‘El agazapao’, la historia de una mujer que encontró la felicidad cuando menos lo esperaba

Elenco de ‘El agazapao’ (desde la izq.): Miriam Benard. Isaniel Rojas y Myriam Amanda. Y. Medina

Zoila y el doctor Pita llevan más de veinte años de casados. Pese a que se consideran un matrimonio feliz la mujer se queja de que no recibe toda la atención necesaria de su marido.

El exceso de trabajo del hombre y ciertas libertades que se toma con sus asistentes en el consultorio han provocado que la pareja se aleje cada día más.

Zoila está llena de frustraciones, aparte de su insatisfacción en su vida matrimonial, siempre se ha quejado de no haber podido cumplir el sueño de ser una gran cantante. Los prejuicios familiares en la Caracas de la década de 1980, época en que transcurre la acción, se lo han impedido.

Lo que no imagina la mujer es que su vida cambiará con la llegada de una dama que la enfrentará a sí misma el día de su cumpleaños.

Se trata de El agazapao, comedia escrita y dirigida por Yoshvani Medina que ocupará la sala Catarsis del Teatro Trail el jueves 25 de julio, a las 8 p.m.

“Desde hacía tiempo quería escribir una comedia relacionada con las búsqueda de la felicidad. Y cuando la actriz Miriam Amanda me comentó que una amiga suya, la cantante venezolana Amira Mendoza, le había cambiado la vida mágicamente cuando cumplió 40 años, y que quería plasmarlo en un texto, me pareció que era el momento ideal para poner manos a la obra”, recordó Medina, quien tras varios encuentros con Mendoza y Amanda, concibió un espectáculo musical sobre un tópico que no suele abordarse con frecuencia en la escena local.

“El tema de la realización personal siempre resulta atractivo. Y cuando conoces a personas que han dejado de estar agazapadas luego de pasar por un proceso de aprendendizaje muy duro, como es el caso, llegas a la conclusión de que esa es la historia que tienes que escribir”, agregó el director.

Las actrices Myriam Amanda (izq.) y Miriam Benard durante un ensayo de ‘El agazapao’. / Cortesía Y. Medina

En lo que avanza el argumento, Zoila conocerá a Rodolfo, un profesor de guitarra que tras seducirla la enfrentará a sus frustraciones, a liberarse como mujer y finalmente a realizar su sueño.

Al referirse a la selección del elenco Medina explicó que confió los personajes a Myriam Amanda, “por su gran facilidad para el drama y la comedia y su entrega absoluta a cada proyecto que se le asigna”, y a Miriam Benard, “porque su larga experiencia le permite dominar cualquier papel”. En cuanto a Isaniel Rojas, destacó que si le asignó el rol del profesor obedece a su versatilidad y a su estampa.

“Es difícil encontrar entre los actores de Miami a alguien que tenga la presencia escénica de Isaniel y que a la vez sea un buen comediante. El reúne esas virtudes”, enfatizó.

El director concibió una escenografía minimalista que le permitiera a los actores moverse con libertad junto al conjunto musical que conduce el maestro Gustavo Carucí.

“Por supuesto que la banda estaría incompleta sin la participación de Amira Mendoza, la protagonista de la historia real, cuyas canciones sirven de hilo conductor en el relato”.

Con El agazapao Medina regresa a la comedia tras Hialeah Social Trap, Negra Nieve y lo siento, enanito y National Pornographic, sus trabajos más recientes.

“La comedia es el género más serio que existe ya que siempre se corre el riesgo de caer en el abismo de la vulgaridad o en el facilismo. Pero ahí está el reto”, concluyó el director.