Fallece en Miami la actriz cubana Broselianda Hernández

En muchas ocasiones he escuchado una canción que puedo reconocer, pero resulta imposible de identificar. Vuelvo a intentarlo, casi la tengo, pero se me escapa, y a pesar de que hago una indagación con los amigos y en varios buscadores en línea, sigo con la interrogante no resuelta.

Por fortuna la tecnología viene al rescate para salvarnos de esa situación, con los identificadores de música, que son aplicaciones o programas disponibles para los principales sistemas operativos, con los que podemos reconocer instantáneamente autor, título y álbum. Hay varias categorías: asistentes virtuales; aplicaciones de reconocimiento musical, e identificadores de canciones en línea.