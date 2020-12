Qué hacer en casa y fuera de ella

“Urban Tranquility: Fotografías de CW Griffin”. En asociación con Iris PhotoCollective, HistoryMiami Museum presentará la exposición comisariada por Carl Juste, es la exploración de un área de una cuadra del centro de Miami que rodea al Government Center. Cortesía / CW Griffin

VIERNES

Exposición de Christina Arza en The Lincoln Eatery

The Lincoln Eatery presenta Exhibit at the Eatery que muestra a la talentosa Christina Arza con Visions of Paradise. Conozca a la artista, y disfrute de comidas y cócteles de todo el mundo.

Detalles: 11, 6 p.m. - 8 p.m. El restaurante Lincoln, 723 Lincoln Lane Norte. Miami Beach, FL. 33139; https://www.instagram.com/lincolneatery/

“Los Amigos Invisibles” vuelven a Miami

Se prenderán con la rumba en La Scala de Miami. Nos veremos en vivo para llevar esta rumba a otro nivel, haremos un recorrido por los temas que te hicieron y te hacen rumbear como nunca.

Detalles: 11. 8 p.m. La Scala de Miami, 905 Brickell Bay Dr. Miami, FL. 33131

Directo de NYC, DJ @CheoPardo llega a Miami y su primer #CASAECHEO en vivo

La primera rumba presencial de DJ Cheo Pardo será el viernes. El sitio cuenta con espacio amplio pero será limitado sólo 100 personas (mitad de la capacidad) y con las medidas de seguridad necesarias contra el #COVID19.

Detalles: 11, 7 p.m. – 1 a.m. Focal Beer Café, 7235 NE. 4th. Ave. Miami, FL. 33138

Alquiler de barcos Miami con bebidas incluidas

De vacaciones en Miami, necesita un paseo en bote; un viaje increíble a lo largo de las islas de arena blanca de South Beach y todas las áreas de Miami Beach, viviendo el estilo de vida de Miami durante una tarde de deportes acuáticos salvajes. $ 20

Detalles: 11-17, 1 – 4 p.m. Miami Beach, Miami, FL. 33139

Cuba bajo las estrellas

Teatro musical al aire libre, una historia de amor a través de la cultura cubana y la nostalgia. Una gran orquesta, 25 bailarines de Broadway, actores cubanos y premios Grammy y una exquisita presentación gastronómica.

Detalles: 11 - 13, 7 – 11 p.m. Feria y exposición del condado de Miami-Dade, Inc.10901 SW. 24th. St. Miami, FL. 33165

Music at the Mansion presenta el concierto en vivo “3RG Miami”

Traiga sus propias sillas de jardín, máscaras y distanciamiento social. Los alimentos y bebidas se venderán en el lugar. No se permiten alimentos ni bebidas del exterior. $ 10

Detalles: 11, 7:30 – 10:30 p.m. Mansion Curtiss, 500 Deer running. Miami Springs, FL. 33166

SABADO

Presentaciones de Premio Nacional del Libro de Literatura Juvenil

La Feria del Libro de Miami presenta, El camino de vuelta de Gavriel Savit, Finalista, Premios Nacionales del Libro 2020 de Literatura Juvenil. Como actor y cantante ha actuado en Nueva York, Bruselas y Tokio. También es el autor de Anna and the Swallow Man.

Detalles: 12, 1 – 2 p.m. https://www.crowdcast.io/miamibookfair

Salsa Navideña y Pandemia, combina música, cine, actos burlescos y aleatorios de fabulosidad en el evento más subversivo y catártico de la temporada. La ganadora del premio Ibsen 2020 Taylor Mac nos recuerda el poder colectivo de nuestras familias elegidas. Foto de cortesía

“Navidad como calamidad”, un vodevil virtual con Taylor Mac, gratis

Salsa Navideña y Pandemia, combina música, cine, actos burlescos y aleatorios de fabulosidad en el evento más subversivo y catártico de la temporada. La ganadora del premio Ibsen 2020 Taylor Mac nos recuerda el poder colectivo de nuestras familias elegidas.

