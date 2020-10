Telemundo regala $500,000 en ‘El domo del dinero’, un nuevo programa de competencias

Tras el éxito de Exatlón, Telemundo vuelve a apostar por un espacio para el gran público. En esta ocasión se trata de El domo del dinero, un programa que saldrá al aire de lunes a viernes, a partir de este martes 13 de octubre, a las 7 p.m. A lo largo de dos horas, se enfrentarán dos equipos que lucharán a brazo partido por entrar al codiciado domo, con el único propósito de obtener la suma de $500 mil.

La tarea no será fácil. Para lograr su objetivo, ambos bandos tendrán que vencer un sinnúmero de obstáculos que pondrán a prueba sus habilidades físicas e intelectuales.

“Me siento emocionada por ser parte de este reality show porque quienes me conocen, saben que me encantan los retos”, expresó a el Nuevo Herald Zuleyka Rivera, quien compartirá la animación con Karim Mendiburu. “En esta oportunidad, el público comprobará con sus propios ojos hasta dónde un ser humano puede poner a prueba sus emociones con tal de ganar dinero de una forma divertida”.

Rivera, nacida en Puerto Rico, es una reconocida personalidad del mundo del entretenimiento que alcanzó fama mundial luego de ganar el certamen Miss Universo, en el 2006.

En los últimos años volvió a ser noticia por su incursión como modelo en el video musical Despacito, junto a Luis Fonsi y Daddy Yankee.

El resumé de la joven también incluye participaciones en las telenovelas Dame chocolate, Aurora, Alguien te mira y la revista matutina Un nuevo día, entre otras producciones de Telemundo.

Un ángulo del estudio de ‘El domo del dinero’. Ivan Apfeel Telemundo

Para Karim Mendiburu, entre los principales aciertos del programa sobresale la calidad de la producción.

“Formar parte de El domo del dinero no solo representa un reto para mí, sino para todo el equipo de producción. Sin temor a equivocarme, creo que, aparte de los espacios de ficción, ésta es la producción más ambiciosa en la historia de la cadena, al extremo de que se empleó un estudio de 15 mil pies cuadrados”, afirmó el copresentador.

Mendiburu, oriundo de México, se ha convertido en un componente vital de la programación deportiva de la cadena gracias a los espacios Titulares y más, Boxeo Telemundo, y a eventos deportivos internacionales, tales como los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial de la FIFA, el Super Bowl, NASCAR y campeonatos de la NBA.

El cubano Luis Ernesto Gómez compite por el bando azul en ‘El domo del dinero’ . Juan Manuel García Telemundo

Desde sus comienzos en la estación, se ha distinguido por imprimirle humor a cada uno de los proyectos que le asignan. Por si fuera poco, hace apenas unos años puso a prueba su versatilidad cuando fungió como coanfitrión del programa de Siempre niños, junto al famoso animador Don Francisco, y a la conocida cantante y actriz Patricia Manterola.

El domo del dinero tiene como escenario el Telemundo Center, de Miami. Cuenta con la participación de 20 jóvenes procedentes de varios países iberoamericanos, cuyas historias se conocerán a lo largo del programa. Entre las más conmovedoras figura la de Luis Ernesto Gómez, un cubano de 29 años que, tras protagonizar una larga y accidentada travesía por nueve países cuando salió de la Isla, logró establecerse en Miami, donde se busca la vida como entrenador personal.

“Mi meta es ganar la competencia. No me gusta perder. Desde que nací aprendí que, si voy a hacer algo, lo hago bien o no lo hago. Me crié así y siempre trato de dar lo mejor. Y aunque las cosas me cuestan trabajo, se me dan”, dijo Gómez, convencido de que obtendrá el premio para ayudar a sus familiares de Cuba.