Aunque le gustaba, al novio de Camila Cabello le costó admitir lo que sentía por ella

Camila Cabello y S Mendes. Miami Herald / Cortesía

Pese a la atracción física que sentía y el sentimiento especial que lo invadía desde que conoció a la cantante cubana Camila Cabello, Shawn Mendes se negaba a admitir que estaba perdidamente enamorado de ella.

Así lo expresó el compositor y cantante canadiense en su más reciente entrevista con el humorista James Corden, tras revelar que siempre experimentó una sensación especial ante la presencia de su novia.

“Me resultaba difícil verlo, pero me acuerdo perfectamente. En esos momentos no aceptaba que estaba totalmente enamorado de ella. (Sin embargo) tres años después de eso, finalmente admití lo que sentía por ella, y luego me llevó un par de años más tomar la decisión de hacer algo al respecto”, confesó el cantante.

La pareja comenzó su relación profesional alrededor del 2014. Desde entonces las revistas del corazón ya especulaban que entre ambos artistas existía algo más que una sincera amistad.

Entre las colaboraciones de la dupla sobresale el tema Señorita, que ganó un premio Grammy 2019 y encabezó la lista de los videos más vistos de ese año en You Tube, con más de 100 millones de visitas.

“Me di cuenta de que escondía mi vulnerabilidad con mi propia novia. Y supe que si comenzaba a mostrarla con naturalidad, ella se enamoraría de mí a un nivel mucho más profundo”, explicó el cantautor.

A pesar de ciertos rumores de separación que corrieron en las redes a principio de la pandemia, la relación de la pareja sigue viento en popa. De hecho, el cantante dijo que hasta han hablado de comprometerse.

“Por supuesto que sí, creo que si no hablas de ello es que no lo has contemplado y considero que cuando lo sabes, lo sabes”, expresó Shawn hace unos días en una entrevista en el programa Entertainment Tonight. “Camila es una de mis mejores amigas desde que tengo 15 años. Al mismo tiempo sé que somos muy jóvenes. Por eso no quiero saltar tan rápido”.

