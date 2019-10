José Feliciano: ‘Me gustaría cantar en Cuba, pero no cobraría porque le debo mucho a ese pueblo’

José Feliciano se presentará en el concierto ‘Invasión británica’ estilo latino el viernes 1 de noviembre. Cortesía

Tras un largo “tiempito” sin presentarse en Miami, el cantautor puertorriqueño José Feliciano regresa a la Ciudad del Sol como parte de la serie Jazz Roots, que en su décimo segunda temporada presentará el concierto Invasión británica estilo latino.

El espectáculo ocupará el John S. y James L. Knight Concert Hall del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts el viernes 1 de noviembre.

Contará con la participación del trompetista Arturo Sandoval, el saxofonista de Los Rolling Stones Tim Ries, las cantantes de jazz Lucy Woodward, Kate Reid y Fantine y la pianista Shelly Berg, quienes estarán acompañados por la Orquesta Henry Mancini de Frost School of Music de la Universidad de Miami.

“Desde hacía un tiempito que no me presentaba en Miami, algo que siempre acepto con mucho gusto porque así puedo comer yuca frita y arroz con frijoles”, dijo Feliciano entre risas, desde su casa de Connecticut, mientras seleccionaba el repertorio que traerá al espectáculo.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

En un tono más serio, anticipó que piensa cantar In My Life y Michelle, entre otros temas clásicos de Los Beatles.

“Los escogí porque ya los había grabado y me siento muy cómodo interpretándolos. Son canciones únicas con un estilo muy propio que han logrado prevalecer en el tiempo. Y al igual que me ha ocurrido con los temas de los Bee Gees, siento que su espíritu libre me ha influido en todo mi trabajo”, agregó el músico, quien se convirtió en fanático del cuarteto de Liverpool desde que éste se dio a conocer en Estados Unidos.

Entre las novedades del concierto destacó la actuación especial de su hijo Jonathan, de 28 años, quien tocará la batería en I Saw Her Standing There.

Durante la entrevista con el Nuevo Herald, Feliciano confesó sentirse orgulloso por haber sido “el primer cantante hispano que le abrió el camino del mercado anglosajón a los artistas latinos”, con Light My Fire, una canción que grabó hace más de 50 años y que lo situó en los primeros lugares de popularidad.

También hizo alusión a su paso por el bolero, un género que desempolvó a finales de la década de 1960, al imprimirle sonoridades del jazz y del blues a temas tan conocidos como La copa rota, Usted y Poquita fe.

“En ese tiempo no había quien cantara (los boleros) como yo. La gente estaba acostumbrada a escucharlos acompañados por una gran orquesta, como La Sonora Matancera, o al estilo del cantante dominicano Alberto Beltrán. En mi caso, me bastaba la guitarra, el bajo y la batería para que el público enloqueciera”, recordó el cantante de 74 años, tras aseverar que llegó a ser tan popular “como Elvis Presley y Palito Ortega”.

“Las muchachas me gritaban y a mí me daba vergüenza porque nunca me creí un ídolo. Pero la verdad es que estaba super pegado en las emisoras”, añadió.

Al comparar sus comienzos con los tiempos que corren, el intérprete de Qué será lamentó que buena parte de los artistas que surgen no toman en serio su carrera.

“Ahora no hay música, lo que se está grabando es una porquería. Hay cantantes como Vico C, a quien considero el padre del reguetón, pero la juventud de ahora ya no se acuerda de eso”, dijo tajante.

“Los artistas de hoy se creen que apretando un botón y teniendo a alguien que le prenda los sonidos no hace falta más, y es una pena. Nadie quiere pasar horas aprendiendo un instrumento como lo hice yo, que aunque nací con un impedimento, le demostré a la gente que podía salir adelante con mis manos y mi musicalidad. Lo que ocurre es que en este mundo (del entretenimiento) hay una retahíla de vagos que no quieren hacer nada”.

Feliciano salta de un tema a otro sin hacer transiciones. Lo mismo habla de sus hijos, Melissa, Jonathan y Michael – fruto de su matrimonio con Susan Omillian, con quien lleva más 30 años de relación–, que de sus próximos proyectos: Detrás de esta guitarra, un documental sobre su vida, dirigido por Helen Murphy y Frank Lacari; un disco con temas en inglés, producido por Rick Jarrard, “el hombre que me abrió las puertas del mercado anglosajón, en 1968”, y un libro de memorias que su esposa se encargó de llevarlas al papel.

¿Qué sueño le queda por cumplir?

“Me gustaría hacer un concierto en Cuba. Pero no cobraría la entrada porque yo le debo mucho a ese pueblo. Cuando mi música estuvo prohibida allí los cubanos me apoyaron escuchándola en cassettes ¿Cómo les voy cobrar? Mi concierto sería una manera de poner un granito de arena para promover la libertad en ese país que tanto quiero”, señaló.

A lo largo de su trayectoria, José Feliciano ha vendido más de 50 millones de copias. Entre los reconocimientos recibidos sobresalen más de 45 discos de oro y platino, nueve premios Grammy, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y un Lifetime Achievement Award que lo otorgó la revista Billboard. Su discografía, de más de 60 álbumes, incluye duetos con José José, Gloria Estefan, Marc Anthony, Luis Fonsi, Ricardo Montaner y un sinnúmero de estrellas. Su tema Feliz Navidad, cantado en inglés y en español, se ha convertido en uno de los 25 himnos alusivos a la fecha más interpretados a nivel mundial, según la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP).

“Nunca me creído una leyenda. Solo he tratado de seguir al Señor y vivir humildemente. No soy como esos artistas que llegan tarde a sus conciertos sin importarle si el público está contento”, dijo al despedirse.