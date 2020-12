Srta. Dayana: ‘Sentí que en Cuba había llegado al tope y que necesitaba expandirme’

Srta. Dayana vuelve a la carga con Si piensas, si quieres, un tema que hizo época hace más de veinte años en las voces de Rocío Dúrcal y Roberto Carlos, y que ahora viene sazonado con un toque urbano.

El sencillo cuenta con la colaboración de El Chacal, un viejo compañero de aventuras musicales a quien unió su voz por cuarta vez.

“Estoy súper contenta con este trabajo ya que es una manera de rendirle homenaje a Rocío Dúrcal y a Roberto Carlos y así revivirlos para las nuevas generaciones”, expresó Srta. Dayana desde su casa de Kendall, tras reconocer que ni ella ni su compañero se plantearon competir con las leyendas en ningún momento.

“Son unos ‘zapatos’ muy grandes para llenar, por tratarse de dos íconos. Por eso nuestra intención nunca fue compartir con ellos, sino más bien retomar una letra hermosa, algo que se ha descuidado en estos tiempos en que se le ha dado prioridad al ritmo”.

El tema está disponible en todas las plataformas digitales. La producción corrió por cuenta de Anarkiologo y Adriano Dj. Forma parte de Por ellas, un álbum homenaje a Dúrcal, Lupita D’Alessio, Olga Tañón y otras grandes, y que saldrá al mercado en el 2021

En cuanto a la participación de El Chacal, la cantante cubana de 36 años afirmó que tanto en el estudio como en las presentaciones en vivo sale a flote la química que poseen.

“El hecho de pasar tantas horas en el estudio nos ha hecho acercarnos más a nivel personal. Con él me siento muy cómoda trabajando y eso el público lo agradece”, dijo la artista.

Al repasar su trayectoria con el reguetonero, la intérprete recordó que de su mano saltó al mundo urbano con El mentiroso, un tema que marcó un antes y un después en su quehacer.

“Cuando me propusieron grabarlo con él me di cuenta de que tenía que ponerme fuerte. Por fortuna todo salió bien y junto a él me di a conocer en toda Cuba. Luego hicimos Tropical y Apágame la luz, de los que guardo los mejores recuerdos”, agregó la cantante, en cuyo repertorio sobresalen Sola, Noche fría, Soltera, A ti lo que te duele y Plato de segunda mesa.

Después de graduarse de baile en la Escuela Nacional de Arte de Cuba (ENA), Dayana Chávez Victoria, comenzó su carrera como bailarina de un grupo femenino de música tradicional cubana.

Luego de sustituir a una de las cantantes y concluir su etapa en la agrupación, incursionó en el pop y las fusiones con el funk. Y no le fue tan mal. Te llamo hoy (2012), su primer trabajo, estuvo nominado al premio Cubadisco, el reconocimiento más importante que puede recibir una producción en la isla.

Con el tiempo, y siempre bajo la tutela del productor Adriano Dj se dedicó por completo al género urbano.

“Quería darle voz a las mujeres, empoderarlas y hablarles de las prioridades en su vida y los cosas que en la cotidianidad somos incapaces de hacer”, dijo la cantante, quien no olvida que “al principio” trabajó para muy pocas personas en lugares pequeñitos y terminó cantándole a audiencias de 5,000 personas.

Sobre los obstáculos que tuvo enfrentar, mencionó el machismo en primer lugar.

“Llegar con mi toque feminista impidió que las puertas se me abrieran de una manera fácil. Pero cuando uno trabaja con perseverancia y amor llega un momento en que logran abrirse”, señaló la intérprete.

¿Se puede vivir de la música urbana en Cuba?

“Es complicado, existen artistas de mucho talento que no lo han logrado. En mi caso, llegué a pensar en colgar los guantes. Después, cuando ya era conocida, logré sobrevivir presentándome en grandes plazas y fiestas populares”, dijo la cantante, que decidió establecerse en Miami hace tres años en busca de nuevos horizontes. “Sentí que en Cuba había llegado al tope y que necesitaba expandirme”, confesó.

“Miami es el puente para llegar a diversos públicos y, si logras conquistarla, no hay dudas de que tienes más posibilidades de ampliar tu mercado. Sin embargo estoy consciente de que todos los comienzos son difíciles. Siempre hay que apostar, aunque al final solo ganes en experiencia”.