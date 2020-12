Karla Martínez, de ‘Despierta América’, celebra navidades en Miami con México en el corazón

Rodeada de sus seres más queridos y con su México en el corazón, Karla Martínez, copresentadora de la revista matutina Despierta América, pasará la Navidad en su casa de Miami.

“Para mí la Navidad es una oportunidad especial de reunirme con mi familia y celebrar el nacimiento del niño Dios. Pero sobre todo es un momento para reflexionar, recordar, valorar lo que tenemos y agradecer”, expresó a el Nuevo Herald Martínez, quien cada mañana comparte el set de Univision con Raúl González, Francisca Lachapel, Alan Tacher, Carlos Calderón y Satcha Pretto.

En la cena de Nochebuena Karla estará acompañada por su esposo Emerson, sus hijas Antonella y Michaella, su mamá María, sus hermanos Luis Carlos y Andree —que irán con sus respectivas parejas—, y sus sobrinos Gael y Giulietta.

“Yo soy la que siempre cocina en mi casa. Y en mi mesa no faltarán los tamales, los guisados, las tortillas, los postres y las salsas picantes, que son mi especialidad”, anticipó la comunicadora.

Martínez guarda los mejores recuerdos de las navidades en su Ciudad Juárez natal. Cuando los revive, tal parece que está allí.

“Tuve una infancia muy feliz. Me gustaba ver todo lo que cocinaban mis abuelitas y aún me acuerdo de los olores y sabores tan deliciosos de sus cocinas”, evocó la presentadora de 44 años, que como una manera de preservar sus tradiciones, le narra a sus hijas sus memorias de los festejos de diciembre.

“En las Posadas salíamos a las calles a cantar y disfrutábamos cada vez que nos recibían en las casas con comida y una piñata. Tampoco se me ha olvidado que soñaba con ver a Santa dejando mis regalos, y que varias veces me quedé dormida esperándolo en la sala de mi casa”.

Sobre los regalos que tiene preparados, la presentadora reveló que para el intercambio-sorpresa que planea organizar obsequiará a los adultos “detalles” que les resulten divertidos.

“Mis hijas no piden mucho. Son tan nobles que me han dicho que no necesitan nada. En realidad lo que quieren es volver a ver a sus amigas como antes y poder practicar sus deportes favoritos”, comentó Karla, que se describe como una mujer reservada, tímida y algo chapada a la antigua. “En cuestión de regalos. Como ya son adolescentes, quizá les regalemos ropa, adornos para decorar sus habitaciones, equipos de tecnología y algo más”.

En cuanto a lo que desea para ella, confesó que anhela volver a viajar, regresar a México y conocer nuevos lugares.

En Despierta América, Karla y sus colegas abordan temas de todo tipo. Desde noticias del mundo del espectáculo y de la política, hasta tópicos relacionados con la salud. Sin contar los segmentos de ayuda a los más necesitados.

La comunicadora confesó que su gran reto es despejar a los televidentes en esta época tan difícil y devolverles la fe, la esperanza y el deseo de vivir.

“He vivido muchos momentos especiales dentro del programa. Pero lo que más me llena es saber que le cambiamos la vida a alguien”, dijo emocionada. “Ver la sonrisa de una persona cuando te da las gracias por algo que hiciste por ellos, darle esperanza a quien la perdió y servir como conducto de amor”.