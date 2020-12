Llevó a la fama las chongas de Miami. Ahora es la voz de Selena en la nueva serie de Netflix

ARCHIVO

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Laura Di Lorenzo, la reina viral de Miami, no esperaba recibir la importante llamada telefónica que recibió el pasado mes de agosto.

Sin trabajo y casi sin suerte, la actriz y comediante se había lanzado a participar en una prueba de audición para un papel en el programa de Netflix, Selena: The Series. Cuando devolvió la llamada, Di Lorenzo supo que había obtenido la parte de la voz en español de la cantante de música tejana Selena Quintanilla.

“¡Ay, Dios! Me quedé sin poder hablar”, dijo Di Lorenzo de la sorpresa que se llevó. “Pregunté por qué me querían a mí entre tantos aspirantes”, dijo Di Lorenzo, “y me respondieron que yo tenía la esencia de Selena”. “Todavía me sigue pareciendo algo mágico. Aún no puedo creer que le voy a poner la voz a una de mis heroínas, a alguien que admiro tanto desde que era niña”.

En el 2007, Di Lorenzo y su mejor amiga Mimi Dávila, entonces estudiantes de la secundaria Dr. Michael M. Krop, colgaron una parodia de apenas cuatro minutos de la experiencia de adolescentes cubanas en Miami titulada “Chongalicious”. El video no tardó mucho en sobrepasar los siete millones de visitas en YouTube, y las dos chicas se convirtieron en estrellas de la noche a la mañana, actuaron en el club Mansion y conocieron a Pitbull.

Trece años más tarde, y viviendo en Los Angeles, el dúo de comediantas trabajan como actrices. Que Di Lorenzo haya logrado el papel de Selena en español es algo extraordinario. El papel protagónico lo interpreta la actriz de Twilight Christian Serratos.

“Estoy tan entusiasmada y feliz por Laura porque tiene de veras un gran talento”, dijo Jenny Lorenzo, otra chica de Miami que se convirtió en actriz en Los Angeles. “Sé lo dura que es esta industria, así que me alegré mucho cuando me enteré ¡que había conseguido hacer la voz de Selena! ¡Qué papel!”.

Laura Di Lorenzo nació en Valencia, Venezuela, y se mudó para Miami con su madre cuando tenía siete años. Desde muy temprana edad, Laura mostró un gran interés en las artes, quizás porque viene de una familia de artistas. Su abuelo es pintor, su padre y su padrastro son músicos, y su tía y primos, cantantes.

Cuando Laura era niña, su madre la inscribió en una agencia infantil de actuación, y ella apareció en un segmento de comedia del célebre programa semanal Sábado Gigante. Fue en la secundaria Krop High que Di Lorenzo conoció a su cómplice en la chonga, Mimi Dávila.

La leyenda comenzó un sábado aburrido cuando las madres de las dos jovencitas de 17 años no las dejaron visitar la Feria de la Juventud de ese año. Sin poder ir al paseo, las dos decidieron disfrazarse, y filmar algunos videos. Después de escribir una parodia del éxito de 2006 de la cantante Fergie, Fergalicious, y vestirse con una ropa de lo que llamaron chonga, filmaron el video con la ayuda de un amigo de ambas, Julien Bensimhon.

Cuando colgaron el video en YouTube, Dávila y Di Lorenzo no tenían la más remota idea de la influencia que tendría.

“Se suponía que el video fuera una broma privada en nuestra clase de drama”, ríe Di Lorenzo cuando recuerda lo que hicieron ese día. “¡Eso era todo! Pero entonces toda la escuela lo conoció, pronto otras escuelas también lo conocieron, y luego la emisora Power 96 lo puso en el radio”.

Di Lorenzo siempre quiso mudarse a Los Angeles. “Cuando yo tenía 14 años, mi padrastro me regaló un letrero de Hollywood, y recuerdo que pensé: ‘Allí es donde quiero ir’”, dijo.

Cuando Dávila y su amigo Bensimhon tuvieron la oportunidad de alquilar un apartamento de tres dormitorios en Los Angeles, se lo dijeron a Laura. “Le preguntamos si iba a venir o no”, dijo Dávila. “Y ella respondió, ‘Caraj ***’. En ocasiones uno no está realmente lista para dar ciertos pasos, pero algo lo empuja a hacerlo”.

