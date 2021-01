Selena Gómez rinde tributo a sus raíces con nuevo sencillo en español

Selena Gómez estrenó ‘De una vez’ su nuevo disco en español. Getty Images

La cantante y actriz mexicoamericana Selena Gómez vuelve a apostar por la música en español con De una vez, el sencillo que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“Este es el comienzo de algo que durante mucho tiempo había querido explorar. Espero que les guste tanto como a mí”, expresó la cantante dirigiéndose a sus seguidores.

Para este proyecto, una balada con un toque urbano que enaltece el poder de la mujer, Gómez contó con la colaboración de Tainy, Albert Hype, Jota Rosa y NEON16. También reclutó al dúo de Los Pérez, integrado por Tania Verduzco y Adrián Pérez, quienes dirigieron el video musical.

El video muestra a Gómez en una casa antigua ataviada con un vestido rosado y una corona de flores. En el pecho lleva un prendedor con un corazón iluminado.

Según asevera el portal ET, De una vez alude al crecimiento espiritual experimentado por la cantante en los últimos años.

Ya no duele como antes, ya la herida de tu amor sanó, de una vez por todas soy más fuerte sola, no me arrepiento del pasado, se que el tiempo a tu lado cortó mis alas, no te tengo a ti, me tengo a mí, no me supiste valorar, rezan algunos versos de la canción.

El tema es el primero en español desde que publicó Taki Taki (2018) y su primer disco en solitario, Más (2014).

“Este proyecto ha sido algo que he querido hacer durante 10 años porque estoy muy orgullosa de mi herencia. Realmente sentía que quería que sucediera, y sucedió”, declaró a Apple Music. “Siento que es el momento perfecto. Hay algo en la música latina que hace que la gente sienta cosas a nivel global”.

Luego afirmó que cree que canta mejor en español que en inglés. En cuanto a las dificultades para pronunciar confesó que le costó mucho trabajo ya que necesitaba ser respetada por la audiencia que domina el español.

“Estoy apuntando a mi herencia, y no podría estar más emocionada. Solo espero que el público entienda que puse mi corazón en este disco y lo feliz que me siento”.