Los cubanos siempre estuvieron enamorados de Hollywood. ¿Fueron correspondidos?

La transmisión de un filme noir de Ava Gardner en un televisor de uno de sus familiares en Cuba y la lectura de un libro que afirmaba que La Habana de los años 1950 podía competir con Nueva York en número de salas de cine inspiraron al cineasta cubanoamericano Gaspar González para realizar Errol Flynn’s Ghost: Hollywood in Havana (El fantasma de Errol Flynn: Hollywood en La Habana, Hammer and Nail Productions), un documental que se exhibirá el domingo 8 de septiembre en el O Cinema South Beach.

A través de testimonios e imágenes de archivo, la película de 50 minutos aborda la influencia del cinematógrafo en la vida cotidiana cubana desde su arribo a la isla a finales del siglo XIX hasta su etapa de esplendor en las décadas de 1940 y 1950.

Al mismo tiempo, rinde homenaje a Errol Flynn (1909-1959), una de las grandes estrellas de la era dorada de Hollywood, quien en el ocaso de su carrera mostró interés en la revolución cubana.

Filmada entre Cuba y Estados Unidos, en el 2015, la película alude al esplendor de aquella Habana que no dormía, donde los cinéfilos se repartían entre las 138 salas de la capital y sus alrededores, y las salidas al cine solían ser el comienzo de una gran fiesta que terminaba en la madrugada.

El interior del cine América se asemeja con el del Radio City Music Hall de Nueva York. Cortesía Hammer and Nail Productions

“Mi propósito con este documental es demostrar que, pese al paso del tiempo, la influencia de las películas de Hollywood de los años 30, 40 y 50 todavía prevalece en la vida cubana. Una influencia que va más allá de lo que reflejan las novelas de Guillermo Cabrera Infante, y que se extiende hasta en la manera de hablar”, expresó el director, tras señalar que en su testimonio, Nat Chediak, fundador del Festival de Cine de Miami, afirma que la palabra “yuma”, el vocablo que emplean muchos cubanos para referirse a Estados Unidos, tiene su origen en 3:10 to Yuma, un filme del Oeste que causó sensación en 1957.

Errol Flynn durante una de sus visitas a La Habana a finales de la década de 1950. Cortesía The Wolfsonian–FIU, The Vicki Gold Levi Collection

“Pero también quería rendirle tributo a Errol Flynn, una estrella única que se destacó en sus papeles de aventurero y que al igual que el resto de las películas clásicas, representa un fantasma de otra época que permanece vivo”, añadió González, cuyo reto mayor fue fusionar ambas temáticas en el mismo metraje.

Vista nocturna del cine Riviera, uno de los más populares de La Habana. Hammer and Nail Productions

“Lo más difícil fue combinar la historia del impacto cultural que tuvo el cine americano en Cuba con la de Flynn, de lo contrario hubiera sido un desperdicio deslindar una cosa de la otra. Este actor también protagonizó su propia aventura cuando subió a la Sierra Maestra, a finales de 1958, cuando faltaba poco para que los rebeldes triunfaran. Y luego de la toma del poder por Fidel Castro, apoyó a la revolución, tal como lo declaró en una entrevista para la televisión canadiense”.

‘The Big Boodle”, con Errol Flynn a la cabeza del elenco, se filmó en Cuba. Cortesía The Wolfsonian–FIU/ The Vicki Gold Levi Collection

El documental incluye fragmentos de The Big Boodle (1957), Cuban Rebel Girls (1959), Cuban Story (1959) y The Adventures of Robin Hood (1938), entre otras películas de Flynn.

A referirse a los testimonios el cineasta destacó el de Marta Rojas, periodista cubana residente en la isla, sobre su relación epistolar con las estrellas de Hollywood durante su infancia; el análisis del historiador Scott Eyman acerca de la importancia de Cuba como un mercado seguro para el cine americano, y la intervención de Megan Feeney, autora del libro Hollywood in Havana, quien resaltó la capacidad crítica del público cubano.

El Sloppy Joe’s de la Habana siempre contó con la visita de estrellas de la época dorada de Hollywood. En la foto: Robert Taylor y Barbara Stanwyck (al centro). Cortesía The Wolfsonian–FIU/ The Vicki Gold Levi Collection.

El documental hace un recorrido por los cines Riviera, La Rampa, Yara (antiguo Radiocentro), 23 y 12, y América, donde su historiador, Pedro Urbezo Pérez, rememora su inauguración en 1941, luego de compararlo con el Radio City Music Hall de Nueva York.

“Lo más impresionante fue ver de cerca esos cines, que pese a la falta de recursos todavía mantienen el esplendor de su época de gloria”, dijo González. “La fascinación de los cubanos por el cine de Hollywood es tan grande que ni la revolución ha podido cambiar”.

Marquesina del cine Yara (antiguo Radiocentro). Cortesía Hammer and Nail Productions

El cineasta 51 años se formó en Yale University. Su filmografía incluye el largometraje Muhammad Ali: Made in Miami y los cortometrajes Gay Talese’s Address Book, The Guerrilla Fighter y Havana House, entre otros trabajos.

‘Errol Flynn’s Ghost: Hollywood in Havana tuvo su estreno mundial en el Golden Door International Film Festival de Jersey City, en el 2018. Fue financiado por el National Endowment for the Humanities y el propio cineasta.

El documental está hablado en inglés y en español.