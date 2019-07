Alexis Valdés anda buscando dinero por Miami, ¿que plan se trae entre manos?

Alexis Valdés A. Valdés

Alexis Valdés está super entusiasmado con la idea de volver a hacer cine. Como le fue tan bien con Un rey en La Habana, una comedia que dirigió hace varios años en España sobre un cubano que llega a la península en busca de fortuna para salvar la vida de su gran amor, quiere repetir la experiencia en Miami en cuanto tenga listo el guión y consiga respaldo financiero.

“Desde hace algunos meses estoy trabajando en un guión que aún no tiene título definitivo. A manera de adelanto solo puedo decir que se trata de una historia en la que emplearía a los mejores comediantes de esta ciudad”, expresó Alexis a el Nuevo Herald.

“Mi verdadera motivación es regresar al cine ya que desde Un rey en La Habana, hace 15 años, no he vuelto a filmar. El otro motivo es mi deseo de trabajar nuevamente con José Téllez, mi compañero en esa película, tal como me lo ha pedido mucha gente. Pero para sacar el proyecto adelante necesito apoyo financiero”, añadió.

El comediante recordó que cuando emprendió la filmación contó con el financiamiento de 2. 5 millones de euros que le proporcionaron varias instituciones culturales españolas. Pero en el caso de la nueva producción solo necesitaría $200,000 para poner manos a la obra.

“Gracias a las nuevas tecnologías se pueden abaratar los costos. Además, yo no cobraría nada por escribir, actuar y dirigir la película. De manera que mi trabajo saldría gratis”, advirtió el artista, quien abrió una cuenta online en la plataforma Indiegogo.com con el propósito de conseguir los fondos necesarios.

“Llevamos muchos años intentando hacer una película en Miami, una ciudad llena de historias y de locaciones preciosas. Sería bueno que algunas instituciones de aquí nos apoyaran”, comentó.

Entre otros planes, Alexis, trabaja en la puesta de escena de Los vecinos de arriba, un texto sobre el desgaste de las relaciones de pareja y la sexualidad, original del director de cine y dramaturgo español Cesc Gay (Truman), que piensa estrenar en los próximos meses.

“Me gustaría tener a Giselle Blondet entre las protagonistas. Se que le encantará”, señaló.

Entretanto, Alexis y su su elenco siguen cosechando aplausos en el Teatro Trail con Oficialmente Gay 3, una comedia que viene dando de qué hablar desde hace más de un año.

En la trama, los personajes son detenidos como inmigrantes ilegales en Estados Unidos y deportados a Cuba. Pero ante la posibilidad de ganar un millón de dólares, si logran robar el plano de la nueva bomba nuclear de Corea del Norte, se lanzan a la aventura en el país asiático.

“Si la obra sigue llenando la sala es porque conecta con la audiencia de manera divertida. De hecho, el otro día repusimos la primera parte con la sala llena y la gente aplaudiendo de pie”, concluyó.