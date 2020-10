Después de un tiempo lejos de cámaras, Mario Cimarro regresa en videos sobre las elecciones

View this post on Instagram

Sabias que a Pesar de que los Latinos somos la Minoría Mas grande aqui en Los Estados Unidos, incluso Mas grande Que Otros grupos como los afroamericanos . Nosotros somos de los grupos que menos votamos Sabias que dentro de nuestro grupo los que menos votan o no se inscriben para Votar son las nuevas generaciones. Tenemos que votar si queremos que nos escuchen, tenemos que votar si queremos tener una representacion adecuada en los diferentes puestos de gobierno. Si estas inscrito ya debes haber recibido tu boleta, Sino lo estas inscribite , es muy facil , incluso dale un jaloncito de orejas a ese sobrino, hijos ,al chamaco que aun no se inscribe ,tenemos que unirnos, para que nos Escuchen. Se imaginan! Yo voto porque se acabe la discriminacion ! Tu vota por ... lo que quieras ! Pero vota !