Detalles: 12, 7 p.m. RSVP obligatorio, https://liveartsmiami.org/events/taylor-mac-holiday-sauce-pandemic/

Club diurno tropical estilo Tulum, con DJ y fiestas exclusivas en la piscina

Cada sábado con el Hosted Sthephan Morris. Máscaras y reservación requeridas. Damas gratis antes de las 2 p.m.

Detalles: 12, 12 p.m. – 12 a.m. LUX OUT Casa en la playa, 1671 Collins Ave. Miami Beach, FL. 33139; https://www.lux-out.tv

Una noche de comedia con Ben Brainard en Villain Theatre

Y con otros talentos del sur de Florida. Ben Brainard es un comediante con una habilidad natural para hacer reír a cualquier público.

Detalles: 12, 7:30 p.m. Teatro Villano, 5865 NE. 2nd. Ave. Miami, FL. 33137

Un fabuloso asunto rojo, negro y plateado

Noche de comediantes con los mejores: Slomotion, larryDogg, Clyde Gordon, Julie Baez Fefe, Callaway, Christopher Priester, HERSTORY Band y más. Ríete hasta que te sientas mejor.

Detalles: 12, 8 – 11:30 p.m. 4949 NW. 7th. Ave. Miami, FL. 33127

Espectacular escaparate de invierno

Disfrute de una noche de baile en Serenity Center For The Arts, mientras lo llevamos en un viaje a través de los diferentes géneros de danza. $10

Detalles: 12, 6 – 7 p.m. 1617 S State Rd 7, 1617 South State Road 7, North Lauderdale, FL. 33068

Gala navideña de ballet clásico de Florida 2020

Florida Classical Ballet Mixed Bill Holiday Gala celebrando la temporada y reviviendo las artes en el sur de Florida. Asientos limitados. Se realiza una preventa limitada para que las familias de bailarines compren en el estudio.

Detalles: 12, 7 – 10 p.m. Teatro Condesa de Hoernle, 5100 Jog Road. Boca Ratón, FL. 33496

Noche de Salsa con Pupy Santiago en Miami

Regresa la buena salsa a Miami con la presentación especial de Pupy Santiago junto a Robert Vilera y su Son y Angelo The DJ Master en el sitio de eventos Champions Doral.

Detalles: 12, 8 p.m. Champions Florida Sport Bar & Complex 1360 NW. 88th. Ave. Doral, FL. 33172

“No Bar”, un club social sobrio. Cortesía

“No Bar”, un club social sobrio

Viviendo en un mundo donde las rutinas sin sentido y los horarios de trabajo estresantes facilitan la búsqueda de un escape de la realidad, nuestro objetivo es ofrecer un refugio seguro de diversión para aquellos que están trabajando en un programa de recuperación. $ 15 - $ 25

Detalles: 12, 7p.m. – 12 a.m. Sin bar, 198 NE. St. 79 Miami, FL. 33150

Celebracion de Miami Kids Magazine & Shops en Merrick Park Holiday Toy Drive

Venga a celebrar la temporada con Shops at Merrick Park. Los autos se alinearán por la Ave. San Lorenzo con luces del árbol de Navidad, música y obsequios gratuitos de tiendas participantes; y la aparición especial de Santa.

Detalles: 12, 6 – 8 p.m. 358 Ave. San Lorenzo, Coral Gables, FL. 33146 (Entrada desde Le Jeune Rd.)

