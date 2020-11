MDO estrena tema como tributo póstumo a su compañero Anthony Galindo

El recuerdo de su compañero Anthony Galindo y el de una fiel seguidora inspiraron al grupo MDO (antes Menudo) a grabar Contigo en el cielo (With You in Heaven), una versión de su éxito Mil ángeles, que a manera de homenaje póstumo, estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del miércoles 11 de noviembre.

El sencillo forma parte del álbum Songs for the Soul Volume 1, que saldrá al mercado en la primavera del próximo año.

“La canción original fue escrita por Edgardo Díaz y Rawy Torres en honor a la familia y amigos de Cecilia Huamán López, una fan nuestra que lamentablemente perdió la vida durante el caos que sobrevino al abrir las puertas de un concierto que ofrecimos en Perú, el 17 de julio de 1993”, recordó Abel Talamantez, miembro de la agrupación.

“Pero ahora, ante la pérdida de nuestro hermano y compañero Anthony Galindo quisimos relanzarla en su memoria y en la de tantas personas que han fallecido durante estos tiempos de pandemia y violencia que representan un reto para toda la humanidad. Es una canción de consuelo muy necesaria”.

Anthony Galindo Cortesía Familiares de Anthony Galindo

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Para esta ocasión Talamandez y sus compañeros Alexis Grullón y Didier Hernández invitaron a un grupo de intérpretes que alcanzaron la popularidad a finales de la década de 1990, entre los que se encuentran Ángel Ramírez, David Dávila y Robert Vargas, del famoso trío Barrio Boyzz, el ex integrante de los Kumbia Kings Frankie J y Ángel López, creador del conocido tema A puro dolor.

A la lista se suma el joven rapero Leosmany Castillo, finalista de la competencia de canto La Voz Kids en el 2013.

El rapero Leosmany Castillo figura entre los invitados del video ‘Contigo en el cielo’. Cortesía SoTex Records

“Nunca pensamos que viviríamos la experiencia de perder a alguien tan cercano a nosotros de esa manera. No teníamos idea de que nuestro hermano, que estaba tan lleno de vida y energía, sufría en silencio. Aparentemente, los problemas de salud mental y la depresión se pueden disfrazar. Por eso nos duele pensar que tal vez se podría haber hecho algo si lo hubiéramos detectado”, expresó Didier Hernández en alusión a la muerte de Galindo, ocurrida el pasado octubre en un hospital de Florida, luego de permanecer seis días en coma por un intento de suicidio.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

El cantante destacó que los artistas que colaboraron con Contigo en el cielo, grabada en español y en inglés, dedicaron el tema “a todos aquellos que están de duelo”, en especial a los familiares de Vanessa Guillén, la soldado asesinada recientemente tras desaparecer de una base militar de Fort Worth, Texas; de Breona Taylor, ultimada a balazos por la policía de Louisville, Kentucky, y de las víctimas de la masacre de la discoteca Pulse, de Orlando, en el 2016, “que siguen luchando por salir adelante en estos tiempos extremadamente difíciles”.

Entre otras locaciones, el video tuvo como telón de fondo el Ground Zero, de Nueva York, los murales dedicados a Vanessa Guillén y George Floyd, en Houston, y la discoteca Pulse, donde murieron 49 personas y 53 resultaron heridas.

“Sentimos que estos lugares iluminarían el significado de la canción. Después de reunirnos con algunos sobrevivientes de Pulse, todos estábamos visiblemente emocionados. Fue una experiencia que no se nos olvidará”, evocó el camarógrafo AJ Someillán.

Sobre su debut en la dirección de videos,Talamandez dijo que se propuso transmitir una sensación de alivio “a través de la medicina de la música” y pintarle “una imagen angelical” a cualquiera que haya perdido a un ser querido durante “estos tiempos de extrema angustia”.