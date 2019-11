La Habana se cae a pedazos, pero esta diseñadora cubanoamericana se empeña en darle color

Cuando la diseñadora cubanoamericana Yas González visitó La Habana tras 20 años de su partida nunca imaginó que aquel viaje marcaría un giro inesperado en su carrera.

El reencuentro con la ciudad donde nació, y con aquellos escenarios que quedaron en su memoria a lo largo de su infancia, hasta los siete años de edad, cuando abandonó la Isla en compañía de su madre, dio pie a Forever Cuba, una de las colecciones más exitosas que ha producido durante la década que lleva en el competitivo mundo de la moda.

“Me acuerdo que en el 2016 acompañé a una clienta que se fue casar allá. Como le había diseñado el vestido de novia, acepté la invitación”, rememoró la artista de 34 años, quien durante el recorrido hacia el hotel, se le alborotaron las nostalgias en cuanto vio el Malecón.

“Mientras avanzaba el auto me eché a llorar. Fue un sentimiento muy raro que me hizo pensar en el país donde había nacido y me había criado. Pero cuando vi los edificios, tan bonitos y tan destruidos, la emoción fue mucho mayor”.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

González, residente en Miami, cuenta que se bajó del vehículo, y con teléfono en mano, comenzó a retratar aquellas “fachadas, los pisos y las texturas”, que luego ilustrarían sus telas. Tal como lo hizo al día siguiente con los mosaicos de la casa de su bisabuela, ubicada en el Vedado, que a la postre también formarían parte de sus estampados.

La imagen de Celia Cruz ocupa con frecuencia los diseños de Yas González. Izuky Photography Cortesía

“Como no podía hacer nada por esos edificios, porque ni soy política ni puedo cambiar al gobierno, me propuse darles color a través de mis diseños”, dijo la artista, en cuyos tejidos sobresalen el Capitolio, la Virgen de La Caridad, el Gran Teatro Alicia Alonso y la imagen de Celia Cruz.

“Celia es Cuba, pese a que no tuve la dicha de conocerla, me siento responsable de preservar su legado. Y aunque ella nunca pudo regresar, no descansaré hasta que pueda hacer un desfile en La Habana con los diseños que plasman su imagen”, aseveró.

Yas, graduada de periodismo y comunicación en Florida International University (FIU), descubrió su vocación por el diseño después de dirigir la revista Hit Magazine durante siete años.

“Recuerdo que muchas boutiques me enviaban su ropa para promoverla en mi revista. Pero en la medida en que la revisaba, siempre pensaba en cambiarle el cuello o las mangas”, rememoró la artista, que un buen día le pidió a una costurera que le confeccionara sus diseños con telas de cortinas.

“La señora me dijo que con ‘aquello’ no se podía hacer nada. Pero, como a mí no se me puede decir ‘no’, decidí poner manos a la obra”.

Conjunto ilustrado con el Capitolio, mosaicos y fachadas habaneras. Izuky Photography

Sin pensarlo dos veces, la artista vendió la publicación, compró máquinas coser y alquiló un local. Y “para entender el negocio de la moda”, matriculó en Miami International University of Art & Design (MIU) y después hizo una pasantía en Parsons School of Designs, de Nueva York.

Con el tiempo, abrió su atelier, House of Yas, que ahora opera en Sunset Place.

“La primera vez que me entrevistó la revista Vogue me di cuenta de que lo mío iba en serio”, comentó la diseñadora, que en poco más de un año ha participado en las semanas de la moda de París, Vancouver y Dubai, donde posee una tienda.

Conjunto estampado con el Capitolio habanero. Izuky Photography Cortesía

“Soy la primera diseñadora cubanoamericana en presentar su colección en la semanas de París y Dubai”, aseveró.

Las piezas se coleccionan en Grecia, China y la India. Los precios oscilan entre $49.99 y $60,000.

Entre las celebridades que Yas ha vestido figuran Michelle Obama, Jennifer López, Lady Gaga, Ricky Martin y Alejandro Sanz.

Al referirse a la industria de la moda en Miami, la diseñadora fue tajante.

La Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, inspiró este estampado de Yas González. Izuky Photography Cortesía

“No creo que exista como en Nueva York. En Miami todavía falta mucha cultura del negocio, seriedad y profesionalismo. Aquí la gente solo piensa en ganar dinero, sin tener en cuenta el aspecto creativo de la moda. Y si no pagas $150,000 para participar en una semana de la moda, no puedes participar”, señaló. “No es como en Vancouver, por ejemplo, donde si (un comité de selección) no aprueba al diseñador, no se le invita al desfile”.

Yas, madre de un niño de 10 años que “aunque cose desde los cuatro le interesa más la música”, no cesa de hacer planes.

Entre los más inmediatos destacó las colecciones Republic of Yas, que presentará en París en febrero del 2020, y Babastro X Yas, su primera incursión en al ropa masculina, en colaboración con el cineasta cubano Asiel Babastro. Pero antes, el 13 de diciembre, hará un desfile con piezas de Forever Cuba en Art Basel junto con una exposición de las imágenes que la inspiraron.

“Nunca dejo de soñar, apenas estoy comenzando”, confesó la artista.