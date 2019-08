Madre de Miami gana $100,000 por sus dotes culinarias en televisión

Lauren Arboleda, ganadora de la segunda temporada de MasterChef Latino, de Telemundo. Cortesía

Lauren Arboleda fue elegida el domingo 11 de agosto como la ganadora de la segunda temporada de MasterChef Latino, de Telemundo, que está dotado con un premio de $100,000.

La colombiana de 28 años, que ha documentado su pasión por la cocina en el blog Food from the Heart, fue conquistando al público durante las 13 semanas que duró el show en el que participaron 14 cocineros aficionados de Estados Unidos

La noche del domingo Arboleda y los otros finalistas, Javier Seañez y John Pardo, elaboraron su propio menú: aperitivo, plato principal y postre.

Con platos como el desgranado colombiano, a base de maíz, y un pudín de pan, Arboleda conquistó a los jueces Claudia Sandoval, Benito Molina y Ennio Carota, quien fue el mentor de Arboleda.

“Aun no puedo creer que logré mi gran sueño de ganar MasterChef Latino”, dijo Arboleda. “Esto fue una experiencia única e inolvidable de la que me llevo nuevos amigos, recuerdos y todo lo que aprendí al lado de los chefs Ennio, Claudia y Benito. Esto me hace sentir como toda una mamá emprendedora, esposa, ama de casa y, sobre todo, una MasterChef”, concluyó.

Por su parte, el chef y presentador de TV, el italiano Carota, dueño del restaurante Pastamore en Chile, expresó su satisfacción por haber sido mentor de Arboleda.

“Feliz de poder haber sido tu mentor, de acompañarte y poder ver tu crecimiento. Porque todos los sueños se pueden cumplir, porque menos es más, porque la constancia, el empeño y las ganas de siempre dar lo mejor dan sus frutos”, escribió Carota en Instagram.

Arboleda contó con la presencia de su hijo de 3 años en la final de MasterChef Latino, y también anunció durante el programa que está embazarada de su segundo hijo.

Amante de la cocina saludable y nutricionista certificada, la joven siempre hace hincapié en las redes sociales y en su blog en preparar recetas con ingredientes orgánicos. En una finca en su natal Colombia, Arboleda comenzó a apreciar las comidas sencillas y los alimentos que provienen de la tierra. Como madre hoy comparte con sus seguidores aquellos platos que pueden gustar y alimentar bien a los niños.

Algunas de estas recetas forman parte del libro Pregnancy from The Heart, escrito durante su primer embarazo y que lanzará próximamente.

El año pasado, la ganadora de la primera temporada de MasterChef Latino fue la actriz venezolana Sindy Lazo.