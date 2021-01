Alejandro Fernández y Maná en concierto por la diversidad y el compromiso de EEUU

Alejandro Fernández el Nuevo Herald

El cantante Alejandro Fernández y el grupo Maná serán la representación latina en United We Serve: A Celebration of the National Martin Luther King Day of Service, una ceremonia virtual que se celebrará este martes 19 de enero a las 8 p.m.

El evento, organizado por el Comité Inaugural Presidencial (PIC), forma parte de una serie de actividades previas a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris, que tendrá lugar en el Capitolio este miércoles 20 de enero de 2021.

Bajo el lema América Unida, el espectáculo rendirá tributo a la historia, la diversidad y al compromiso de servicio a Estados Unidos.

“Estoy orgulloso de participar en este momento de cambio y esperanza para los más vulnerables de nuestra comunidad. Este no es un momento político, es un momento que celebra nuestra humanidad. Y más que nunca, necesitamos extender una mano a nuestros vecinos y ayudar donde podamos. Es un momento para decir ‘aquí estoy para ustedes’, a todos los que están sufriendo”, expresó Alejandro Fernández.

Por su parte, Fher, vocalista y fundador de Maná, señaló: “Más que político, la voz y el poder de Maná es humanista. Hoy agradecemos a todos los que votaron por un mejor medio ambiente, por la justicia para los migrantes en Estados Unidos y el bienestar de todo el planeta. Sigamos amando, sigamos sirviendo”.

Además de Fernández y el grupo musical, el espectáculo contará con la participación de los cantantes Aloe Blacc, Chesca, Andra Day, Diane Warren y Bebe Winans; los actores Rosario Dawson, Sean Patrick Thomas, Lynn Whitfield y Bebe Winans; el cellista Yo-Yo Ma; los reverendos Bernice King y Al Sharpton, el abogado Martin Luther King III y la representante Sharice Davids, entre otros.

“Estamos encantados de ofrecer programación en español como parte de nuestros esfuerzos por involucrar a todos los estadounidenses en las actividades inaugurales de este año”, dijo Pili Torbar, directora de comunicaciones del PIC, tras anunciar que aunque en esta oportunidad la inauguración se verá diferente, igualmente rendirá tributo a la fortaleza y resistencia de la nación al entrar en una nueva era. “Con la ayuda de artistas como Alejandro Fernández y Maná, estamos honrando la rica diversidad de nuestro país para que las familias de ascendencia hispana puedan verse reflejadas desde la seguridad de sus hogares”.

EL PIC también anunció Celebrating America, un programa que se transmitirá en horario estelar, el 20 de enero, y Field of Flags, una exhibición de arte público que cubrirá el National Mall hasta la calle 13 de Washington, DC.