Concierto “Con ciertas mujeres”

Un abrazo a la inspiración con Cristina Rebull, vocalista y actriz; Marisol Moreno, bailarina de flamenco; Ileana Cortizo, piano y Ana Ruth Bermúdez, Cello. $20

Detalles: 12, 7 – 9 p.m. 10200 SW. 107th Ave. Miami, FL. 33176

Proyecto Jesse Ricca con miembros de The Heavy Pets

El guitarrista Jesse Ricca trae sus tonos desgarradores con el tecladista Jim Wuest y el baterista Jamie Newitt de The Heavy Pets. Una noche de funk instrumental y jazz en Thirsty Gecko, en un vivero privado. Traiga su propia bebida y comida estilo picnic. $ 20

Detalles: 12, 7 – 10 p.m. Thirsty Gecko, 5390 SW. 61St. Ave. Davie, FL. 33314 (1 milla de la autopista de peaje en Davie)

Concierto de Bluegrass gratis

Este es un evento para asistir, así que no dude en traer mantas y sillas de jardín. Habrá barbacoa y cerveza a la venta, así como pan de mono y batidos. Use máscaras mientras se hace fila o cuando no se puede mantener el distanciamiento social.

Detalles: 12, 12 – 4 p.m. 13955 SW, St. 248, Homestead, FL. 33032

Taller “Pintar el retrato de tu mascota”

La artista Colleen Thompson encabezará una clase personalizada de retratos de mascotas paso a paso. Esta será una clase guiada que usará pinturas acrílicas sobre lienzo para convertir a su cachorro en una obra de arte.

Detalles: 12, 11 a.m. - 2p.m. Almacenes de arte 13 NE. 3rd. St. Delray Beach, FL. 33444

Cuentos con Santa, entrada gratis para miembros de la Deering Estate Foundation

Papá Noel vendrá Deering Estate, es una tradición familiar para que los invitados puedan comprar fotos con él. También se compartirán historias de vacaciones. $ 15 para adultos y $ 7 para niños; gratis - 4 años.



(Los boletos se venden solo en línea).

Detalles: 12, 10 – 12 p.m. DEF. 16701 SW. 72nd. Ave. Miami, FL. 33157; (877) 766- 8161 www.deeringestate.org

JazzAid en vivo en el Banyan Bowl con Kurt Elling ganador Grammy

Concierto en vivo JazzAid Live recaudará fondos para los esfuerzos de respuesta y ayuda COVID-19 de la organización sin fines de lucro, World Central Kitchen, del chef José Andrés.

Detalles: 12, 8 p.m. Pinecrest Gardens. 11000 SW. 57th. Ave. Pinecrest, FL. 33156; (305) 562-6289; Marilu@pinzurpr.com

Cuentomanía 2020 la Feria del libro Miami: La gran final, gratis

Acompáñanos en la gran final de Cuentomanía donde los 4 finalistas leerán sus relatos. El público y los jueces, Rosario Valenzuela y Carlos Pintado, elegirán el relato ganador de esta temporada. Finalistas: Pedro Galván, Javier Lentino, Daniel Reschigna y Diana Rodríguez.

Detalles: 12, 7 p.m. Vota: http://cuentomania.com/cuentomania-votacion-concurso/

Los niños hacen una pregunta sobre tradiciones navideñas, gratis

¿Por qué la gente celebra las fiestas? Algunos honran eventos históricos, mientras otros la religión. Las fiestas están envueltas en tradiciones y ligadas al pasado. Escuche historias de Hanukkah, Kwanza y Navidad.

Detalles: 12, 10 - 11 a.m. https://492.blackbaudhosting.com/492/tickets?tab=2&txobjid=42be9842-0b98-4a84-a95a-b194184022cb&fbclid=IwAR0uxMN3dunlJSGhYgohn0_dG0ui2R238N82rog3OvAcd-Uy3MagpvHwoZg

DOMINGO

Baile flamenco en el Café cantante con Juan José “el Junco” “El Junco” es un bailaor gran estrella del flamenco y el baile flamenco español. Lleva más de dos décadas viajando por el mundo, tanto con proyectos en solitario como con su empresa. Estará con Susana Casas, bailaora, El Mati, cantaor y Miguel Pérez, guitarra.

Detalles: 13, 7 p.m. Regístrese aquí: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jxmyQcMpSV-DxYG14StIXg

Done para apoyar a los artistas y financiar la beca MDC Pride para estudiantes LGBTQ

En el espíritu de las donaciones navideñas se invita al público a donar para financiar la Beca MDC Pride para estudiantes LGBTQ y ayudar a los artistas en medio de la pandemia.

