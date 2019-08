Llegó la hora de divertirse gratis junto a toda la familia

ArtsLaunch regresa al Adrienne Arsht Center ArtsLaunch es el mayor evento comunitario gratuito en Miami que celebra las artes escénicas y otras disciplinas artísticas. Up Next × SHARE COPY LINK ArtsLaunch es el mayor evento comunitario gratuito en Miami que celebra las artes escénicas y otras disciplinas artísticas.

ArtsLaunch regresa al Adrienne Arsht Center for the Performing Arts el 7 de septiembre a partir de 10 a.m.

En su cuarta edición el evento gratuito celebrará una vez más el inicio de la temporada de las artes en el prestigioso centro cultural del Sur de la Florida.

Se espera que asistan más de 10 000 personas.

“Festejamos la nueva temporada de las artes de Miami con ArtsLaunch2019, un evento completamente gratis y lleno de diversión para la comunidad entera”, afirmó Jairo Ontiveros, Vicepresidente Asistente de Educación Artística y Participación Comunitaria del centro. “(Aquí) habrá algo para todos, incluyendo a los entusiastas del arte, los fans de Broadway y para quienes buscan una experiencia culinaria”.

En esta ocasión, el Arsht tiene preparado un programa de más 50 actividades, entre las que se destacan Arts Talk, una conversación con el ejecutivo de las artes y experto en teatro, Ben Cameron, y las actuaciones de la Orquesta Sinfónica de Miami y la compañía Siempre Flamenco, entre otras agrupaciones (10-10:45 a.m., Ziff Ballet Opera House).

En cuanto a los talleres interactivos (Behind the scene) se ofrecerán en el Carnival Studio Theater por las compañías residentes del centro Florida Grand Opera, Miami City Ballet, New World Symphony, Zoetic Stage y City Theatre.

Entretanto, los interesados en tomar clases de hip-hop y flamenco podrán asistir a una sesión de 45 minutos, en el Knight Concert Hall, que impartirán el grupo ShowStopers y la reconocida bailaora Siudy Garrido, de 11:15 a.m.-12 p.m. y de 4 p.m. a las 4:45 p.m., respectivamente.

El programa del ArtsLaunch2019 incluirá clases de danza. Sergi Alexander Sergi Alexander Eyeworks Product/ Adrienne Arsht Center

Por su parte, los seguidores de los musicales de Broadway tendrán la oportunidad de divertirse a sus anchas en el área dedicada a Hamilton, donde podrán cantar sobre la banda sonora del famoso espectáculo mientras se proyectan las letras de las canciones. Los visitantes podrán asistir disfrazados de sus personajes favoritos (2 p.m. a las 3:30 p.m., Knight Concert Hall).

Como ya es tradicional, el Arsht ayudará a la Feria del Libro de Miami en la recolección de libros de libros usados para niños para su campaña Aprenda a leer libros gratis. Los recipientes podrán encontrarse en el vestíbulo del Ziff Ballet Opera House.

Entre otras novedades, en el Thomson Plaza for the Arts tendrá lugar The New Tropic’s Happy Hour, donde se mostrará el trabajo del DJ Le Spam, fundador de Spam AllStars, y de varios músicos residentes en las zonas aledañas (4 p.m. - 7 p.m.)

Durante la jornada, que se extenderá hasta las 7 p.m., el “Big Bus” Miami realizará excursiones culturales a Overtown y a la Pequeña Haití.En ArtsLaunch2019 tampoco faltarán las demostraciones culinarias del chef Brad Kilgore (11 a.m. y 3 p.m., restaurante Brava, del Ziff Ballet Opera House), el menú vegetariano del chef Allen (10 a.m.- 6:30 p.m.,The Café, de Books & Books) y la variedad de productos que ofrece el Mercado de Agricultores. (4- 8 p.m.)

Y para quienes deseen ser los primeros en adquirir entradas para algunos espectáculos de la nueva temporada del centro cultural, la boletería permanecerá abierta mientras dure la fiesta.

ArtsLaunch2019. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts. 1300 Biscayne Blvd. Sábado 7 de septiembre, 10 a.m.-7 p.m. Para obtener más información sobre el programa y los horarios puede consultar el sitio www.arshtcenter.org.