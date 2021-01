Miguelito, “El Flaco” de Los Fonomemecos, se reinventa en una estación satelital

Miguelito González, más conocido como El Flaco de Los Fonomemecos, fue nombrado director de programación de Cachita Latina Radio 154 Sirius XM, una emisora satelital ubicada en Hialeah que llega a más de 30 millones de suscriptores de todo el país bajo el eslogan de Tan latino como tú.

“Nunca había realizado un trabajo de ese tipo, pero como tengo experiencia de más 30 años en los medios, me enfrento al reto con la valentía que me caracteriza”, dijo el humorista cubano a el Nuevo Herald desde los estudios. “Por suerte, he procurado rodearme de un excelente grupo de profesionales que me proporcionan ideas frescas a cada minuto”.

El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Carlos Lanza y el productor musical Ariel Ramírez, alias El Baby de la Radio.

La presentadora Magaly García está al frente del espacio La papa caliente (7-10 p.m.) junto con Claudia y Michelito, y el periodista Ángel Zayón, dirige las noticias y co conduce, junto con Raúl Mas Canosa, de In My View (3-4 p.m.).

A la lista se añade el cantautor Eduardo Antonio, quien se encarga de comentar los pormenores del mundo del espectáculo en Diviando con Eduardo (5-7p.m.), mientras que la actualidad deportiva corre por cuenta de José Luis Nápoles, Carlos Pérez y Keneth y Sebastián Garay en el Sport Café (10 a.m. -12 p.m.)

Por su parte, el propio Miguelito comparte los micrófonos con Carlos Lanzas, la actriz Natalia Betancourt y Tonito Cortés en El Shower Morning Show (6-10 a.m.), con temas de todo tipo y mucho humor.

“Hoy por hoy no existe una emisora con una programación tan variada como la nuestra. En momentos en que todas ponen música de un solo género, Cachita Latina incluye balada, salsa, bachata, merengue y hasta regional mexicano, un género que tiene muchísima aceptación en la costa oeste del país. Además, el público puede ver los talentos en acción y los vídeos musicales a través del app @entvusa”, destacó entusiasmado.

En cuanto al humor, dijo que no es una tarea fácil complacer a una audiencia multicultural; y que para lograrlo hay que evitar los localismos y aquellas referencias culturales incomprensibles para las mayorías.

Para El Flaco, resulta difícil referirse al tema del humor sin mencionar a Los Fonomemecos, el binomio que integró durante más de 20 años con Pepe Silva, y luego con Gilberto Reyes, y que tras un receso de dos años, piensa retomarlo con el primero en cuanto pase la pandemia.

“Los Fonomemecos marcaron una diferencia tanto en Cuba como en Miami, donde llegamos a tener nuestro propio programa de televisión en el canal 41”, recordó. “Ya fuera con Pepe o con Gilberto, sus espectáculos eran únicos porque combinaban la fonomimia y las imitaciones como nadie lo hacía. La gente nos adoró desde el primer momento”.

“Miguelito es uno de los comediantes más importantes de las últimas generaciones de cubanos que han llegado a Miami. Por eso confiamos en él para que dirigiera este mega proyecto, afirmó Tony Cortés, presidente y co dueño con Alain Piedra, de Cachita Universal Studios, tras recordar que El Flaco cuenta con la experiencia de haber trabajado durante 18 años en el cuadro de comedias de Sábado Gigante.

El artista de 57 años agradeció a Dios por el desafío que le ha puesto entre sus manos a estas alturas de su vida.

“Estoy aprendiendo más que nunca y ya veo los resultados. En el tiempo que llevo en la emisora han aumentado los niveles de audiencia. Creo que no he defraudado a Tony ni Alain por haber confiado en mí”, dijo al despedirse.