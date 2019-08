¿Ya sabe a cuál teatro ir esta semana? Aquí van dos recomendaciones

Natalia Valdebenito Cortesía

Sin miedo/ Sala Catarsis

La humorista Natalia Valdebenito llega desde Chile para presentar el unipersonal Sin miedo, una reflexión sobre el papel de la mujer en los tiempos que corren en clave de humor. A lo largo de la trama, la artista hace varios paréntesis para abordar la situación política en su país y la del resto del continente. También alude a los elementos paralizantes que impiden al ser humano realizar sus sueños.

“El miedo nos gobierna y la mayoría de las veces nos impide tomar acción. Pero en otros casos ese mismo miedo representa un desafío para vencer cualquier obstáculo”, dijo la artista, con más de 15 años de trayectoria en las tablas y la televisión, tras advertir que es “muy aguda” en sus críticas y que jamás pierde de vista que su trabajo es hacer reír a la gente”.

¿Dónde?: Teatro Trail. 3715 SW 8 St. Coral Gables. Viernes 30 de agosto, 9 p.m. Boletos: $30. Informes: 305-443-1009 o www.teatrotrail.com

#SinFiltro/ Novecento Aventura

La maternidad, las relaciones personales, la actividad sexual y cómo se enfrenta la vida después de los 40 años conforman los temas de #SinFiltro, un espectáculo concebido por la comediante argentina Florencia Rizzo, a partir de sus experiencias en el matrimonio, la producción de radio y como madre de cuatro hijos. “Para mí subir al escenario a presentar un stand up es una manera de hacer una catarsis que me ahorra las visitas al terapeuta y al mismo tiempo me permite reír junto con la audiencia”, expresó la comediante.

“Me nutro de las cosas de todos los días, de todo eso que las mujeres hablamos cuando nos liberamos y de aquellos temas que no son tan políticamente correctos como para abordarlos en público. Mi show es para mujeres, pero eso no implica que también esté dirigido a los hombres, quienes se irán de la sala con varios consejos muy útiles para su vida diaria”.

¿Dónde?: 18831 Biscayne Blvd #220. Aventura. Función: jueves 5 de septiembre, 8 p.m. Boletos: $25 (anticipadas) y $30. Informes: 305-788-2456,@florenciarizzook info@showlatinos.com.