‘Femme’, la vida de las hispanas en Miami, muy pocas historias felices

La vida de un grupo de latinas radicadas en Miami, con sus penas y alegrías, conforman la trama de Femme, (Bistoury Physical Theatre and Film), un cortometraje escrito, dirigido y protagonizado por Carla Forte, que tendrá su estreno mundial el viernes 22 de enero en el New World Center’s Projection Wall at Soundscape Park, de Miami Beach.

La proyección formará parte del festival ScreenDance Miami.

Mediante el lenguaje de la danza, la cineasta y bailarina venezolana describe situaciones de mujeres hispanas que alguna vez se han sentido oprimidas tanto a nivel familiar como profesional en su ciudad de adopción.

“Desde hacía tiempo necesitaba expresar mis inquietudes acerca del diario vivir de las mujeres que cohabitan en diferentes comunidades de Miami, una tarea que no resultó fácil a la hora de resumirlas en la escena por la gran cantidad de información que logré acopiar”, expresó Forte, quien entrevistó a más de una veintena de mujeres de diferentes edades y profesiones para llevar a cabo su proyecto.

Durante el proceso descubrió que existían similitudes entre las testimoniantes, ya que todas, de alguna manera, habían pasado por situaciones de abuso doméstico, violaciones, discriminación laboral y la pérdida de un ser querido.

Carla Forte interpreta más de veinte personajes en el corto ‘Femme’. Cortesía Bistoury Physical Theatre and Film

“Al principio a algunas les resultaba difícil ventilar sus historias, pero en la medida que adquirían confianza se sentían libres para compartir hasta los más mínimos detalles”, recordó la artista, a quien no le asustan los retos cuando se trata de llevar a la pantalla los problemas del alma femenina.

“El mayor desafío consistió en desdoblarme en varios personajes sin perder el control como directora y coreógrafa. Pero gracias al apoyo entusiasta del director de fotografía Alexey Taran, el compositor Abiram Brizuela, la asesora artística Niurka Márquez y la estilista Maritza Sillie, todo salió a pedir de boca”, destacó.

El cortometraje tiene como telón de fondo el Oleta River State Park y los estudios de Bistoury Physical Theatre and Film, ubicados en North Miami y el Midtown, respectivamente.

Femme también se exhibirá el sábado 13 de febrero en el Drive-Through Theatre Experience del Miami Dade County Auditorium.

En esa oportunidad, se sumará al performance Femme, historias desde el cuerpo, dirigido por Taran, en el cual Forte asumirá sus personajes en vivo.

“A diferencia del cortometraje, en este espectáculo tendré espacio para la improvisación, lo que me permitirá profundizar en las veinte historias que interpreto a lo largo de la trama”, anunció la artista, que recibió el Knight Arts Challenge 2019, otorgado por el John S. and James L. Knight Foundation.

Forte se formó como bailarina y coreógrafa en el Instituto Universitario de Danza de Venezuela. Junto a Taran, en el año 2005 fundó Bistoury Physical Theatre and Film.

Tras establecerse en Miami, en el 2007, la compañía ha producido espectáculos de todos los géneros, tales como el 305 & Havana International Improv Fest, un evento dedicado a la danza y al cine experimental. Entre sus producciones figuran Bolo, Ann, Tribu, Conejo y La Comuna.

“En Miami es muy difícil sacar adelante proyectos que se alejen de lo puramente comercial. Por fortuna, siempre hemos contado con el respaldo de instituciones tan prestigiosas como Miami Light Project, Oolite Arts, O Cinema, Cultural Arts Exchange, el Dade County Auditorium y el Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad”, concluyó.