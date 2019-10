¿Qué hacer en Miami? Arte y entretenimiento

VIERNES

Maroon 5 en concierto

Es una banda de pop-rock ampliamente reconocida, que ha vendido 20 millones de álbumes y 70 millones de singles en todo el mundo. El grupo continúa actuando frente a multitudes en todo el mundo. Algunos de sus éxitos más populares incluyen She Will Be Loved, Sunday Morning y Sugar.

Detalles: 25, 8 p.m. Hard Rock Live, 5747 Seminole Way, Hollywood FL. 33026

Maná: Rayando El Sol Tour 2019

Considerada por muchos la banda de rock más grande en español, la banda latina más vendida y escuchada en el mundo. Un recorrido por Estados Unidos con su tour Rayando el sol, $25.50.

Detalles: 25, 8 p.m. American Airlines Arena, 601 Biscayne Blvd. Miami, FL. 33132

Halloween en el Biltmore

Bar abierto, cena buffet y concurso de disfraces, organizado por nuestro panel de jueces de celebridades.

Detalles: 25, 8 p.m. – 12 a.m. Biltmore Hotel Miami Coral Gables, 1200 Anastasia Ave. Country Club Ballroom, Coral Gables, FL. 33134

Curtis Taylor toca en Jazz Moca

El estilo de improvisación lírica y melódica del trompetista ganador del Grammy, Curtis Taylor, muestra un nivel de madurez mucho más allá de sus contrapartes. Su combinación de ritmo, emotividad y sensibilidad armónica se funden en un sonido inolvidable.

Detalles: 25, 8 – 9 p.m. Museum of Contemporary Art, North Miami, 770 NE. 125th. St. Miami, FL. 33161

MDC Colección especial presenta a Juana Valdés, “Cuerpos terrestres”

La artista amplía obras bidimensionales en grandes instalaciones que trazan una conexión entre la historia del comercio y el desplazamiento de diversas culturas y personas. Incorpora cartografías y objetos de cerámica coleccionables, obtenidos por ella en todo el mundo.

Detalles: 25, 6 - 9 p.m. Ballroom at Freedom Tower, 600 Biscayne Blvd. Miami, FL. 33132, (305) 237-7700

Pasos de Cambio/ Path Toward Change

Venga a firmar el acuerdo por la democracia y apoya una Cuba libre. Organizado por el comité cubano de oposición y resistencia del exilio. Dr. Rolando Montoya, presidente interino del Miami Dade College. Organización de Estados Americanos.

Detalles: 25, 5:30 – 8:30 p.m. Freedom Tower de Miami Dade College, 600 Biscayne Blvd. Miami, FL. 33132

Cultura Profética, Rawayana y Los Cafres

Rawayana es una banda venezolana de rock/reggae, formada en 2007 en Caracas. Los Cafres es una banda argentina de reggae, formada a fines de 1987.

Detalles: 25, 7 p.m. Mana Wynwood, 318 NW. 23rd. St. Miami, FL. 33127; (305) 573-0371

SÁBADO

Regis Iglesias Ramírez en La Otra Esquina de las Palabras

La Otra Esquina de las Palabras invita a la presentación de los libros de crónicas “Como un eco en el destierro” (Voces de Hoy, Miami, 2018) y “El libro de la celda” (Círculo Rojo, Almería, 2019) del escritor y activista político Regis Iglesias Ramírez.

Detalles: 26, 3 p.m. Café Demetrio, 300 Alhambra Circle, Coral Gables, FL. 33134; (305) 448-4949

Festival de comida de mar

Presentamos el festival de mariscos, con variedad de comida; mariscos, cangrejos, camarones, pescado, música y más.

Detalles: 26 BrandsMart USA, 4320 NW. 167 St. Miami, FL. 33054

Festival del huerto de calabazas de Coconut Grove, gratis

Vuelve el Festival de la calabaza de Coconut Grove y es más maravilloso que nunca. Contará con una variedad de actividades divertidas para toda la familia, y con 2,500 calabazas para elegir.

