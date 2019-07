Saavedra: ‘Si la gente me sigue es porque siente que mi música les cambia la vida’

La ‘Magia’ de Saavedra La cantautora colombiana Saavedra presentará su álbum ‘Magia’ en la serie Concierto Secreto de Xtrings Studio, Miami, el 19 de julio. Up Next × SHARE COPY LINK La cantautora colombiana Saavedra presentará su álbum ‘Magia’ en la serie Concierto Secreto de Xtrings Studio, Miami, el 19 de julio.

Con nuevo álbum bajo el brazo y más deseos que nunca de reencontrarse con su público de Miami, Saavedra se presentará en la serie Concierto Secreto, de Xtrings Studio, el viernes 19 de julio.

En esta ocasión la cantautora colombiana estrenará Magia, su producción número dieciocho, y retomará Yerbabuena, De eso de trata y Me borrarás, entre otros temas de su cosecha.

Tendrá como invitados a las cantantes Bárbara Intriago, María Isabel Mejía y al dúo Las Campanitas, “un grupo de muchachas que tienen gran un futuro en la música”, además del violinista Pedro Alfonso, con quien ha colaborado en múltiples ocasiones.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

“Magia es un tributo a la música folclórica latinoamericana y en especial a la colombiana. Una manera de devolverle a mi país todos los reconocimientos que me han dado en los últimos dos años”, expresó a el Nuevo Herald la cantautora desde su casa de Coral Gables, donde reside desde hace una década.

Con orgullo, la cantante dijo que recibió la Orden Garzón y Collazo, uno de los galardones más importantes que se le otorga a los intérpretes de la música andina colombiana, y que fue premiada con la Musa de Oro como compositora del año.

También aludió a las ovaciones que le rindieron durante el recorrido que realizó por las principales ciudades de su país.

“Ha sido una etapa muy productiva, aparte de ser objeto de tantas expresiones de cariño, descubrí que mis temas son material de estudio en colegios y universidades. Lo que significa que han trascendido a las nuevas generaciones”, señaló la artista, quien atribuye el honor a la repercusión de su trabajo en las voces de otros cantantes.

“Todo obedece a la aceptación que han tenido mis temas en las interpretaciones de Andrés Cepeda, Ilona, Carolina la O, Los Tri-O, y nuestra recordada Elenita Vargas, que hicieron suyas Días de tristeza, Extrañame tú y Me borrarás, una canción que hasta la fecha tiene más de 120 versiones”, señaló la cantautora.

Las canciones de Saavedra también figuran en el repertorio de Albita, Oscar D’ León, Ivy Queen, La India, Manny y Yolandita Monge, por solo mencionar algunos vocalistas.

Magia se grabó entre Miami y Bogotá. Su lanzamiento se produjo el 30 de mayo en el Coliseo de Ginebra, Colombia, pueblo natal de Saavedra, ante miles de espectadores.

“Me sentí muy emocionada. Comprobé una vez más que uno puede ser profeta en su propia tierra si trabaja con el corazón”, agregó.

La inmigración, la búsqueda de la identidad de los niños, la intolerancia para quienes piensan diferente y la lucha de la mujer por abrirse paso en el mundo de la cultura y la política conforman los temas que inspiraron el álbum, cuya canción Volverás está dedicada a los miles de inmigrantes venezolanos que han llegado hasta Colombia.

“Nuestra responsabilidad como artista no solo debe limitarse a crear obras que deleiten público. Nuestro trabajo debe encaminarse a mejorar el mundo en que vivimos. Esa ha sido mi búsqueda como ser humano”, subrayó.

La cantautora cuenta con más 750 composiciones. Como escritora ha publicado Bemoles en tiempo de mujer (Torres de Papel) y Una vida en canciones (Ardiz).

No cambies tu mujer por una Harley, su incursión más reciente en esta faceta, lo escribió junto con Fritz Hentschel, su pareja, mientras grababa Magia.

“Aborda el despertar de la conciencia de dos seres que se aman mientras conducen una moto” explicó Saavedra, tras anunciar que será publicado este año en la Feria Internacional del Libro de Miami.

“Nunca me detengo, cuando no estoy componiendo, grabo un disco, canto o escribo un libro”, confesó. “Soy una guerrera incansable de naturaleza feliz. Si la gente me sigue es porque siente que mi música les cambia la vida”.