Detalles: Del 13 al 2 de enero de 2021 https://liveartsmiami.org/

“Pop abstracto” Un evento de arte al aire libre en vivo con la artista Batia

Dirigido por Peggie “Batia” Lowenberg, pintora, artista pública y entrenadora de arte, que estará pintando en el escenario y demostrando cómo crear nuestra propia obra de arte abstracta única.

Detalles: 13, 3 – 5 p.m. Paseo maritime de West Palm Beach, 101 South Flagler Dr. West Palm Beach, FL. 33401

Crucero por la bahía de vacaciones

Tómese un descanso y disfrute de un crucero por la Bahía de Biscayne que sale de Deering Estate en el Pelican Skipper, un cómodo catamarán Corinthian de 45 pies. Disfrute de una copa de cortesía mientras desembarca y explora los terrenos. Espacio limitado, $ 45, regístrese.

Detalles: 13, 11a.m. - 1p.m. 2 - 4p.m. https://miamidadeparks.com/FL/miami-dade-county-parksrecreation/catalog?filter=c2VhcmNoPTExMTA5NTY=&_ga=2.4600180.6576206.1606998490-1136803386.1605459115

“Con ciertas mujeres”, un abrazo a la inspiración con Cristina Rebull, vocalista y actriz; Marisol Moreno, bailarina de flamenco; Ileana Cortizo, piano y Ana Ruth Bermúdez, Cello. Cortesía

ENTRESEMANA

Noche de comedia con Have-Nots en Yumbrella

Joselito Dapuppet es una sensación de las redes sociales, ha aparecido en programas de Wendy Williams, Worldstarhiphop.com, Power 105.1 F.M. y para videos musicales de artistas famosos de Hip Hop como Fat Joe y Baby Bash.

Detalles: 15, 8 – 10 p.m. Yumbrella, 5701 Sunset Dr. #Suite 194, Miami, FL. 33143; https://www.havenotscomedy.com/

Festival de cine y música interreligioso

Un festival temático que promueve la diversidad y la inclusión de temas de fe, espiritualidad, inspiración y bienestar en contenido de cine, música, teatro y arte.

Detalles: Hasta el 15 https://xerb.tv/signup

5 días del Festival de cine virtual Bowery

Esforzarse por descubrir una nueva ola de cineastas renegados que crean arte crudo, descarnado, divertido y grandilocuente en la ciudad de Nueva York.

Detalles: 15 – 19, https://xerb.tv/channel/bowery-film-festival/virtual-events/1556

Centro Cultural Escandinavo: “Cuando el cuervo vuela”

La primera película vikinga de Hrafn Gunnlaugsson, donde presenta un nuevo concepto de la era vikinga, destruyendo el estereotipo de la imagen de Hollywood. Película seguida de una sesión de preguntas y respuestas con el Sr. Gunnlaugsson, escritor y director. Costo: $ 15

Detalles: Hasta el 15, https://xerb.tv/channel/scandicenter/virtual-events

Concierto virtual de vacaciones, gratis

Sonidos de la temporada y una actuación #Musical en vivo de Raina y Johnny de la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami. Este evento se realizará en Facebook Live, así que asegúrese de seguirnos para que pueda aprovechar los beneficios y el apoyo.

Detalles: 16, 4 – 5 p.m. East Ridge en Cutler Bay, 19301 SW. 87th. Ave. Cutler Bay, FL. 33157, (305) 290-234

Exhibición de artistas, feria de proveedores y recolección de juguetes

Entretenimiento en vivo a cargo de artistas locales, vendedores locales y una colecta de juguetes para un refugio juvenil local. $ 10

Detalles: 17, 7 – 11 p.m. Sube de nivel el boxeo y el fitness, 14 NW. 11th. Ave. Fort Lauderdale, FL. 33311

Serie de música y arte en vivo de Miami Beach, gratis

Disfrute de la mejor música Jazz, Latina, Blues, Reggae, Soul, Pop y Rock en vivo en el sur de Florida el tercer jueves, todo en la misma noche.