Detalles: 26 – 27, 10 a.m. -6 p.m. Peacock Park 2820, McFarlane Road Coconut Grove, FL. 33133

Fiesta con la leyenda del rock vodou, RAM

La poderosa banda haitiana de mizik rasin, los polirritmos folclóricos se entrelazan con riffs de guitarra punk armoniosamente y melodías de baile caribeño. RAM ha estado tocando música haitiana innovadora durante más de 25 años, generando fanáticos en en todo el mundo.

Detalles: 26, 7 – 11 p.m. North Beach Bandshell, 7275 Collins Ave. Miami Beach, FL. 33141; (305) 672-5202

Jamie Jones y el Loco Dice en concierto

Dos titanes se apoderan de The Terrace el sábado de Halloweek. La felicidad musical pura espera con una formación de talentos que rivaliza con cualquier fiesta en el mundo. Miami se ha convertido en una meca musical y estamos orgullosos de estar a la vanguardia de todo.

Detalles: 26, 11 p.m. Club Space Miami, 34 NE. 11 St. Terrace. Miami, FL. 33132

Mascotas y Rock and Roll

Una noche icónica con rock clásico que beneficia los programas de la Miami Fundación Veterinaria. El icónico fotógrafo de rock and roll Roberto Rabanne, será nuestro invitado de honor. Las imágenes del fotógrafo han capturado la energía, la complejidad y la belleza de la música, durante 50 años.

Detalles: 26, 7 – 10 p.m. Walt Grace Vintage, 300 NW. 26th. St. Miami, FL. 33127

3era Noche de Esperanza – Miami, gratis

Una unción triple y extraordinaria ocurrirá en nuestra 3er Noche de Esperanza. Tú debes multiplicarte, acepta el reto e invita a 3 personas que sean amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, etc.

Detalles: 26, 7 p.m. Con reservación en www.esperanzamiami.com

Conferencia de Terapia Pre-Ocupacional de Florida

Explore la profesión y comprenda el camino de la terapia ocupacional, conéctese con escuelas y programas de posgrado, estudiantes y practicantes de OT.

Detalles: 26, 8 p.m. Universidad de St. Augustine for Health Sciences- Miami Campus, 800 Douglas Road. #149, Coral Gables, FL. 33134

Día de diversión familiar, gratis

Únase a nosotros para un día de diversión familiar gratis en MOCA, North Miami, para celebrar el lanzamiento de talleres, miniMakers gracias a SFADA.

Detalles: 26, 12 – 3 p.m. Museo de arte contemporáneo. 770 NE. 125 St. North Miami, FL. 33161

Marco Antonio Solís: “El Más Querido Tour” 2019

El ídolo romántico Marco Antonio Solís, es una de las figuras más famosas, legendarias y queridas de la música latina, regresa al AmericanAirlines Arena $55.

Detalles: 26, 8 p.m. AmericanAirlines Arena, 601 Biscayne Blvd. Miami, FL. 33132

Taller - Inmigración y la relación con tu papá - Constelaciones Familiares

El día 26 de octubre Yoly Ripepi tocará el tema de Inmigración desde un punto sistémico y con herramientas de Constelación Familiar, y proveerá herramientas para aquellos que desean avanzar con más ligereza y sin obstáculos en su sueño americano.

Detalles: 26, 10 a.m. – 3 p.m. Paseo Wynwood, 3000 N. Miami Ave. Miami, FL. 33127

Maestría de Artes en Asuntos Globales, gratis

Obtenga más información sobre el programa y sus ofertas únicas de cuatro pistas, durante nuestra Casa Abierta. Se servirá un desayuno ligero. Habrá una presentación en panel sobre los requisitos de admisión, así como las posibilidades de carrera.

Detalles: 26, 9:30 - 11:30 a.m. 11200 SW. 8th. St. SIPA 502, Miami, FL. 33199

Taller práctico para fotógrafos con modelo de traje de baño

Haga su cartera con una modelo increíble en traje de baño, $150.

