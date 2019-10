¿Ya sabe a cuál teatro ir este fin de semana? Aquí van dos recomendaciones

Ataque zombie/Paseo Wynwood

En medio de una invasión de zombies Luis y María luchan por sobrevivir en su casa. La pareja no tiene cómo alimentarse, de ahí que Luis se vea obligado buscar suministros en la calle. Para su sorpresa, el marido descubre que su mujer cambia su actitud de manera repentina y al ver una marca en su cuello llega a la conclusión de que fue víctima de una mordida de los enemigos.

¿En qué momento ocurrió si ella nunca salió de la casa? ¿Permaneció encerrada tal como se lo prometió al esposo?

“Siempre me han gustado las obras con giros inesperados, y en el caso de esta comedia negra de Alberto García Martín, me pareció que manejaba el suspenso de una manera genial”, dijo el director Pedro Pablo Porras. “Aparte de que viene muy bien para celebrar el Dia de los Muertos, el texto propone una reflexión sobre la vida en pareja que no se ve todos en la escena”. Actúan: Eduardo Wasveiler y Andreína Chataing.

¿Dónde?: 3000 North Miami Ave. Funciones: jueves a domingos a partir de las 7:30 p.m. Boletos: $6. Informes: 305-831-6836 o www.myticketon.

Por culpa de Eva/ Sala Catarsis

El drama de la mujer moderna sube a la escena de la sala Catarsis de la mano de Isa Restrepo. A lo largo de 60 minutos la actriz y presentadora del espacio online Sonríe Miami reflexiona sobre el diario de vivir de una mujer “empoderada” que anhela realizar sus sueños a contrapelo de todas las responsabilidades del trabajo y del hogar. Escrito por la propia Restrepo, el espectáculo humorístico también enfatiza en la importancia del cuidado personal.

“Las mujeres hemos sido relegadas a lo largo de la historia porque se nos considera el sexo débil, una creencia que nos ha obligado a redoblar nuestros esfuerzos para demostrar nuestras capacidades ante el mundo. Sin embargo, para seguir conquistando espacios nos hace falta entendernos para obtener el equilibrio perfecto”, expresó la actriz, quien contará con la colaboración de la sexóloga Pía Battaglia y la ginecóloga Martha Quintero.

¿Dónde?: 3715 SW 8 St. Viernes 1 de noviembre, 9 p.m. Informes. Informes: 305-443-1009 y www.teatrotrail.com