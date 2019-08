¿Existen nuevas pistas sobre el asesinato de Selena? María Celeste Arrarás afirma que sí

Promo: ‘El Secreto de Selena’ La serie ‘El secreto de Selena’ saldrá al aire por Telemundo a partir del 25 de agosto. Up Next × SHARE COPY LINK La serie ‘El secreto de Selena’ saldrá al aire por Telemundo a partir del 25 de agosto.

La sorpresiva muerte de la legendaria cantante Selena Quintanilla, bautizada por sus miles de fanáticos como La Reina del Tex-Mex, acaparó titulares desde el instante en que los medios difundieron que la causante había sido nada más y nada menos que la presidenta de su club de admiradores y su amiga personal, Yolanda Saldívar, quien la ultimó de un balazo a quemarropa tras citarla en un motel de Corpus Christi.

Corría el año 1995, y la cantante de 23 años se encontraba en la cúspide de la popularidad. Ya daba los primeros pasos hacia el anhelado crossover y nadie ponía en duda que la esperaba un futuro promisorio. Pero el destino le jugó un mala pasada.

El hecho quedó plasmado en Selena (1997), una película biográfica de Gregory Nava, que catapultó al estrellato a la hasta entonces desconocida Jennifer López, y en el libro El secreto de Selena (1997), una investigación realizada por la periodista María Celeste Arrarás, a partir de una entrevista con la asesina en la cárcel.

El texto inspiró El secreto de Selena, la serie policíaca de 13 capítulos que saldrá al aire por Telemundo los domingos a las 10 p.m. desde el 25 de agosto, a través de la cual se relatan los acontecimientos ocurridos en los meses previos a la muerte de la intérprete de Amor prohibido, que arrojan luz sobre lo ocurrido aquel día en que se encontró por última vez con Saldívar.

El argumento gira alrededor de Selena (Maya Zapata), quien lo entrega todo para alcanzar el éxito; Yolanda (Damayanti Quintanar), cuya fijación con su ídolo es desmedida, y María Celeste (Sofía Lamas), la periodista que logra hilvanar todos los elementos que propiciaron la tragedia luego de una larguísima investigación que la llevó a conocer las personas claves en la vida de la artista.

El elenco se completa con Jorge Zárate, Eduardo Santamarina y José Sefami en los papeles de Abraham Quintanilla, padre de la estrella, el Dr. Ricardo Martínez, con quien ésta sostuvo una conversación telefónica antes de entrar al motel, y el abogado Douglas Tinker, representante de Saldívar en el juicio, respectivamente.

La serie marca el debut de María Celeste como co-productora ejecutiva junto con Fernando Barbosa, Luis Balaguer, Leonardo Aranguibel y Francisco Cordero.

Cuando ya faltan pocos días para que se despejen nuevas incógnitas sobre el caso Selena, la presentadora de Al rojo vivo conversó sobre la producción desde los estudios de Telemundo.

¿Qué más revelará esta serie que no se haya dicho hasta ahora?

“Esta es la historia nunca antes contada de lo que pasó. Ya sabemos que Selena comenzó a cantar desde que era una niña y cómo se hizo famosa. Pero nadie había logrado descifrar lo que ella vivió en sus últimos meses, algo que fue fundamental para entender por qué tuvo ese final tan trágico. Esta historia se inicia cuando termina la película de Hollywood con Jennifer López. Comienza con el disparo que le arrebató la vida”.

Aquí te estrenas como coproductora ejecutiva y además participaste en la selección del elenco.

“Llevo esperando 23 años que este proyecto se hiciera realidad y para mí era muy importante [involucrarme] de lleno en la producción porque quería cuidar cada detalle. Yo pasé mucho tiempo investigando el caso. Leí montañas de documentos policiales, entrevisté a testigos oculares, detectives, miembros del jurado, allegados a Selena, a los abogados y fiscales, y por supuesto a su padre y a la asesina. Además, estuve presente en el juicio de principio a fin. Para mí era [fundamental] que el producto de esa investigación se mantuviese íntegro y, sobre todo, que se cuidara la imagen de Selena”.

En este trabajo te conviertes en un personaje de ficción.

“Sucede que [el relato] está contado desde la perspectiva de María Celeste, la periodista que logra unir las piezas del rompecabezas del asesinato. En un comienzo se pensó que se trataba de un caso en blanco y negro. Que Yolanda Saldívar supuestamente le había robado a Selena y al ser descubierta, la mató. Pero como se descubrirá en la serie, estaba muy lejos de ser así”.

¿Quiere decir que la historia enfatiza en la personalidad de la asesina?

“La serie también es una radiografía de cómo funciona su mente. Habla de cómo se convirtió en homicida. Recuerdo que hace un tiempo vio desde la cárcel una entrevista en la que me pidieron describirla y dije que era muy hábil y manipuladora, lo que le molestó muchísimo. Ella trató de manipularme como lo hizo con Selena. Todo eso se verá en la serie”.

¿Cómo surgió la idea de escribir el tema?

“Surge cuando entrevisté en exclusiva a la asesina y ella hizo referencia a un supuesto secreto. Un secreto que me contó fuera de cámara para que yo no pudiese repetirlo. En ese entonces me pareció injusto, y de mal gusto, que ella arrojara un velo de duda sobre la reputación de Selena, ya que al no poderlo descubrir se prestaba a malas interpretaciones. El secreto se revela en la serie, pero adelanto que no justifica de ninguna manera el que Yolanda la hubiese matado”.