Detalles: 26, 3 – 7 p.m. South Beach, 7500 Collins Ave. Miami Beach, FL. 33141

Taller práctico de dos días para fotógrafos

Aprenda como usar el Photoshop y Ligthroom; ponga sus fotos al siguiente nivel, $250.

Detalles: 26 y 27, 3 – 7 p.m. South Beach, 7500 Collins Ave. Miami Beach, FL. 33141

DOMINGO

La Asociación de Antiguos Empleados de El Encanto

Celebrará tres diferentes aniversarios el mismo día, el descubrimiento de la Isla de Cuba, los 500 años de la fundación de la ciudad de San Cristóbal de La Habana, y los cuarenta años de la Asociación y de su publicación, la revista Don Julio.

Detalles: 27, 9625 SW. 24 Street, # C-114, Miami, FL. 33165; (305)229-1062.

Concierto de rock con Bastille

Es una banda famosa del sur de Londres de indie pop; un proyecto del cantante y compositor Dan Smith. El cuarteto está formado por Dan Smith, Chris Wood, Will Farquarson y Kyle Simmons.

Detalles: 27, 7: p.m. Bayfront Park Amphitheater, 301 Biscayne Blvd. Miami, FL. 33132; (305) 358-7550

South Florida JAZZ

Presenta a Stefon Harris y Blackout con Casey Benjamin. El arte apasionado y el asombroso virtuosismo han impulsado a Stefon Harris a la vanguardia de la vigorizada escena del jazz. $ 40- $ 50; $10 para estudiantes menores de 25 años.

Detalles: 27, 8 – 10 p.m. Broward College A. Hugh Adams Campus Central, 3501 SW. Davie Rd. Davie, FL. 33314; (954) 201-6884, SouthFloridaJazz.org

Fantasmas en el jardín, Halloween familiar, gratis

Este año estamos encantados de tener dos presentaciones para este evento espeluznante: Gema, la mariposa curiosa, de la artista y autora multimedia Gabriela Esquivel y Little Monster Tales de Fantasy Theatre Factory.

Detalles: 27, 11a.m. - 2 p.m. Jardín botánico Miami Beach, 2000 Convention Center Drive. Miami Beach, FL. 33139

La 5ta recepción anual de la celebración VIP de SOMOS

Venga mientras celebramos y honramos a nuestra comunidad por sus esfuerzos, logros y trabajo consistente para educar, motivar y abogar por nuestros hermanos latinos.

Detalles: 27, 5 – 7 p.m. 1700 Washington Ave. Miami Beach, FL. 33139

ENTRESEMANA

La Cuarta conferencia y exposición anual de cannabis LAB (CLAB)

Sobre la base de los tres pilares de la organización, Grow Healthy, Grow Wealthy, Grow Smarter, la conferencia de dos días, con seminarios educativos en torno al negocio del cannabis, la inversión, los desafíos legales, la educación del paciente, la salud, el bienestar y la medicina vegetal, es todo un Boom $25 - $299.

Detalles: 28 - 29 Hyatt Centric Brickell Miami, 400 SE. 2nd. Ave. Miami, FL. 33131

Festival anual de primavera japonesa, gratis

El Festival de Primavera de Japón invita a encuentros interactivos con actuaciones de tambores Taiko de Fushu Daiko, talleres de diseño floral de Ikebana, ceremonias tradicionales del té japonés, lecciones prácticas de origami, un mercado japonés y un rincón para niños con narración de cuentos.

Detalles: 29, 10 a.m. – 4 p.m. Jardín botánico Miami Beach, 2000 Convention Center Drive. Miami Beach, FL. 33139

Miami Heat vs. Atlanta Hawks

Los fanáticos del HEAT pueden acceder a sus boletos de juego a través de la aplicación, Miami HEAT. Ticketmaster.com y / o la aplicación Ticketmaster en un teléfono inteligente para poder ingresar al AmericanAirlines Arena.

