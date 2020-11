Natalia Lafourcade, Residente y Alejandro Sanz, los grandes ganadores del Grammy Latino

Natalia Lafourcade, Residente y Alejandro Sanz se llevaron los galardones más codiciados de la gala anual de los premios Grammy Latino, que se celebró este jueves en Miami en una ceremonia marcada por la pandemia y que volvió a desairar el reggaetón.

Con tres gramófonos de oro cada uno, Lafourcade, Carlos Vives y Rosalía fueron los más premiados en una noche que prometía estar dominada por el reggaetón, pero acabó repartiendo premios a artistas más tradicionales.

El reggaetonero colombiano J Balvin, que parecía destinado a hacer historia luego de haber roto el récord del artista con mayor cantidad de nominaciones (13) de la historia de los Grammy Latino, se fue a casa con solo un galardón.

J Balvin dedicó su gramófono de oro --Mejor Álbum de Música Urbana por “Colores”-- a “todos los países que están sufriendo con el huracán”, refiriéndose a las naciones centroamericanas golpeadas por Eta e Iota.

“El mundo lo que necesita es color en este momento”, añadió.

Lafourcade no estuvo presente virtualmente para recibir su premio a Álbum del Año, el más importante de la Academia Latina de la Grabación, por su compilación de clásicos mexicanos “Un canto por México”.

No obstante, el puertorriqueño René “Residente” Pérez, ganador de Canción del Año por la autobiográfica “René”, sí acudió por videoconferencia desde San Juan.

“El arte no se hizo para hacer historia, establecer récords”, dijo, pidiendo a los artistas que recuerden que su trabajo es sentirse “incómodos”.

La Grabación del Año --uno de los premios más codiciados de la noche-- fue para el baladista español Alejandro Sanz por “Contigo”.

La 21a edición de los Grammy Latino, que normalmente se celebra en Las Vegas, fue identificada con el lema “La música nos humaniza”.

El cubano-estadounidense Pitbull, que jugaba de locatario en Miami, cantó el himno “I Believe That We Will Win” junto a una banda de médicos, enfermeros, bomberos y paramédicos, en un poderoso espectáculo en tributo a los esfuerzos de los trabajadores de primera línea.

“Yo no puedo imaginar un mundo sin música, pero, sin ellos, de verdad que no hay un mundo”, dijo Pitbull al agradecerles su trabajo.

- Actuaciones a distancia -

El Mejor Nuevo Artista fue el colombiano Mike Bahía, conocido por “Estar contigo” y “Buscándote”.

Bahía recibió el premio agradeciendo a su “compañera”, y añadió: “Creo que la cosa más inteligente que he hecho en mi vida es volverme loco por una mujer y espero que cada uno encuentre la suya”.

La gala televisada en Miami, sin público ni alfombra roja, fue presentada por la actriz mexicana Yalitza Aparicio, nominada al Oscar por su protagónico en la multipremiada “Roma”, junto a los anfitriones Carlos Rivera, Ana Brenda Contreras y Víctor Manuelle.

Arrancó con una potente interpretación de “El cantante”, de la leyenda de la salsa Héctor Lavoe, por Ricardo Montaner, Ivy Queen y Rauw Alejandro.

Pero la ceremonia estuvo marcada por las ausencias.

Alejandro Fernández, Calibre 50 y Christian Nodal actuaron desde su tierra mexicana, donde cantaron mariachis coronados por un espectáculo de fuegos artificiales.

También participó a distancia José Luis Perales, quien cantó desde la terraza de un edificio en Madrid un potpurrí con sus clásicos “Y cómo es él” y “Te quiero”; mientras Anitta lo hizo desde Rio de Janeiro, Fito Páez y Nathy Peluso desde Buenos Aires y Bad Bunny desde San Juan.

- Estrenando categorías -

La mayoría de los 53 premios fueron entregados a lo largo de la tarde, en una transmisión en vivo por Facebook, y reconocieron el trabajo de Los Tigres del Norte, Fito Páez y Carlos Vives, entre otros.

Después de años de protestas de parte de artistas urbanos debido a la ausencia del reggaetón en la gala anual organizada por la Academia Latina de la Grabación, esta 21a edición incorporó tres nuevos rubros para premiar el reggaetón, el hip hop y el pop rock.

El primero de ellos, Mejor Interpretación Reggaetón, fue para el puertorriqueño Bad Bunny por su “Yo perreo sola”.

Residente también estrenó categoría al ganar Mejor Canción Rap/Hip-Hop por su poderosa “Antes que el mundo se acabe”, sobre el amor en pandemia, mientras el argentino Fito Páez se llevó el premio a Mejor Canción Pop/Rock por “La canción de las bestias”.

El eléctrico dúo de Rosalía y Ozuna, “Yo x ti, tú x mí”, ganó como Mejor Fusión/Interpretación Urbana y Mejor Canción Urbana. En total, la cantautora española acumuló tres gramófonos dorados.

“Tengo tantas ganas de traer nueva música”, escribió en Twitter, acompañando un video de sí misma celebrando al recibir la noticia.