Conocido reguetonero habla de Cuba desde Texas: ‘dictadura fue Hitler, que sí mataba a la gente’

El reguetonero cubano Yulién Oviedo, quien se encuentra en Texas grabando su próximo disco, dijo en una entrevista que en Cuba no existe una dictadura, aunque se refirió de manera crítica a la situación que vive la isla.

“Hay cosas de Cuba ahora mismo que están muy fuertes, he visto episodios de represión un poco fuertes, no tenía que haberse llegado a eso, pero pienso que dictadura fue Hitler, que sí mataba a la gente”, dijo el artista en una entrevista con la página “Un Martí To’ Durako”.

“Tengo que leerme bien el concepto para debatir sobre eso, pero no creo no creo, hay sus cosas, y te digo, la situación está muy difícil pero se han visto episodios de represión, en las colas, gente que está sentado en un parque y les ponen multas. Tengo que ver el concepto pero yo no creo que sea una dictadura”, agregó.

Oviedo lamentó que el ministro de cultura de Cuba, Alpidio Alonso, agrediera a un periodista de Diario de Cuba a las afueras del ministerio en enero, cuando artistas y activistas pedían libertad de expresión.

“El diálogo es muy bonito entre los seres humanos y más cuando representas a la cultura del país. (...) El ministro debía haber tenido la mente fría. Decirles vamos a mi oficina, vamos a dialogar, a llegar a un consenso”, dijo.

El cantante también se refirió al cambio de perspectiva política del grupo Gente de Zona, compuesto por Alexander Delgado y Randy Malcom, quienes criticaron al régimen cubano y afirmaron que en la isla existe una dictadura.

“Me llevo muy bien con Alexander de Gente de Zona, me llevo muy bien. Sus motivos tendrá suficientes para hacer lo que hizo. Yo te digo que no fue porque estaba presionado, ni nada de eso, te lo digo porque yo lo conozco primero que todo el mundo y él cuando se lanza a hacer algo es porque realmente lo siente”, dijo.

