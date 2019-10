Revelan algunos detalles del Miss Universo 2019

Octubre ya casi termina y aún no se saben los detalles del concurso más esperado del año, pero ahora los millones de fanáticos de Miss Universo en todo el mundo tienen algo de información.

Este fin de semana, tres candidatas para Miss Universo 2019 de Dinamarca, República Dominicana, Panamá y la Organización Miss Venezuela anunciaron en sus redes sociales que Estados Unidos será el anfitrión del concurso. Se enteraron de la información después que recibieron correos electrónicos de la organización WME/IMG, la agencia de talento, sobre el tema.

El concurso de belleza más grande del mundo se llevará a cabo el 8 de diciembre en una ciudad estadounidense aún por anunciar.

Hasta ahora no ha habido ningún comunicado de prensa de la Organización Miss Universo sobre la fecha ni el lugar. Una representante de relaciones públicas de la organización dijo que no aún no podía hacer comentarios.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Con siete semanas antes que se corone la mujer más bella del mundo, sin incluir las dos semanas habituales de preliminares y ensayos, la siguiente pregunta es cómo se llevará a cabo logísticamente.

Hasta el momento, hay 83 candidatas confirmadas de todos los rincones del planeta y las concursantes generalmente no viajan solas. Según el Departamento de Estado de EEUU, las visas de visitante de negocios temporales B-1 de países tan cercanos como Haití están tardando 274 días en procesarse, lo que seguramente causará ansiedad.

La última vez que se celebró Miss Universo en EEUU fue en 2016 en Las Vegas. La última vez que se realizó en Florida fue en 2014, cuando el entonces propietario de la organización, Donald Trump, lo mantuvo en Doral.

En 2014, la ciudad de Doral pagó alrededor de $2.5 millones a la organización Miss Universo en una “tarifa de ubicación en efectivo”. Desde entonces, otros países, como Filipinas, han desembolsado más de $12 millones para producir el concurso internacional de belleza.

La Miss Universo actual es Catriona Gray, de Filipinas, quien ganó la corona contra más de 90 mujeres en Bangkok, Tailandia. Este año se presentará una nueva corona del joyero Mouawad. Miss Universo 2019 será la 68a edición del concurso.