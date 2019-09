Chocolate y Yakarta fueron arrestados en el Sur de la Florida

Chocolate y Yakarta Miami Herald

El controversial reguetonero cubano Yosvanis Arismín Sierra Hernández, conocido en el mundo del espectáculo como Chocolate MC, fue arrestado por la policía de la ciudad de Portland, Oregón, la noche del lunes 1 de septiembre. Según las redes sociales el arresto se produjo debido a que el intérprete de ‘Bajanda’ presuntamente golpeó con el micrófono a persona del público, lo que provocó una gran algarabía en el local.

La detención del llamado ‘Rey de todos los reparteros’ se produjo a la salida de un centro nocturno donde se presentó como parte de su gira 2019-2020.

Mientras se producía el arresto, el propio reguetonero compartió un vídeo en su cuenta de Instagram en el que es conducido por agentes y en el que al final termina confesando su culpabilidad. El video contiene vocabulario soez.

“Ellos me están llevando preso a mí. Yo voy preso. Pero yo no voy a cerrar la (transmisión) directa para que la gente vea lo que están haciendo”, dijo Chocolate. “Preso, pa’ donde quiera que sea. No tengo miedo. A mí nadie me va a hacer nada papi. A la pila de c.. rotos estos que me van a volver loco a mí, le metí por la cara y le vuelvo a meter. Normal”.

Mientras los oficiales los esposaban y verificaban que no portaba armas, el intérprete confesó: “Le metí por la cara a uno con el micrófono, le metí durísimo”.

Esta no es la primera vez que artista es arrestado por las autoridades estadounidenses.

En junio de 2017 fue acusado por su expareja Cynthia Cortés de violencia doméstica. El incidente provocó su arresto y posterior ingreso en la cárcel, de la cual logró salir tras pagar una fianza de $170,000.

En marzo de 2018 Chocolate fue detenido en Nuevo en México por los agentes de inmigración del área por no llevar la documentación requerida.

Por otra parte, el cantante cubano de música urbana Luis Javier Prieto, más conocido como Yakarta, fue arrestado por la polícia de Boca Ratón, el viernes 30 de agosto por presuntos cargos de violencia doméstica.

Según el informe, emitido por la Oficina del Sheriff de Palm Beach, el músico golpeó y trató de estrangular a una mujer con la cual mantiene una relación sentimental en una residencia localizada en Palmetto Park. Se impuso una fianza de $10,000.