‘Al público hay que darle la medicina que quiere’, Don Dinero

José Manuel Guitián, más conocido como Don Dinero, regresa al mercado discográfico con Plug in Cuba, un sencillo que desde hace apenas unos días ya está sonando en todas las plataformas digitales.

El tema, grabado en inglés, cuenta con la colaboración del cantante y compositor de origen puertorroqueño B.E.N.Y Bermuda, cuyas alianzas con Jadakiss, Doug E. Fress, Chubb Rock, SlickRick, Mr. Cheeks, & Jay Critch y otras estrellas del rap le han ganado un espacio entre los intérpretes más destacados del género.

Con su vuelta al candelero, el intérprete de Qué bolá les recuerda a sus fanáticos que está más vivo que nunca y que fue uno de los primeros raperos hispanos en conquistar el mercado anglosajón.

“Siempre he grabado en inglés, de hecho mi primer álbum, Que bolá, tenía canciones en español y en inglés. Como cubanoamericano que soy pienso que el artista que habla dos idiomas tiene más posibilidades de abrirse paso en ambos mercados”, expresó a el Nuevo Herald Don Dinero desde su casa de Nueva York.

En cuanto a la selección de Bermuda para incorporarlo al proyecto, dijo que desde que lo conoció durante una gira se dio cuenta de su gran dominio de la interpretación.

El video, realizado en Miami, muestra a un grupo de muchachas en bikini en pleno fiestón con la bahía como telón de fondo.

Don Dinero y B.E.N.Y. Bermuda. Cortesía Fusion 4 Media

“Lo hicimos en junio después de varios meses de encierro, cuando llegamos a la conclusión de que teníamos que seguir trabajando aunque sabíamos que los casos de infectados por el COVID-19 aumentarían”, afirmó el rapero y productor de 51 años, tras confesar que puso “el billete” confiado en su “increíble” equipo de trabajo y no se equivocó al ver los resultados.

Don Dinero no para de hacer planes. Entre los más inmediatos anunció Babalú Ayé, un tema dedicado a San Lázaro, una deidad venerada por los cubanos, que verá la luz el 17 de diciembre.

En su acostumbrado tono desenfadado, y sin entrar en detalles, el músico señaló que sus composiciones abordan todos los tópicos posibles.

En el caso de Plug in Cuba, dijo que expresa la necesidad que tienen los cubanos de estar conectados con la Isla.

“Mis canciones hablan de lo bueno y de lo malo que me pasa. Y no es que no escriba sobre el amor, pero la realidad de la vida es dura...”, subrayó el autor de Se olvidaron de mí, luego de revelar que no tiene reparos en decir que es babalao (sacerdote de la religión Yoruba) cuando muchos lo esconden.

Pese a que es muy prolífico el artista comentó que no se ha visto en la necesidad de estrenar un tema cada seis meses para ganarse la vida, ya que al ser productor y dueño de su sello discográfico (Don Dinero 717) no tiene quien lo controle.

“Trato de enseñarle a los jóvenes que si son dueños de sus carrera pueden hacer lo que quieran”, apuntó el rapero, padre de cuatro hijos y abuelo de tres nietos, cuya fórmula para salir adelante es saber darle al público “la medicina” que quiere.

“Al principio nadie apostó por Pana pana. Pero cuando (el binomio humorístico) los Fonomemecos me dio una oportunidad en la radio de Miami me cambió la vida. En el 2003 ese tema llegó a ocupar los primeros lugares en la revista Billboard junto con los de Juanes, Carlos Vives y otros que estaban super pegados”, recordó.

Don Dinero ha vivido grandes momentos en más de 20 años de carrera. Uno de ellos cuando fue seleccionado para grabar un remix de Son de la loma sobre la versión de Celia Cruz que se publicó posterior a su muerte en el álbum Dios disfrute a la reina (2005)

“Mientras grababa sentí su espíritu”, apuntó el cantante.

¿De dónde surge el nombre de Don Dinero?

“Yo todo lo que cojo lo convierto en oro. Le abrí el camino a todos los hispanos que vinieron después”, concluyó.