Detalles: 17, 7 – 10 p.m. Distrito de Mejoramiento Comercial de Washington Ave. 1234 Washington Ave. Miami Beach, FL. 33139

Fiesta Jingle & Mingle con Holiday Jazz Band

Prepárese para bailar con Kelly Davis, Julie Dow, Paul Shewchuck, y músicos talentosos de la región. Una celebración alegre, con parodias, canciones y tradiciones. Barra libre y comida. Miembros $ 20 no, $ 40

Detalles: 17, 6 – 8 p.m. Jardín Botánico de Miami Beach, 2000 Centro de convenciones Dr. Miami Beach, FL. 33139

Concierto de Brothers of Others en Thomson Plaza al aire libre

Brothers of Others cuenta con tres multiinstrumentistas, cantantes principales apasionados por la auténtica música estadounidense (blues, R&B y rock ‘n’ roll). La interpretación de la banda de música original es poderosa, agresiva, sensible y estimulante. Límite de 2 boletos por cliente.

Detalles: 17, 6 p.m. en las puertas del Ziff Ballet Opera House, en NE. 13th. St.

“El troll que robó Hanukkah” en Adrienne Arsht Center

Cuando un troll codicioso roba, una persona puede recuperar lo robado antes del atardecer de Hanukkah. Los temas de este programa altamente interactivo incluyen amabilidad, hacer amigos, mantener la calma y talleres de títeres para niños 3 - 6 - y - + 7; $ 15

Detalles: Hasta el 17, (305) 949-6722 https://www.arshtcenter.org/Tickets/Calendar/2020-2021-Season/Arsht-Center-Presents/The-Troll-That-Stole-Hanukkah/?performanceNumber=32969

Museo histórico de Miami invita a los niños a lectura en alta voz en Navidad

Qué montón de Tamales, Too Many Tamales. De Gary Soto, Ed. Martínez, La mamá de María prepara muchos tamales para celebrar la Nochebuena. María la ayuda pero se prueba su anillo y lo pierde en la masa. María y sus jóvenes familiares tratan de encontrar el anillo comiéndose todos los tamales. https://www.youtube.com/watch?v=sh93wj_uP9s

La Noche Buena de Antonia Sacre, ilustración Ángela Domínguez. Nina visita a su abuela en Miami por Navidad. Ella ayuda a preparar la velada y participa en todas sus tradiciones: la cocina, el baile, la música y la reunión de familiares y vecinos. Noche Buena que no olvidará.

https://www.youtube.com/watch?v=rGOOPNQes4Q

Festival de comedia subterránea de Nueva York, sucediendo ahora

Los cómics de todo el mundo descienden a Internet para una celebración de la risa de 1 mes en este momento de crisis global, comparten sus talentos con la comunidad.

Detalles: Hasta el 30 de diciembre. Registrarse, https://xerb.tv/signup

Nueva Exposición “Urban Tranquility: Fotografías de CW Griffin”

En asociación con Iris PhotoCollective, HistoryMiami Museum presentará la exposición comisariada por Carl Juste, es la exploración de un área de una cuadra del centro de Miami que rodea al Government Center.

Detalles: Hasta el 28 de marzo 2021, Historia Miami, 101 West Flagler St. Miami, FL. 33130

Exposición de YoungArts: “Hazlo en casa / do it (home)”

En colaboración con Independent Curators International (ICI), exposición virtual de do it (home) comisariada por Hans Ulrich Obrist. Se pidió la participación de los ganadores de premios anteriores artistas de varias disciplinas artísticas y enfoques de la creación.

Detalles: Ver exposición, https://www.youngartsdoithome.com/

“Cuentos desde el castillo”

La Dama de la Casa y su banda de monstruos y malhechores te traen una antología de terror divertida y entretenida ambientada en Barnaby Castle. Todos los ingresos se destinarán a la restauración de las vidrieras antiguas. ¿Te atreves a desentrañar los misterios de la mansión?

Detalles: Hasta el 3 de enero, https://xerb.tv/channel/barnabycastlepvd/virtual-events.