Las autoridades ecuatorianas siguen investigando el crimen de Efraín Ruales, ¿se descubrirá al autor?

El asesinato del presentador ecuatoriano Efraín Ruales sigue dando de qué hablar. Este viernes, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó a las a las autoridades de Ecuador a indagar de manera expedita sobre el asesinato del presentador de la cadena Ecuavisa ultimado a balazos el miércoles 27 de enero en la ciudad de Guayaquil, en plena luz de día, cuando salía de un gimnasio.

En el documento, la organización expresó su preocupación por los recientes hechos de violencia en ese país, que incluyen el atentado en contra de la periodista Marilú Capa, quien fue herida de gravedad el 19 de enero, en la ciudad de Nueva Loja, provincia Sucumbíos.

Capa, que conduce un programa matutino en Radio Sucumbíos, fue atacada por un individuo que ingresó a un restaurante de su propiedad y le disparó seis veces.

La SIP consideró urgente conocer los móviles de ambos delitos y urgió a que se deslinden responsabilidades.

Ruales, de 36 años, era uno de los personajes más carismáticos del programa de variedades En Contacto que transmite Ecuavisa en las mañanas.

También era actor y muy popular en las redes sociales, donde con frecuencia ponía grabaciones cómicas y atacaba la corrupción de su país. En junio del 2020 recibió amenazas por su oposición al negocio de insumos médicos en medio de la pandemia.

Un video dado a conocer recientemente describe el momento en el que un automóvil se aproxima a la camioneta que manejaba el presentador, toma delantera por la izquierda mientras que éste sigue avanzando hasta que finalmente se detiene.

Según el diario El Universo, el automóvil que se utilizó en el delito fue quemado, aparentemente para borrar huellas.

Por su parte, el ministro de gobierno Patricio Pazmiño publicó en su cuenta de Twitter que “la policía de Ecuador, a través de sus unidades especializadas, ha desplegado todas las acciones de investigación necesarias para determinar los hechos del lamentable fallecimiento”.

La @PoliciaEcuador, a través de sus unidades especializadas, ha desplegado todas las acciones de investigación necesarias para determinar los hechos del lamentable fallecimiento de Efraín Ruales. https://t.co/dMaAij8pq1 — Patricio Pazmiño Castillo (@ppazminoec) January 27, 2021

La autopsia arrojó que la muerte de Ruales se produjo por una hemorragia interna masiva provocada por el impacto de una bala en el costado del intercostal izquierdo.

Entretanto, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseveró que ha dado instrucciones para que el proceso de investigación se realice con la mayor celeridad del caso y que no se escatimen esfuerzos “para aclarar el despreciable crimen de Efraín Ruales”.

A pocas horas del deceso, Ale Jaramillo, novia y colega del presentador, expresó su sentir en las redes sociales muy emocionada.

“No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar. ¿Y nuestro matrimonio? ¿Y los 4 hijos que querías tener? Y que entre risas te decía que solo iban a ser dos”, escribió”.

“Y hace dos días que me miraste a los ojos y me dijiste: eso va a pasar más pronto de lo que te imaginas. ¿Qué hago con nuestros sueños? ¿Con nuestros anhelos? Casémonos mi amor, solo con tu familia y la mía, sin nada ostentoso sin nada de lujos, y mejor nos viajamos el mundo en nuestra luna de miel. ¿Justicia?”.

Jaramillo y los compañeros de trabajo del presentador tendrán que declarar ante las autoridades correspondientes para que ofrezcan sus testimonios sobre los hechos relacionados con su muerte.

La muchacha fue la última persona en ver con vida a su novio.

“No hay todavía una hipótesis que yo pueda mencionar como tal... por ahora”, dijo Pazmiño El Universo acerca de los móviles del crimen. “Lo que estamos asumiendo es que gente dedicada a cometer delitos de sicariato son los que han sido –por así decirlo– contratados para este trabajo”.

El Ministro de Gobierno agregó que se está usando la información del celular de la víctima, pero aún no podía revelar ninguna información.

El cadáver del artista fue velado el jueves en el cementerio Parque de la Paz bajo estrictas medidas de seguridad.