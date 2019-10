Miami cuenta con espectáculos de Halloween para todas las edades, una cita muy especial en muchas ciudades y barrios de Miami Dade. Les presentamos los cinco mejores eventos de Halloween en Miami y la Playa.

LA FIESTA GRATUITA MÁS EXCENTRICA DE HALLOWEEN EN WYNWOOD

En el corazón del distrito más artístico de Miami, en The Wynwood Marketplace, se celebra una de las fiestas más divertidas de Halloween, la HalloWYN Block Party, que presentan muchas novedades respecto a ediciones anteriores. HalloWYN está considerada la fiesta oficial de Halloween de Wynwood, que tiene lugar el 31 de octubre. La noche se inicia con muchas actividades gratuitas, música en vivo y cocteles especiales creados para una noche mágica como esta. Lo único que tienes que hacer es elegir el mejor disfraz que tengas para participar en los diferentes concursos y disfrutar de todos los eventos como los hilanderos de fuego y fotografías, entre otros. Hay más de 20 camiones de comida de diferentes estilos. Todos los años miles de almas eclécticas de Miami vestidas con escandalosos trajes se reúnen para divertirse y unirse a cientos de brujos y brujas en un distrito muy especial. Esa noche The Wynwood Marketplace se convierte en el lugar más espeluznante del sur de Florida. Más información: http://www.hallowynblockparty.com, The Wynwood Marketplace: 2250 NW 2nd Ave, Miami, FL 33127. Teléfono: (305) 461-270.

WHARF, DOS EXTRAORDINARIAS FIESTAS DE HALLOWEEN

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

La primera fiesta es “Pirates of The Wharf”, celebrada durante el fin de semana de Halloween, el sábado 26 de octubre. The Wharf se transformará en una fortaleza pirata. La entrada es gratuita antes de las 10 p.m. Un buque pirata real, atracado junto al río Miami, en The Wharf, se transforma en un área VIP de barra libre para mayores de 21 años, cuya entrada es a $125. Esa noche es el concurso de disfraces de Riverside, con tres premios especiales: el primero incluye una botella de champán Dom Perignon, el segundo una botella de Moët & Chandon Brut y un regalo de $100 Certificado de tercer lugar. Hay siete camiones de comida gourmet inspirada en el Caribe.

Y el jueves 31 de octubre es la fiesta de “Stranger Wharf”. En esta ocasión, todos se transportan a la ciudad de Hawkins para encontrarse con algunos de sus lugares favoritos de Stranger Things como Scoops Ahoy, el centro comercial Starcourt y el laboratorio Hawkins, entre otros muchos. The Wharf presenta un menú especial de cócteles y comida inspirada en Stranger Things. Los primeros 500 invitados que se registren con su RSVP en línea recibirán una gorra de Stranger Wharf de edición limitada. La música corre a cargo de Eleven. Más información: https://wharfmiami.com/, The Wharf Miami, 114 SW North River Drive. Miami.

CLUBS NOCTURNOS EN HALLOWEEN EN LA PLAYA: WALL Y E11EVEN

El club Wall celebra la fiesta de Halloween durante cinco con temáticas diferentes, instalaciones de arte en las pantallas LED, bailarines-as, artistas y varios dj’s que se irán rotando. El viernes 24 de octubre es la primera fiesta, la Fiesta “School Hoes & College Bros”. Se invita a todos a disfrazarse con chaquetas y faldas a cuadros para revivir sus años universitarios. El sábado 26 de octubre se celebra la fiesta de disfraces “Eroc Masquerade Ball”, una aventura sensual y misteriosa. El martes 29 de octubre es la fiesta “Animaleur: Welcome to the Black Jungle”, una noche para pasear por el lado salvaje de la selva negra. Y la noche del jueves 31 de octubre es la tradicional fiesta anual de “Walloween”, noche de zombies, brujas y duendes. La celebración continúa con calaveras y ritmos coloridos el viernes 1 de noviembre para celebrar el Día de los Muertos.

