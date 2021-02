¿Está Alexis Valdés en coqueteos con la Mega? Otra figura que podría llegar al canal de Miami

Los cambios en la televisión de Miami siguen acaparando la atención de los televidentes como si se tratara de una novela por entregas.

Tras la salida del motivador y empresario cubano Ismael Cala de Mega TV y la posible incorporación a la cadena del periodista uruguayo Pedro Sevcec, con un programa de variedades, ya es casi una certeza que el presentador y comediante cubano Alexis Valdés regresaría al canal con El Show de Alexis Valdés después de 10 meses de ausencia.

“Estamos en el proceso de cerrar contrato con la Mega, la cadena donde he presentado mi programa en varias temporadas en los últimos 14 años, y debo decir que allí he hecho muchísimos trabajos que me han hecho sentir muy satisfecho”, dijo Valdés a el Nuevo Herald, tras señalar que todavía hay muchas personas que siguen divirtiéndose con sus antiguos programas.

“Aún quedan detalles del contrato por afinar, pero espero que las negociaciones lleguen a buen puerto muy pronto” agregó.

Alexis afirmó que no ha estado cruzado de brazos y que durante esta pausa su creatividad se ha disparado.

Mijail Mulkay en una escena de ‘Mi robot sexual’. Cortesía @miami.portraits

“Este ‘descanso’ ha sido muy fructífero. He escrito dos obras de teatro, un libro de poemas y acabo de grabar Yo soy cubano, una canción a dúo con el maestro Willy Chirino, que se estrenará el 24 de febrero. El tema está dedicado a aquellos cubanos que se están abriendo caminos por el mundo”, anticipó el comediante, luego de recordar que en el 2008 grabó un tema navideño con Chirino.

Al referirse a su regreso a las tablas, Alexis anunció que el sábado 13 de febrero repondrá en el Teatro Trail su comedia Mi robot sexual, cuya temporada de estreno fue interrumpida el año pasado por la pandemia.

En la trama, un escritor con dificultades para mantener una buena relación con las mujeres, intenta probar suerte con una mujer robótica hecha a su medida.

“El reparto está conformado por Mijail Mulkay, Zajari Fernández, Alina Robert y Alejandro Dávalos. Y sobra decir que nuevamente compartiré la dirección con Yusnel Suárez”, dijo el comediante, feliz por la respuesta que ha recibido del público.

“Como las tres primeras funciones ya están vendidas, nos hemos visto obligados a abrir una cuarta el domingo 14 a las 7: 30 p.m. Luego continuaremos todos los fines de semana mientras la taquilla responda. Ya se sabe que en este negocio el público es el que manda”.

Los cambios siguen en los canales de Miami.

A partir del lunes 8 de febrero, el presentador cubano Juan Manuel Cao, confundador el programa El Espejo, de América TeVe, pasará a conducir A fondo, que estuvo a cargo de Sevcec.

Por su parte, la periodista española Marián de la Fuente, sustituirá a Cao en El Espejo.

Telemundo relanzará su revista Un Nuevo Día a partir del 15 de febrero, bajo el nombre de Hoy día y mantendrá como presentadoras a Adamari López y Stephanie Himonidis, la “Chiquibaby”, entre un grupo de nuevos talentos.