Detalles: 29, 7:30 p.m. AmericanAirlines Arena, 601 Biscayne Blvd. Miami, FL. 33132; (786) 777-1000

Cristina Molina

Cristina Molina es una artista visual oriunda de Miami, presenta una instalación de video, performance, fotografía, escultura y diseño textil, el trabajo de Molina privilegia a las protagonistas femeninas para explorar temas relacionados con los orígenes, el patrimonio etc.

Detalles: 29, 6:30 – 8:30 p.m. Miami Beach Urban Studios, 420 Lincoln Rd. Suite 440 Miami Beach, FL. 33139; 305-535-1463, janthomp@fiu.edu

André Aciman en Books & Books

Una noche especial con André Aciman. Exploración fascinante de las variedades del amor, el autor del éxito de ventas mundial Call Me by Your Name.

Detalles: 30, 8 – 9 p.m. Books & Books, 265 Aragón Ave. Coral Gables, FL. 33134

Jazz en vivo, gratis

En el Betsy todas las noches para disfrutar de la música en vivo, principalmente jazz latino, los martes, jueves y domingos. Escuche mientras cena en LT Steak & Seafood o disfruta de un cóctel en el Lobby Bar.

Detalles: 30, 7 – 11 p.m. The Betsy South Beach, 1440 Ocean Dr. Miami Beach, FL. 33139; (305) 531-6100, https://www.thebetsyhotel.com/

“Estados Unidos: proyección de restauración del 50 aniversario de Putney Swope”, gratis

Nueva restauración del 50 aniversario. Una obra maestra inolvidable de la contracultura de finales de los años 60, Putney Swope de Robert Downey Sr.

Detalles: 30, 7 – 9 p.m. The Betsy South Beach, 1440 Ocean Dr. Miami Beach, FL. 33139; (305)531-6100

XVI Cumbre Latinoamericana Democracia y Desarrollo 2019, gratis

Ofrece herramientas de liderazgo y desarrollo al individuo, networking con los actores de la historia y asesores de marketing político y gobernanza. Es una plataforma plural de comunicación.

Detalles: 30, 9:30 a.m. -6 p.m. Miami Dade College, Wolfson Campus, 300 NE. 2nd. Ave. Chapman Center, Miami, FL. 33132

Wynwood fiesta de Halloween, HalloWYN 2019, gratis

Fiesta de Halloween de Wynwood en asociación con SWARM, Inc. El evento se llevará a cabo en en el Wynwood Marketplace, con actividades gratis abiertas para todas las edades.

Detalles: 31, 7 p.m. The Wynwood Marketplace, 2250 NW. 2nd. Ave. Miami, FL. 33127

“Truco o trato” en BCC, gratis

Únase a los minoristas de BCC en Halloween para un Trick-or-Treat seguro y favorable al clima en todo BCC. Recoja su mapa de los minoristas participantes de Concierge y vaya de puerta en puerta para sus golosinas de Halloween.

Detalles: 31, 6 – 8 p.m. Brickell City Centre, 701 S. Miami Ave. Level 2 by Intermix. Miami, FL. 33131

Exilio hoy: Miami, convirtiéndose en la ciudad mágica, gratis

The Exile Experience en MDC Special Collections, presentará una serie de conversaciones interdisciplinarias con individuos distinguidos de los ámbitos del arte y la ciencia, que examinan el exilio desde las perspectivas contemporáneas. Con Carlos Alberto Montaner.

Detalles: 31, 6 – 8 p.m. MDC Freedom Tower, 600 Biscayne Blvd. Miami, FL. 33132

Buenas comida celebrando tradiciones en Pisco y Nazca

En Halloween nuestros restaurantes latinos festejan la fecha especial de la manera tradicional, al estilo Peruano con La Canción Criolla, una tradición peruana que celebra la mezcla de diferentes culturas.

Detalles: Restaurantes: Pisco y Nazca. The Shops Downtown, 8551 NW. 53rd. St. A101, Doral, FL. 33166/ The Palms at Town & Country, 8405 Mills Dr. Suite 206, Kendall, FL. 33183