Y E11even Miami, el único ultra club abierto todos los días del año, se transforma en una ciudad fantasma con un salón embrujado y sexy con vampiros, brujas, fantasmas, zombis y malhechores para presentar la fiesta de Halloween, que aquí dura ocho noches, desde el jueves 24 de octubre hasta el jueves de octubre 31. Los artistas principales incluyen EDM, Hip-Hop, Trap Master Carnage, Diplo, A-Train, Affect, Yissel y Mister Gray. Y para la gran noche del 31 de octubre llega la gran fiesta dadaísta “Dada Life”, donde todos van disfrazados de banana para celebrar los 10 años de Dada Land. Esta gran transformación en la ciudad fantasma incluye interacciones con personajes, un grupo de destacados acróbatas, un escenario hidráulico e iluminación tecnológica inteligente con el mejor sonido. Más: www.11miami.com/halloween o teléfono (786) 701-0420.

FIESTAS, MENUS Y CÓCTELES ESPECIALES

En Wynwood: Veza Sur celebra su tercera fiesta anual de Halloween Triki Triki, el sábado 26 de octubre de 9 p.m. a 2 a.m., una pachanga de disfraces llena de música en vivo de bandas y DJ locales. Hay premios para el mejor disfraz: $ 100 para degustar las mejores cervezas. El evento es gratuito y abierto al público. Y en la espectacular terraza de No. 3 Social podrás bailar disfrazado con ritmos de DJ Hilda y Dan K. Hay descuentos del 50 por ciento para las chicas y presenta el coctel especial The Witches Cauldron

En Miami: The Deck, en Island Gardens, el 31 de octubre presentan cena y baile al aire libre con ofertas especiales. También con descuentos especiales Pairing Restaurant, del chef español Tomas Cuadrado, presenta un 50 por ciento de descuento en toda la carta del menú y en la carta de tapas españolas. Cvltvra Kitchen and Lounge hace la fiesta Yelloween, el 31 de octubre, de 7 a 11 p.m. con la temática de “Haunted Mansion/La Mansión Embrujada”, con concurso de disfraces y baile. Y el Bar Bevy cuenta con cócteles para estas fiestas. En Brickell, Sugar, el bar de la azotea de EAST con sus extraordinarias vistas en el piso 40, organiza una velada exclusiva el 31 de octubre, de 8 p.m. a 3 a.m., una fiesta temática única SUGAR HEIST, inspirada en el popular programa de Netflix Money Heist.

En Miami Beach y Key Biscayne: Villa Azur presenta una selección especial de cócteles para la fiesta de Halloween. Y Rumbar, el sensual bar y lounge ubicado en The Ritz-Carlton, cuenta con un bar emergente de Halloween, todos los días durante todo el mes de octubre y hasta el 1 de noviembre, con cócteles encantados desde las 3 p.m.

ESPECTÁCULO GRATIS EN EL TEATRO OLIMPIA, MDC KENDALL Y FROST MUSEUM

Hansel and Gretel: A Halloween Opera es un evento gratuito para toda la familia, que tiene lugar en el Teatro Olympia de Miami, el sábado 26 de octubre, de 11 a.m. a 3 p.m. Coge tu disfraz y disfruta de este espectáculo, con truco y trato, que está basado en la historia de Hansel y Gretel.

La 3ª edición anual de Spooky Science Monster Mash se lleva a cabo el domingo 27 de octubre en el Museo Frost, un evento en el que puedes ver buzos nadar con los peces mientras tallan calabazar bajo el agua, aprender algunos datos sobre los buhos durante un interesante encuentro y participar en el espectáculo genial “Into the Cauldron”. También, hay un encuentro escalofriante en fila. Y si quieres saber cómo se disecciona un ojo, Frost Science explora todas tus curiosidades con este evento al estilo de Frankenstein. Además, el Museo Frost tiene sus populares espectáculos de láser “Halloween Spooktacular Laser Evenings Show”.

Y otra noche espeluznante es la “Spooky Night” del Miami Dade College del Campus de Kendall, un evento anual para toda la familia, que se celebra el viernes 25 de octubre, a partir de las 5 p.m., con mucho entretenimiento, juegos, narraciones, artes manuales y concursos de disfraces, entre otros. El precio de entrada es de $5 por familia a beneficio de la Despensa para Estudiantes del MDC.

Twitter: @IsabelOlmos