia de los latinos para idiotas’, fue porque este país desconoce su propia historia y yo estoy tratando de contribuir a que se corrijan los errores”, expresó a el Nuevo Herald desde Nueva York.

El espectáculo, dirigido por Tony Taccone, tuvo su estreno mundial en el Public Theater, de OFF-Broadway, en el 2017, y al año siguiente fue nominado al premio Tony en la categoría de Mejor Obra.

La presentación en Miami tendrá lugar en el Ziff Ballet Opera House del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, los días 12, 13 y 14 de julio, como parte de una gira nacional que incluye quince ciudades.

“A mi hijo Lucas lo estaban bullying en el colegio cuando tenía 12 años, por ser latino. Ahora tiene 18. Entonces me di a la tarea de buscarle todos los datos posibles sobre nuestros héroes para que pudiera usarlos en contra de aquellos abusadores. Al final fui yo el que terminó aprendiendo con esa cantidad de información que me cambió la vida”, dijo el actor, tras recordar que durante su pesquisa consultó Las venas abiertas de America Latina (Eduardo Galeano), La otra historia de Estados Unidos (Howard Zinn) y 1491 (Charles Mann), entre un sinnúmero de libros clave que luego le sirvieron para escribir su pieza.

“La obra plantea que somos el segundo grupo étnico más antiguo de Estados Unidos, después de los nativos, y que somos la única minoría que ha participado en todas las guerras de este país, donde tuvimos generales y muchos oficiales que fueron condecorados.

Además, resalta el papel de los latinos en la Segunda Guerra Mundial, donde pelearon 5000 hombres. Esos datos son muy importantes para elevar la estima de los latinos y las latinas que vivimos aquí”, destacó Leguizamo, que a lo largo de la trama se adentra en tópicos tan disímiles como el esplendor de las civilizaciones precolombinas antes de la llegada de los conquistadores y el aporte latino al mundo del entretenimiento a través del tango, el mambo, la cumbia, la samba y una interminable lista de “bailes sensuales” que interpreta con soltura.

“Fueron años de mucho trabajo. Después que le di a mi hijo la información que necesitaba, seguí investigando sobre los mayas, los aztecas y los incas. Y ahí me enteré de que más de 500 000 toneladas de oro les fueron robadas por los españoles durante la conquista”, dijo con asombro.

Al referirse a los pasajes más impactantes del espectáculo, el actor mencionó aquel en el que culpa a Cristóbal Colón, y a muchos conquistadores, de haber traído la sífilis al Nuevo Mundo, y de violar niñas, “tal como lo escribió en su diario”; y al que alude al exterminio de los indios taínos.

“La obra no sólo va contra la discriminación en Estados Unidos. Va mucho más atrás, a la época en que los colonizadores abusaron de nosotros”, acotó el actor.

Latin History for Morons también hace referencia a la deserción escolar en los tiempos que corren, a los indocumentados que permanecen en los centros de detención y al creciente número de crímenes de odio del que son blanco los latinos.

En lo que a él respecta, Leguizamo señaló que tanto antes como ahora se ha sentido discriminado.

“He conocido directores y productores que cuando les he ofrecido determinado proyecto me han dicho que los latinos no quieren verse en la pantalla”, reveló. “Y es que a esos ejecutivos no les interesa ver historias positivas. No tienen en cuenta que aunque somos una minoría que representa el 3% de los rostros de Hollywood que aparecen en las pantallas, el 20 % del dinero que se recauda en las taquillas se debe a nosotros. Los latinos gastamos millones de dólares en este país”.

En cuanto a sus producciones más recientes para la televisión y el cine, Leguizamo se mostró satisfecho con los resultados de When They See Us, la serie de Netflix sobre cinco muchachos acusados de asaltar y violar a una mujer en el Parque Central de Nueva York, en 1989, y con Critical Thinkings, una historia real dirigida y protagonizada por él, acerca de un grupo de jóvenes de Liberty City, que resultaron campeones de ajedrez a nivel nacional, a finales de la década de 1980.

“La película demuestra que pese a la pobreza hay mucho talento que debemos proteger en esos barrios”, dijo el artista, quien ante la pregunta de si aspiraría a algún puesto político en un futuro manifestó que solo desea que esas posiciones los ocupen personas “inteligentes y capaces de cumplir con lo que me prometan”.

Cuando deriva al tema de Latin History for Morons, el actor y escritor recordó que durante la temporada en Nueva York, una señora puertorriqueña de 70 años le confesó que era la primera vez que no se sentía una ciudadana de segunda. Y que un muchacho mexicano, de 19, le dijo que esa noche aprendió que la mejor arma para salir adelante era el conocimiento.

¿A qué obedece el éxito de la obra?





“A que soy un perfeccionista y escribo muy bien”, dijo en son de broma. “Los latinos se conectan enseguida con la información y sienten el mismo orgullo que sintió mi hijo cuando se la entregué. Ellos saben que somos mucho más que lo que dicen el presidente y los libros de los colegios de este país”, concluyó.