Di Lorenzo se mudó con Davila y Bensimhon en el 2015. Trabajó como camarera, al tiempo que trataba de encontrar empleo en el mundo artístico. Aunque vivía feliz junto a sus amigos, extrañaba a su familia, ya que nunca se había separado de ella. Di Lorenzo y Davila revivieron las chongas en 2016. Filmaron videos semanales en una serie que colgaron en internet y que llamaron “The Chonga Diaries”. “La gente nunca dejó de preguntarnos sobre las Chonga Girls, y decidimos las trajimos de regreso”, dijo Dávila. “Es increíble la rapidez con que pegaron”.

El resurgimiento de las Chonga Girls rápidamente llamó la atención de la algunas personas con buenas conexiones, entre otros Jenny Lorenzo, una famosa comediante por su personaje de la “Abuela”. En el 2015, Lorenzo se mudó para Los Angeles, y trabajaba como productora de videos en Buzzfeed cuando supo del regreso de las Chonga Girls. A través de un amigo común, se conocieron.

“De inmediato nos conectamos. Hablamos tanto que nos despedimos con el típico adiós latino”, recuerda Lorenzo, riendo: “Terminamos en el parqueo todavía hablando”.

Las tres empezaron a colaborar en videos donde salían sus populares personajes. Poco después, Lorenzo dejó Buzzfeed y fue a trabajar a una compañía de prensa enfocada en la comunidad latina, We Are Mitú, y Di Lorenzo también consiguió empleo allí. Di Lorenzo escribió, editó y protagonizó sketches cómicos, y hasta creó su propio segmento de comedia llamado Laura’s Corner.

“Vine a Los Angeles, y me encontré con que era exactamente lo que imaginé que iba a ser. La Laura que yo era a los 14 años estaría muy orgullosa de mí”, dice Di Lorenzo.

Di Lorenzo actuó en espectáculos en el popular club de Los Angeles Upright Citizens Brigade (UCB). En 2018, actuó con Mimi como las Chonga Girls en el primer programa interpretado solo por latinos que se presentó en el teatro llamado, Spanglish Aqui Presents, donde también participaron Jenny Lorenzo y otros artistas.

Dávila, Di Lorenzo y Lorenzo también crearon “Wow! Que Show! una comedia de sketches que era una especie de homenaje a programas latinos de televisión como Sábado Gigante, Caso Cerrado, y Primer Impacto.

“Lo que me gusta de trabajar con Mimi y con Laura es que las tres tenemos una crianza parecida”, dice Lorenzo. “Estamos metidas en en una gran máquina de nostalgia”.

Recientemente, Di Lorenzo y Dávila han aprovechado el tiempo extra para enfocarse en el reto más ambicioso que han tenido hasta ahora: la película Chonga Girls. Desde hace unos tres años trabajan en el guión, donde las chicas salen a recorrer medio país, desde Miami hasta Los Angeles. “Es una suerte de Dumb and Dumber se encuentra con Romy and Michele’s High School Reunion para latinos”, dice Di Lorenzo.

En 2019, Di Lorenzo llevó su búsqueda de trabajo a Facebook, y recibió un mensaje de una amiga de la escuela intermedia que se había convertido en directora de casting para trabajos de doblajes voz en Los Angeles. Le ofreció a Di Lorenzo que se presentara a algunas audiciones.

Pero entonces llegó la pandemia del COVID-19. Sus tres espectáculos en el UCB se cancelaron. A principios de este año, Di Lorenzo tuvo una audición para un programa de Netflix discretamente titulado, Gloria. “Cuando me dijeron que era sobre una cantante tejana, enseguida pensé: Yo sé de qué se trata”, dice Di Lorenzo con una sonrisa.

Di Lorenzo admiraba a la legendaria cantante mexicanoamericana desde que era pequeña. “Mi tía siempre ponía discos de Selena, y yo me obsesioné con ella”, dice Di Lorenzo. “¡Estoy cantando sus canciones desde que era una niña!”.

Este otoño, grabó las voces, y luego, el 4 de diciembre, el tan esperado programa hizo su debut. Dávila dice sentirse especialmente orgullosa de su mejor amiga. “¡Oh my God, me siento tan feliz por ella! Selena es todo un icono”, dijo Dávila.

“Chongalicious” siempre será especial para las dos amigas. “Es lo que me ha dado las oportunidades que tengo hoy”, dice cariñosamente Di Lorenzo. “Y todo se debe a ese pequeño video que Mimi y yo hicimos cuando nuestras estrictas madres inmigrantes no nos dejaron salir esa noche”.

Dávila agregó: “Las dos siempre hemos tenido el mismo sentido del humor, y siempre hemos reír una a la otra. Así fue en realidad como nos hicimos amigas. A través de la risa”.

Traducción de Jorge Posada