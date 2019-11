Alfredito Rodríguez: ‘nunca he ido a ningún sitio sin que me lleve la mano de Dios’

El cantante cubano Alfredo Rodríguez se presentará en Hoy como Ayer . BCereijo@MiamiHerald.com

En su cumpleaños puede haber muchas sorpresas, pero lo que nunca faltará será la buena música. Así lo afirmó el cantante cubano Alfredito Rodríguez, quien celebrará su aniversario 68 con un concierto en el Hoy como Ayer el viernes 29 de noviembre.

“Hasta ahora no he pensado en los invitados, pero como siempre aparecen algunos colegas que se suman a mis descargas, algo que recibo con placer, debo decirles que serán bienvenidos por tratarse de un día tan significativo”, dijo el intérprete, feliz por estar celebrando 52 años de carrera artística y por haber recibido, el 10 de noviembre, la proclamación del Día de Alfredito Rodríguez de la Ciudad de Miami.

Buena persona, Sagitario y Soy artista conforman la selección de los 25 temas que se escucharán a lo largo de la noche.

La lista también incluye Lágrimas negras, Mata siguaraya, Una casa en la cima del mundo y Can’t Help Falling in Love, entre otros clásicos de la música popular. De los estrenos en su voz destacó el bolero He perdido contigo, un tema popularizado por la legendaria trovadora cubana María Teresa Vera, cuya orquestación corrió por cuenta de su hijo mayor, el pianista de jazz Alfredo Rodríguez Salicio.

“A la hora de seleccionar mi repertorio sigo los criterios de mi alma ya que sería incapaz de entonar alguna canción que no concuerde con mis sentimientos”, afirmó. “Por fortuna, he podido beber del legado de Lucho Gatica, Beny Moré, Frank Sinatra, Orlando Contreras, Paul Anka y de Los Beatles”, señaló.

Alfredito se mantiene fiel a los géneros que lo convirtieron en uno de los cantantes más exitosos de música romántica en Cuba desde finales de la década de 1960.

Por eso responde tajante cuando se le pregunta si se atrevería a incursionar en corrientes tan de moda como la música urbana.

“No lo creo. Soy de los que respeta la frase zapatero a su zapato y de los que no deja el camino por tomar la vereda. Y no es que desdeñe ningún género, pero yo preservo mi identidad”, señaló Rodríguez, que defiende el derecho de todo artista de interpretar lo que le guste.

El cantante recibió una proclama que declara el 10 de noviembre Día de Alfredito Rodríguez en la Ciudad de Miami. En la foto junto a Lina S. Ruiz, coordinadora de entrega de estímulos de la Ciudad. Cortesía Ciudad de Miami

En cuanto a la excesiva difusión del género, agregó que todo depende de las modas, ya que la balada también tuvo su momento y los baladistas no se quejaban.

“Ahora le ha tocado a la música urbana. Y ya sabemos que el público es quien decide, aunque sería bueno que se escuchara de todo”, subrayó.

Cuando pasa balance de su vida, el cantante confesó sentirse “muy agradecido con Dios” porque nunca ha ido a ningún sitio sin que él lo lleve de la mano.

El cantante cubano Alfredito Rodríguez dice que el mejor regalo que ha recibido en su vida es su familia. En la foto con su esposa Mayra y sus hijos Alfredo (izq) y Daniel. Cortesía A. Rodríguez

“Mi mayor regalo ha sido el amor de mi familia, mis amigos y mis admiradores. Sin ellos mi vida estaría carente de luz”, afirmó el intérprete, casado hace 35 años con Mayra, quien lo hizo padre de Alfredo y Daniel, de 34 y 32 años respectivamente.

“Ella no tiene nada que ver con el medio artístico pero sí con el camino andado”, apuntó.

Al referirse a las personas que le han dejado huellas el intérprete mencionó en primer lugar a sus padres, “dos guajiros matanceros”, que le inculcaron la importancia de ser honesto y actuar libre de resquemores y envidias. En el plano profesional la lista es interminable.

“Tuve la dicha de conocer y entrevistar a grandes artistas de mi país que fueron una lección de vida, como (el cantante) Barbarito Diez y (los actores) Enrique Santiesteban y Gina Cabrera ¡Son tantos!”, dijo Alfredito, tras revelar que lo asaltan “las morriñas” cada vez que piensa en su juventud, cuando trataba de abrirse paso en el medio artístico y el productor de la televisión cubana, Manolo Rifat, le dio la primera oportunidad en el programa Música y Estrellas, en 1967.

El cantante reside en Miami desde el 2012. Aparte de sus presentaciones en los centros nocturnos conduce los espacios de Radio y TV Martí En familia con Alfredo Rodríguez y El show de Alfredito Rodriguez, donde combina la música con entrevistas a personas de diferentes profesiones.

“Los programas llegan a Cuba por diferentes vías. Nadie puede imaginar la satisfacción que siento cuando recibo los mensajes de cubanos que están en la isla y en cualquier lugar del mundo”, expresó.