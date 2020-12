Selena Quintanilla será reconocida en los premios Grammy por su trayectoria

Leer más

Dicen que el tiempo cura todas las penas, pero cuando se trata de una ruptura amorosa parecería que el reloj se paró, cada lugar, canción, comida y hasta olor te recuerdan a esa persona. Por más que intentas pasar la página, tienes un huracán de emociones que realmente no sabes cómo manejar. Y es que de un momento a otro, todas esas promesas que te habían hecho llegaron a su fin.

Seguramente todas en algún momento de la vida hemos pasado por esta dolorosa experiencia, pero no todas la asimilamos de igual manera porque depende de qué tan preparada emocionalmente estés para enfrentar estas situaciones en tu vida. Es más, si eres una de las que no ha podido olvidar piensa esto: es increíble como alguien puede romper tu corazón y sin embargo, sigues amándole con cada uno de sus pedacitos… Aun tendiendo tu corazón hecho trizas no sabes cómo sacarlo de ahí.