Sebastián Yatra se une a un elenco de estrellas por una buena causa

El cantautor colombiano Sebastián Yatra participará en el #SOSFEST, una iniciativa nacional cuyo propósito es brindar ayuda a todos aquellos teatros y clubes independientes que han sido impactados por el COVID-19.

#SOSFEST- Save Our Stages (Rescata Nuestros Escenarios) es un espectáculo en línea que se transmitirá a partir del viernes 16 de octubre desde el Broward Center for the Performing Arts.

La presentación del artista nominado al Grammy está programada para el mismo viernes a las 9 p.m. Podrá verse a través del canal oficial de YouTube Music de NIVA (National Independent Venue Association) y por la página saveourstages.com.

A lo largo del festival, el público tendrá la oportunidad de sumarse a la campaña de recaudación de fondos de emergencia para ayudar a los centros de entretenimiento afectados por la pandemia.

“Como artista, para mí es importante apoyar los espacios culturales en estos tiempos de crisis. Eso es lo que nos impulsa a continuar buscando nuestros sueños”, expresó el intérprete de Traicionera. “Y es que desde el comienzo de nuestras carreras los escenarios fueron el punto de partida para lanzarnos por el mundo. Por eso debemos poner nuestro mejor esfuerzo [para no perderlos]”.

Yatra se sumará a un grupo de más de 35 artistas de todos géneros musicales que recibirán el aplauso virtual desde todos los confines del país.

El elenco incluye a Demi Lovato, Milley Cyrus, Dave Matthews, Foo Fighters, The Roots, Monica, YG, Brittany Howard, Dillon Francis, Marsmell, Kelsea Ballerini y al músico, presentador y comediante Reggie Watts, entre otras figuras.

“Estamos emocionados por darle la bienvenida a Sebastián Yatra a nuestro escenario virtual como parte del #SOSFest, concebido para recaudar fondos para los espacios culturales de la nación”, dijo Kelley Shanley, presidente y CEO del Broward Center, tras señalar que aunque el teatro ha perdido el 90 por ciento de sus ingresos desde el comienzo de la pandemia, su personal trabaja arduamente esperando el momento en que pueda abrir sus puertas nuevamente al público.

El ejecutivo invitó a los amantes de la cultura a contribuir a la campaña The Road to Recovery (El Camino a la Recuperación) a través de BrowardCenter.org/R2R.

El festival se extenderá hasta el domingo 18.

El horario de todas las presentaciones se encuentra en saveourstages.com.

Para obtener más información sobre el espectáculo puede visitar a BrowardCenter.org.