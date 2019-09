Julio Iglesias Jr.: ‘las comparaciones con mi padre son inevitables, y contra eso no puedo hacer nada”

Julio Iglesias Jr. J. Iglesias Jr.

En estos días Julio Iglesias Jr. está tan ocupado que no le queda tiempo para ni jugar al fútbol ni para compartir con sus amigos. Como ya faltan pocas horas para su concierto del 6 de septiembre en el Flamingo Theater Bar, el segundo hijo del legendario Julio Iglesias ha dejado a un lado cualquier cosa que pudiera distraerlo para repartirse entre las entrevistas de prensa y los ensayos con su banda de seis músicos.

Pero esto no quiere decir que se sienta agobiado. Sino todo lo contrario. El hecho de presentarse nuevamente ante el público de Miami en un concierto para nostálgicos lo llena de energía.

“Hace como dos años hice un concierto en el Magic City Casino que fue maravilloso. Pero a diferencia de aquel, este tendrá un tono mucho más intimista porque el lugar se presta”, expresó el intérprete a el Nuevo Herald desde su casa de Miami Beach, donde reside con la modelo belga Charisse Verhaert, su esposa desde hace siete años.

El espectáculo, titulado Timeless, forma parte de un recorrido que emprenderá por varias ciudades de Estados Unidos. Incluye temas popularizados por Frank Sinatra, Nat King Cole y su progenitor.

“Se trata de canciones que no pasan de moda y que pese al paso de los años todavía permanecen en el corazón de la gente. Si las incluí en el programa es porque estoy en una etapa de mi vida en que puedo hacerlo”, afirmó el artista de 46 años, quien se considera un hombre muy romántico.

Hey, Por el amor de una mujer, Me olvidé de vivir y Abrázame figuran entre los éxitos que se escucharán a lo largo de la noche. La selección forma parte del álbum Timeless, grabado en Nashville, que saldrá al mercado en los próximos meses.

Lejos de lo que pudiera imaginarse el cantante nunca piensa en los riesgos que corre al recrear las canciones que hicieron época en la voz del patriarca. Tampoco tiene en cuenta si lo comparan con él.

“Para nada, para mí es un orgullo hacerlo. Me considero afortunado por tener la posibilidad de cantar los éxitos de mi padre. Ya sé que las comparaciones son inevitables, pero contra eso no puedo hacer nada”, confesó. “Por mi parte, sólo queda entregarme en el escenario y hacer las cosas con la mayor honestidad posible”.

Iglesias Jr. agregó que su padre está encantado con la idea de verlo revivir sus temas emblemáticos.

“Él está feliz porque sabe que nadie lo hará con tanto cariño como yo. Cuando le mostré la selección coincidió conmigo en que son las canciones más importantes de su carrera. ¿Qué si me aconseja? Siempre me dice que debo ser una buena persona”, reveló.

El cantante español declaró que desde pequeño quiso ser artista, y que cuando veía a su padre en el escenario siempre supo que “algún día estaría allí arriba”.

Luego añadió que nunca tuvo oposición de su padre, ni de su madre, la socialité Isabel Preysler, con quienes siempre pudo contar.

El intérprete irrumpió en el mundo del espectáculo como modelo, en 1999. A lo largo de su trayectoria ha grabado Bajo mis ojos, Tercera dimensión y A Piece of My Love, entre otras producciones discográficas. Sin contar su participación en los reality shows de la televisión estadounidense (Gone Country) y española (¡Mira quién baila!), y en la película The Music of You.

En los últimos años acaparó la atención de la audiencia de su país por sus actuaciones en Tu cara me suena (Antena 3), un concurso imitadores en el que personificó a Tina Turner, Mick Jagger, Amy Winehouse y hasta Bob Marley.

“Mi gran desafío es que el público se identifique con lo que canto. Por eso procuro elegir un repertorio que me quede bien”, dijo el cantante, quien se ve de aquí a 20 años “dando conciertos alrededor del mundo y haciendo a la gente feliz, como ahora”.