Con invitados de todas las profesiones la sexóloga Nancy Álvarez se reinventa en nuevo espacio en línea

Tras varios meses alejada de los medios la sexóloga Nancy Álvarez regresa al candelero con Dra. Nancy, un espacio en línea que se transmitirá por todas las plataformas digitales a partir del lunes 16 de noviembre a las 9 p.m.

“He estado tres meses sin hacer absolutamente nada. Y debo confesar que todo ese tiempo fue muy útil porque me ha servido para reinventarme”, expresó a el Nuevo Herald Álvarez desde su casa de Brickell.

“Después de ver tantos programas de televisión con información falsa sobre el COVID-19 y otros temas relacionados con la salud llegué a la conclusión de que debía crear un espacio que despejara las dudas sobre la pandemia, sin olvidar otros asuntos concernientes a las relaciones humanas y a la política de una manera fresca.

La sexóloga señaló que el principal reto de realizar una emisión de lunes a viernes, en estos momentos, es lograr mantenerse sana con sus compañeros porque ya es frecuente que muchas producciones hayan tenido que detenerse por causa de que algún miembro del equipo se ha enfermado.

El programa cuenta con la colaboración de los presentadores Erick Cuesta y Alexandra Malagón.

Al referirse a los invitados, Álvarez destacó al Dr. Francisco Cabello, uno de los expertos más conocidos sobre el deseo sexual, cuyas investigaciones, “muy valiosas, echan por tierra muchos mitos sobre sexualidad”.

A lo largo de la noche, el espacio contará con la participación de un nutrido grupo de especialistas que disertarán desde Argentina, República Dominicana, Chile y Puerto Rico, entre otros países.

La Dra. Nancy Álvarez con Lena y Malena Burke. Cortesía N. Álvarez

“Pero no todas las emisiones se basarán en tópicos tan serios como el impacto del COVID-19”, aclaró la experta. “Para los viernes tendremos música en vivo con artistas tan conocidos como Lena y Malena Burke, que interpretarán canciones relacionadas con los temas que se están discutiendo, tales como la infidelidad, la soledad, los estragos provocados por el despecho, la adicción a la pareja y todos los padecimientos del alma”, añadió.

La sección Cultura con sabor, a cargo del periodista Alfonso Quiñones, abordará la incidencia de la cultura en el comportamiento de la sociedad.

La Dra. Nancy Álvarez junto a su esposo, el Dr. Álvaro Skupin, uno de los especialistas invitados al programa. Cortesía N. Álvarez

“En el primer programa trataremos sobre el papel de la música urbana en la educación de los jóvenes y como sus figuras pueden convertirse en modelos a seguir por ellos. Aparte de la historia del género, hablaremos en especial de Bad Bunny, una mega estrella que no es precisamente un ejemplo a imitar por las letras de su canciones”, anticipó. “También nos referiremos a aquellos gobiernos que no cuidan el patrimonio cultural de sus países, tal como ocurrió en República Dominicana, donde no hace mucho, el ministro de cultura dejó destruir el piano donde se compuso nuestro himno nacional”.

En Mi doctor y yo, el Dr. Álvaro Skupin hablará sobre la medicina regenerativa, las células madre, los trastornos del sueño y la medicina tradicional. Por su parte, La cena está servida, incluirá entrevistas con políticos, científicos y celebridades sobre temas de actualidad.

“En estos momentos lo más importante es inyectarle optimismo a las personas con programas como este. Ya tenemos bastante con tantas malas noticias”, concluyó.